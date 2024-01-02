Что ждет Казахстан в 2024 году

Экономика

Национальный банк ожидает в 2024 году рост экономики на уровне 3,2-4,2%, а инфляцию в пределах 7,5-9,5%. Министерство национальной экономики более оптимистично – по его прогнозам, рост ВВП в 2024 году составит 5,5%.

Налоги и бизнес

С 1 января 2024 года в Казахстане больше не будет единого совокупного платежа – он вводился всего на пять лет, и его срок действия закончился. Это значит, что гражданам, которые ранее платили ЕСП, нужно либо регистрировать ИП, либо предоставлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу в органы госдоходов. Нарушителей ждут штрафы в 15 МРП.

Кроме того, с 1 января 2024 года декларацию об активах и обязательствах в обязательном порядке должны будут подавать предприниматели и их супруги. Под всеобщее декларирование подпадают и индивидуальные предприниматели, и руководители компаний.

Также с нового года больше не действует мораторий на проверки субъектов микро- и малого предпринимательства, и малый бизнес начнут проверять на наличие и использование кассовых аппаратов.

Вместе с тем с нового года в Казахстане будет запущена автоматизированная система управления рисками, которая позволит в два раза сократить плановые инспекции бизнеса и уменьшить количество штрафов.

С этого года вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей в 1,5%. А для налоговых агентов, согласно статье 251 Социального кодекса, доля обязательных пенсионных взносов в ставке единого платежа, основанного на заработной плате, будет 7%.



Вместе с тем, согласно подписанным в середине декабря поправкам в Налоговый кодекс, микрофинансовые организации освободили от налогообложения доходов на три года в связи со списанием проблемных микрокредитов физических лиц.

