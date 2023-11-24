Сократить выбросы без социальных потрясений

Уже в 2018 году в Европе возникали протесты из-за климатической политики правительств, которые негативно сказывались на экономическом положении части населения. Так протесты движения «желтых жилетов» во Франции появились из-за налога на выбросы углерода, что повысило цены на литр бензина и дизельного топлива. Протестующие называли свои действия социальной реакций на климатическую политику бывшего министра экологии Франции.

Потому исследователи считают, что планы по переходу к зеленой экономике должны быть открытыми и демократическими, с включением в обсуждение и принятие решений общества, в том числе и профсоюзов.

Профсоюзы в авангарде перехода

Международная конфедерация профсоюзов, создавшая в 2016 году центр «Справедливого перехода», констатирует, что «справедливый переход» начинается, но процесс идет медленно. В том числе из-за того, что «зеленые» рабочие места не компенсируют тот объем и качество работы, которую люди теряют при осуществлении зеленого перехода.

К тому же участие профсоюзов в обсуждении «справедливого перехода» остается проблемным в ряде авторитарных стран, где профсоюзы были либо уничтожены, либо оказались под прямым контролем властей. Это, по словам исследователей, приводит к тому, что масштабные планы по «справедливому переходу» могут игнорировать социальные последствия и порождать энергетическое неравенство.

Так, в Китае, рабочие государственных шахт смогли получить другую работу и поддержку от государства во время закрытия, в то время как рабочие частных шахт были уволены без компенсаций и помощи в трудоустройстве. Они не сумели отстоять свои права на государственные гарантии, так как были лишены институциональных способов влияния на принимаемые решения. Также, исследователь Хао Тан рассказывает, что масштабные планы Китая по переходу с угля на газ привели к тому, что миллионы жителей сельских районов Северного Китая оказались в энергетической бедности - без отопления в зимний период.