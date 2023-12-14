Современная дрэг-культура разрастается в Алматы

32-летняя режиссерка Толганай Талгат, сняла документальный фильм об одной из самых посещаемых серий дрэг-шоу в Алматы — DragOn, появившейся с начала 2022 года.

30-минутный фильм «За маской» изначально должен был быть о подруге Талгат, казахскоязычной дрэг-королеве, принимавшей участие в первом представлении DragOn.

«Он представил очень трогательную историю. Речь идет о женщине из деревни, которую избивает муж. Покинув его, она переезжает в город, чтобы начать новую жизнь», — рассказала Власти Талгат.

Однако, опасаясь за свою безопасность, друг Талгата не захотел сниматься в документальном фильме. Затем Талгат обратила внимание на разнообразие казахстанских дрэг-шоу, а также на борьбу и дискриминацию, с которым часто сталкивается сообщество.

«Они носят эти маски постоянно. Есть издевательства, ненависть и даже угрозы смерти. Дрэг-артисты, которые могут носить то, что хотят, и быть самими собой ночью, не могут выходить в таком виде на публику», — сказала Талгат, ссылаясь на название своего документального фильма.