Есть ли новый вирус в Китае?

Что произошло

В Китае очень много детей заболевают респираторной инфекцией, которая приводит к пневмонии. Больницы переполнены, и мы можем видеть фотографии в соцсетях, где люди получают лечение в коридорах, а не в больничных палатах. Так в Пекине по некоторым данным необходимо ждать сутки для получения помощи, даже если это срочный случай.

Официальная версия Китая

13 ноября власти Китая заявили о повышении количества респираторных заболеваний и предположили, что это происходит из-за увеличения случаев заболеваемости бактерией Mycoplasma pneumoniae. На самом деле это повышение регистрируется в Китае уже с мая 2023 года. Возможно, это связано с тем, что в Китае около года назад сняли карантинный, масочный режим – позже, чем в других странах. Поэтому респираторные инфекции в этом простудном сезоне стали намного активнее. Ковидные ограничения привели к тому, что не все «вовремя» переболели ОРВИ, уменьшилась прослойка иммунных людей, особенно среди детей до 4-5 лет. Мы это обсуждали в материале про тридемию. В нем мы и предрекали вспышку кори, которая сейчас происходит в Казахстане.

Однако стоит отметить, что среди симптомов респираторного заболевания, который сейчас распространяется в Китае, есть лихорадка, то есть повышение температуры, пневмония, которая может вызываться различного рода вирусами и бактериями, но нет таких симптомов как кашель, который характерен для Mycoplasma pneumoniae. Поэтому некоторые врачи и ученые считают, что здесь могут быть вирусные агенты, такие как РСВ, тот же самый ковид, грипп и аденовирусы, рост заболевания которыми так же наблюдается в Китае.

22 ноября Всемирная организация здравоохранения попросила Китай предоставить больше данных о контроле за новыми патогенами и результаты анализов у больных с пневмонией. Китай ответил, что усилил лабораторный контроль и каких-либо новых патогенов не отмечалось.

Может ли это быть новый вирус?

В кликбейтных заголовках говорится о том, что это какой-то новый вирус-мутант и абсолютно новый патоген. Однако тут надо заметить, что в основном госпитализация касается детей. Когда мы говорим о новом патогене, обычно он распространяется среди людней всех возрастов.