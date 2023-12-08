Есть ли новый вирус в Китае?

Примерно четыре года назад как раз в это время начиналась пандемия коронавируса. В последние дни сайты и социальные сети полны сообщений о том, что в Китае возник новый опасный вирус. Вирусолог Асель Мусабекова рассказывает о том, что сейчас известно о ситуации в Китае и что волнует ученых.
Что произошло
В Китае очень много детей заболевают респираторной инфекцией, которая приводит к пневмонии. Больницы переполнены, и мы можем видеть фотографии в соцсетях, где люди получают лечение в коридорах, а не в больничных палатах. Так в Пекине по некоторым данным необходимо ждать сутки для получения помощи, даже если это срочный случай.
Официальная версия Китая
13 ноября власти Китая заявили о повышении количества респираторных заболеваний и предположили, что это происходит из-за увеличения случаев заболеваемости бактерией Mycoplasma pneumoniae. На самом деле это повышение регистрируется в Китае уже с мая 2023 года. Возможно, это связано с тем, что в Китае около года назад сняли карантинный, масочный режим – позже, чем в других странах. Поэтому респираторные инфекции в этом простудном сезоне стали намного активнее. Ковидные ограничения привели к тому, что не все «вовремя» переболели ОРВИ, уменьшилась прослойка иммунных людей, особенно среди детей до 4-5 лет. Мы это обсуждали в материале про тридемию. В нем мы и предрекали вспышку кори, которая сейчас происходит в Казахстане.
Однако стоит отметить, что среди симптомов респираторного заболевания, который сейчас распространяется в Китае, есть лихорадка, то есть повышение температуры, пневмония, которая может вызываться различного рода вирусами и бактериями, но нет таких симптомов как кашель, который характерен для Mycoplasma pneumoniae. Поэтому некоторые врачи и ученые считают, что здесь могут быть вирусные агенты, такие как РСВ, тот же самый ковид, грипп и аденовирусы, рост заболевания которыми так же наблюдается в Китае.
22 ноября Всемирная организация здравоохранения попросила Китай предоставить больше данных о контроле за новыми патогенами и результаты анализов у больных с пневмонией. Китай ответил, что усилил лабораторный контроль и каких-либо новых патогенов не отмечалось.
Может ли это быть новый вирус?
В кликбейтных заголовках говорится о том, что это какой-то новый вирус-мутант и абсолютно новый патоген. Однако тут надо заметить, что в основном госпитализация касается детей. Когда мы говорим о новом патогене, обычно он распространяется среди людней всех возрастов.
Что происходит с антибиотиками
Еще одна гипотеза состоит в том, что это какой-то новый бактериальный агент, в том числе это может быть та же самая Mycoplasma pneumoniae, которая перестала поддаваться лечению антибиотиками. И это звучит очень правдоподобно. Дело в том, что такие бактерии лечатся в том числе антибиотиками группы макролидов. Самый известный из них – азитромицин. Как вы помните, во время пандемии огромное количество людей зря использовали азитромицин, и в Казахстане были даже проблемы с его поставками. Так происходило во многих странах, не только у нас, например, в Индии, где, как и у нас плохо регулируется употребление антибиотиков, в пандемию применение азитромицина было просто запредельным. Это все могло привести к тому, что знакомые нам ранее бактерии, которые были чувствительны к антибиотикам, могли развить в себе резистентность к лекарству. И теперь, спустя четыре года, одним из последствий пандемии может быть возникновение опасных резистентных супербактерий. И это очень сильно настораживает научное сообщество. Это является одной из возможных гипотез вспышки респираторных заболеваний. И это то, за чем каждое государство должно очень тщательно следить и здесь мы должны напомнить себе, что контроль за инфекционными заболеваниями, тщательная проверка возможных циркулирующих штаммов - приоритет каждой страны.
Не поддаваться вирусофобии
В заключение хочется отметить, что вирусофобию подогревают люди, коммерчески в ней заинтересованные. К примеру, на днях я встретила бессовестные запугивающие манипуляции одной крупной сети лабораторий на тему «гонконгского» гриппа, и что якобы срочно нужно сдавать какой-то специальный анализ ПЦР, даже на дому, чтобы «позаботиться о родных». Понятно, что экспресс-тесты на грипп - полезная штука для врачей. Но ничего такого особенного в гонконгском гриппе нет, это штамм, включенный в состав ежегодной вакцинации, он не новый. Не говоря уже о капельницах «для понятия иммунитета», которые сейчас из-за вспышки кори предлагают даже детям. Не совершайте необдуманные опасные поступки из-за вашего страха рассылок про «новый вирус». А за ситуацией в Китае мы будем следить дальше.
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