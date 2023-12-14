Современная дрэг-культура разрастается в Алматы

Алматы, крупнейший город Казахстана, традиционно был самым инклюзивным в регионе, где зачастую происходят преследования, давление или насилие в отношении представителей ЛГБТК+-сообщества. Независимо от того, являются ли они частью сообщества или нет, дрэг-исполнители стремятся разрушить традиционные бинарные гендерные роли через яркие шоу и своих невероятных персонажей.
32-летняя режиссерка Толганай Талгат, сняла документальный фильм об одной из самых посещаемых серий дрэг-шоу в Алматы — DragOn, появившейся с начала 2022 года.
30-минутный фильм «За маской» изначально должен был быть о подруге Талгат, казахскоязычной дрэг-королеве, принимавшей участие в первом представлении DragOn.
«Он представил очень трогательную историю. Речь идет о женщине из деревни, которую избивает муж. Покинув его, она переезжает в город, чтобы начать новую жизнь», — рассказала Власти Талгат.
Однако, опасаясь за свою безопасность, друг Талгата не захотел сниматься в документальном фильме. Затем Талгат обратила внимание на разнообразие казахстанских дрэг-шоу, а также на борьбу и дискриминацию, с которым часто сталкивается сообщество.
«Они носят эти маски постоянно. Есть издевательства, ненависть и даже угрозы смерти. Дрэг-артисты, которые могут носить то, что хотят, и быть самими собой ночью, не могут выходить в таком виде на публику», — сказала Талгат, ссылаясь на название своего документального фильма.
Дрэг-шоу: между развлечением и образованием
DragOn организуется и проводится на территории квир-бара и безопасного пространства «Амировка», основанного местным активистом Амиром Шайкежановым. По соображениям безопасности адрес бара не разглашается и остается в тайне внутри сообщества.
«Мы заметили, что в Казахстане дрэг-шоу в основном заключались в синхронизации губ. Раньше дрэг-сцена была очень большой и разнообразной. От бурлеска до экспериментальных форматов. Поэтому нам стало интересно, куда делись эти шоу», — рассказал Власти Шайкежанов.
Шайкежанов подчеркнул, что DragOn выделяется на фоне других дрэг-событий сложностью театральных представлений с точки зрения актов, сюжетов и историй.
«Это своего рода саморефлексия, самоисследование. Есть темы разных форм насилия, неприятия, каминг-аута», — рассказал организатор DragOn.
Победитель четвертого выпуска DragOn Максим Шаблонов, известный на сцене как Maxxxine, сказал, что эти представления — способ сломать границы.
«Мы берем конкретную проблему и превращаем ее в комедийное послание, в котором все еще есть горечь. Это форма протеста, которая позволяет людям, ограниченным в правах, жить и что-то выражать», — сказал Власти Шаблонов.
Дрэг-шоу превращают болезненную борьбу в праздничный опыт, утверждает Шаблонов.
«Мы все испытываем эту боль. Мы страдаем от несправедливости, квирфобии, неуважения и так далее. Итак, для меня речь идет о том, чтобы переработать все это в комедию и тем самым достичь катарсиса. Дрэг — это просто уникальный язык».
Большие мечты
С момента первого конкурса в начале 2022 года DragOn эволюционировал. К четвертому сезону в середине 2023 года конкурсанты готовились по мастер-классам театральной постановки, хореографии и сценографии.
«Мы мечтаем, чтобы это мероприятие приобрело региональные масштабы или даже масштабы международного уровня. И я очень надеюсь, что когда-нибудь это покажут по телевизору. Потому что это красивое искусство», — говорит Шайкежанов.
Как и многие другие дрэг-исполнители, Шаблонов считает поворотным моментом просмотр американского реалити-шоу RuPaul’s Drag Race 2009 года.
«Сначала я подумал, что это “кринж” - мужчины просто переодеваются в женщин. Но после просмотра драматической постановки о принятии, я просто заплакал. Это шоу расширило мое понимание дрэг-сцены и открыло для меня новый мир», — говорит он.
Шаблонов развил своего персонажа Maxxxine после переезда из Казани в Санкт-Петербург.
«Maxxxine — актриса, которая может быть немного нелепой, где-то переигрывать. Но в этом вся суть дрэга. Мы превращаем недостатки наших персонажей в изюминки», — говорит Шаблонов.
Вместе с сотнями тысяч других россиян Шаблонов пересек границу с Казахстаном в последние месяцы. Приток российских призывников в Казахстан был спровоцирован агрессивной войной России в Украине и последующей мобилизацией в сентябре 2022 года.
В итоге Шаблонов переехал в Алматы и записался на четвертый сезон после просмотра финала третьего. DragOn стал первым соревнованием Шаблонова.
За маской
Дрэг предлагает художникам, особенно членам квир-сообщества, возможность выразить свою идентичность в защищенной среде и справиться с болью и дискриминацией.
Выступления DragOn привлекли восторженную публику независимо от ее пола и ориентации.
«Я сама видела, как реагировали зрители. Они широко открывали рты, аплодировали, кричали и веселились. Шоу вроде DragOn объединяет всех», — считает Талгат.
В «За маской» режиссерка Талгат дает представление о красочной и многослойной дрэг-культуре Алматы, которая возникла на периферии общества с конца 90-х годов.
В документальном фильме Талгат показано несколько портретов дрэг-исполнителей разного происхождения, родом из разных стран, объединенных в безопасном пространстве шоу.
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