Подавленные профсоюзы

Ерман Абдулов, блогер и активист из Жезказгана рассказал, что первая волна протестов в городе пошла с шахт, где трудовые коллективы в знак солидарности с Жанаозеном остановили работу и выдвинули собственные требования к руководству. А после присоединились к группе людей напротив городского акимата.

Однако солидарность, проявленная во время январских событий, граничит с напряженностью между трудовыми коллективами, работающими на крупных предприятиях за высокое вознаграждение и работниками всех остальных предприятий, чья покупательная способность непрерывно снижается последние 10 лет.

«У рабочих "Казахмыса" хорошие условия. А вот остальные выживают как могут. Только маленькая часть людей живет хорошо», − сказал один из водителей коммунального предприятия в Жезказгане. Также во время январских протестов в Жезказгане один из шахтеров просил своих коллег перестать поднимать исключительно проблемы своих трудовых коллективов. Он призывал формулировать требования, касающиеся всех социальных групп, например, понижение цен на продукты первой необходимости.

Отсутствие солидарности дало о себе знать и после январских протестов. С февраля 2022 года в Жанаозене больше месяца длился протест безработных перед городским акиматом. Основное требование – немедленное трудоустройство в нефтегазовой отрасли. Рабочие, с которыми корреспонденту Власти удалось поговорить в ходе поездки в Жанаозен в марте этого года, упоминали о поддержке их требований. Однако сами безработные считали, что их никто не поддерживает.

«Нет, мы не видим никакой поддержки со стороны рабочих. Они там со своими проблемами возятся. Вообще, если честно, то за счет наших протестов решились многие проблемы у рабочих, когда они бастовали. Понятно, что не напрямую, но косвенно это им помогло», − заявил один из безработных на мартовской акции протеста. Другие собеседники Власти добавили, что повышение зарплат у рабочих в результате забастовок ведет к росту цен, что бьет по экономическому положению всех людей.

Проблема солидарности возникла не случайно и не только сейчас. Она стала следствием структурного кризиса профсоюзного движения, развившегося за 30 лет независимости Казахстана. На протяжении этого периода государство принимало законы, лишающие работников возможности объединяться и выдвигать коллективные требования. Как результат, рабочие не смогли организовать единое движение и оказались поглощены локальными проблемами своих коллективов, а не социально-экономическим положением всех граждан.