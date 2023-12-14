Процесс / Общество
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14 декабря 2023
Саша Боргардт, фото Толганай Талгат

Современная дрэг-культура разрастается в Алматы

Представления дрэг-шоу рассказывают историю эмансипации в Казахстане

Современная дрэг-культура разрастается в Алматы

Алматы, крупнейший город Казахстана, традиционно был самым инклюзивным в регионе, где зачастую происходят преследования, давление или насилие в отношении представителей ЛГБТК+-сообщества. Независимо от того, являются ли они частью сообщества или нет, дрэг-исполнители стремятся разрушить традиционные бинарные гендерные роли через яркие шоу и своих невероятных персонажей.

32-летняя режиссерка Толганай Талгат, сняла документальный фильм об одной из самых посещаемых серий дрэг-шоу в Алматы — DragOn, появившейся с начала 2022 года.

30-минутный фильм «За маской» изначально должен был быть о подруге Талгат, казахскоязычной дрэг-королеве, принимавшей участие в первом представлении DragOn.

«Он представил очень трогательную историю. Речь идет о женщине из деревни, которую избивает муж. Покинув его, она переезжает в город, чтобы начать новую жизнь», — рассказала Власти Талгат.

Однако, опасаясь за свою безопасность, друг Талгата не захотел сниматься в документальном фильме. Затем Талгат обратила внимание на разнообразие казахстанских дрэг-шоу, а также на борьбу и дискриминацию, с которым часто сталкивается сообщество.

«Они носят эти маски постоянно. Есть издевательства, ненависть и даже угрозы смерти. Дрэг-артисты, которые могут носить то, что хотят, и быть самими собой ночью, не могут выходить в таком виде на публику», — сказала Талгат, ссылаясь на название своего документального фильма.

Толганай Талгат. Фото из личного архива.

Дрэг-шоу: между развлечением и образованием

DragOn организуется и проводится на территории квир-бара и безопасного пространства «Амировка», основанного местным активистом Амиром Шайкежановым. По соображениям безопасности адрес бара не разглашается и остается в тайне внутри сообщества.

«Мы заметили, что в Казахстане дрэг-шоу в основном заключались в синхронизации губ. Раньше дрэг-сцена была очень большой и разнообразной. От бурлеска до экспериментальных форматов. Поэтому нам стало интересно, куда делись эти шоу», — рассказал Власти Шайкежанов.

Шайкежанов подчеркнул, что DragOn выделяется на фоне других дрэг-событий сложностью театральных представлений с точки зрения актов, сюжетов и историй.

«Это своего рода саморефлексия, самоисследование. Есть темы разных форм насилия, неприятия, каминг-аута», — рассказал организатор DragOn.

Амир Шайкежанов (справа). Фото Карины Алмазовны.

Победитель четвертого выпуска DragOn Максим Шаблонов, известный на сцене как Maxxxine, сказал, что эти представления — способ сломать границы.

«Мы берем конкретную проблему и превращаем ее в комедийное послание, в котором все еще есть горечь. Это форма протеста, которая позволяет людям, ограниченным в правах, жить и что-то выражать», — сказал Власти Шаблонов.

Дрэг-шоу превращают болезненную борьбу в праздничный опыт, утверждает Шаблонов.

«Мы все испытываем эту боль. Мы страдаем от несправедливости, квирфобии, неуважения и так далее. Итак, для меня речь идет о том, чтобы переработать все это в комедию и тем самым достичь катарсиса. Дрэг — это просто уникальный язык».

Четвертый сезон DragOn. Фото Карины Алмазовны.

Большие мечты

С момента первого конкурса в начале 2022 года DragOn эволюционировал. К четвертому сезону в середине 2023 года конкурсанты готовились по мастер-классам театральной постановки, хореографии и сценографии.

«Мы мечтаем, чтобы это мероприятие приобрело региональные масштабы или даже масштабы международного уровня. И я очень надеюсь, что когда-нибудь это покажут по телевизору. Потому что это красивое искусство», — говорит Шайкежанов.

Как и многие другие дрэг-исполнители, Шаблонов считает поворотным моментом просмотр американского реалити-шоу RuPaul’s Drag Race 2009 года.

«Сначала я подумал, что это “кринж” - мужчины просто переодеваются в женщин. Но после просмотра драматической постановки о принятии, я просто заплакал. Это шоу расширило мое понимание дрэг-сцены и открыло для меня новый мир», — говорит он.

Приветствие Maxxxine во время представления финалисток DragOn. Фото Карины Алмазовны.

Первая сцена перформанса Maxxxine. Фото Карины Алмазовны.

Шаблонов развил своего персонажа Maxxxine после переезда из Казани в Санкт-Петербург.

«Maxxxine — актриса, которая может быть немного нелепой, где-то переигрывать. Но в этом вся суть дрэга. Мы превращаем недостатки наших персонажей в изюминки», — говорит Шаблонов.

Вместе с сотнями тысяч других россиян Шаблонов пересек границу с Казахстаном в последние месяцы. Приток российских призывников в Казахстан был спровоцирован агрессивной войной России в Украине и последующей мобилизацией в сентябре 2022 года.

В итоге Шаблонов переехал в Алматы и записался на четвертый сезон после просмотра финала третьего. DragOn стал первым соревнованием Шаблонова.

DragOn. Фото Карины Алмазовны.

За маской

Дрэг предлагает художникам, особенно членам квир-сообщества, возможность выразить свою идентичность в защищенной среде и справиться с болью и дискриминацией.

Выступления DragOn привлекли восторженную публику независимо от ее пола и ориентации.

«Я сама видела, как реагировали зрители. Они широко открывали рты, аплодировали, кричали и веселились. Шоу вроде DragOn объединяет всех», — считает Талгат.

В «За маской» режиссерка Талгат дает представление о красочной и многослойной дрэг-культуре Алматы, которая возникла на периферии общества с конца 90-х годов.

В документальном фильме Талгат показано несколько портретов дрэг-исполнителей разного происхождения, родом из разных стран, объединенных в безопасном пространстве шоу.

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