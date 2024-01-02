Что ждет Казахстан в 2024 году

С нового года в Казахстане начнется третий этап всеобщего декларирования, под который подпадают предприниматели; казахстанцы, занятые на вредных производствах, смогут выходить на пенсию раньше и получать специальную выплату, начнется вакцинация против вируса папилломы человека. Об этом и других новшествах, которые ожидают казахстанцев в 2024 году – в традиционном обзоре Власти.
Экономика
Национальный банк ожидает в 2024 году рост экономики на уровне 3,2-4,2%, а инфляцию в пределах 7,5-9,5%. Министерство национальной экономики более оптимистично – по его прогнозам, рост ВВП в 2024 году составит 5,5%.
Налоги и бизнес
С 1 января 2024 года в Казахстане больше не будет единого совокупного платежа – он вводился всего на пять лет, и его срок действия закончился. Это значит, что гражданам, которые ранее платили ЕСП, нужно либо регистрировать ИП, либо предоставлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу в органы госдоходов. Нарушителей ждут штрафы в 15 МРП.
Кроме того, с 1 января 2024 года декларацию об активах и обязательствах в обязательном порядке должны будут подавать предприниматели и их супруги. Под всеобщее декларирование подпадают и индивидуальные предприниматели, и руководители компаний.
Также с нового года больше не действует мораторий на проверки субъектов микро- и малого предпринимательства, и малый бизнес начнут проверять на наличие и использование кассовых аппаратов.
Вместе с тем с нового года в Казахстане будет запущена автоматизированная система управления рисками, которая позволит в два раза сократить плановые инспекции бизнеса и уменьшить количество штрафов.
С этого года вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей в 1,5%. А для налоговых агентов, согласно статье 251 Социального кодекса, доля обязательных пенсионных взносов в ставке единого платежа, основанного на заработной плате, будет 7%.
Вместе с тем, согласно подписанным в середине декабря поправкам в Налоговый кодекс, микрофинансовые организации освободили от налогообложения доходов на три года в связи со списанием проблемных микрокредитов физических лиц.
Социальный блок
С 1 января 2024 году минимальный размер заработной платы будет составлять 85 тыс. тенге, месячный расчетный показатель – 3 692 тенге. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 28 215 тенге, а минимальный размер пенсии – 57 853 тенге. Величина прожиточного минимума – 43 407 тенге. Это при том, что минимальный размер базовой пенсии повысится на 5% и на уровень инфляции 7% будет индексация, а солидарная пенсия увеличится на 9%.
Также на 7% повысятся размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца.
С 1 января 2024 года вступил в силу закон, предусматривающий перечисление 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей, пока им не исполнится 18 лет. Эти деньги можно будет потом использовать на улучшение жилищных условий или получение образования. При этом казахстанцы смогут выбирать банк, в котором им удобнее хранить эти средства. По данным министерства финансов, первые начисления на счета поступят 1 февраля. Деньги планируется хранить в долларах, а после достижения 18-летнего возраста выдавать в тенге. По достижению совершеннолетия на счетах детей может быть накоплено $3,5 тыс. Накопления детей из Национального фонда освобождаются от уплаты налогов.
В этом году казахстанцы, занятые более семи лет на вредных производствах, смогут выйти на так называемую пенсию в 55 лет и получать специальную социальную выплату. Однако в таком случае им придется либо уволиться, либо договориться с работодателем о переводе на более легкую работу. Возможность получения специальной социальной выплаты будет распространяться на работников, занятых в металлургии, энергетике, горно-добывающем секторе и так далее. По расчетам Минтруда, в 2024 году на получение такой выплаты смогут претендовать порядка 37 тыс. человек. Кроме того, казахстанцы смогут самостоятельно определять время изъятия пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов – в 55 лет или в 63 года. Специальную социальную выплату они будут получать до достижения пенсионного возраста.
С этого года в Казахстане также упростят процесс назначения пенсий – он будет проводиться в новом формате. В частности, будет сокращено количество «шагов» и документов.
Помимо этого, в министерстве труда и социальной защиты населения хотят в 2024 году довести обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве с нынешних 58% до 100%.
Общество
В 2024 году в Казахстане, вероятно, пройдет референдум по вопросу строительства в стране АЭС. Сам референдум президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал еще в сентябре, но формулировку вопроса для него и сроки должно определить Минэнерго. Теоретически ведомство может отложить референдум и на более поздний срок, практически - это маловероятно - именно после референдума строительство АЭС, подготовка к которому давно ведется, может стать реальным.
С 1 января 2024 года в Казахстане вступили в действие правила, согласно которым все автомобили с газобаллонным оборудованием должны иметь специальный опознавательный знак. Он должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем. Этот стандарт является обязательным, так как указан в правилах дорожного движения, которые утверждены приказом министра внутренних дел от 30 июня 2023 года. Как сообщали в министерстве торговли, новые нормы обеспечивают возможность эффективного контроля и запрета парковки газовых автомобилей в закрытых парковочных зонах, так как въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен.
С этого года должна была быть внедрена обязательная дактилоскопия граждан при получении ими новых документов. Однако в итоге от этого решили отказаться и сделать дактилоскопию для граждан страны добровольной, но оставить ее обязательной для иностранцев.
С 2024 года в Казахстане расширяется перечень дел, рассматриваемых судом присяжных. В частности, они будут рассматривать дела о пытках и рейдерстве, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц, в том числе в состоянии опьянения.
С апреля в Казахстане заработает платформа для онлайн-петиций, в министерстве культуры и информации обещают внедрить с этого года во всех центрах поддержки семьи единые подходы в работе.
Образование
В этом году внедряются очередные новшества в Единое национальное тестирование. В частности, на ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий: по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» количество вопросов сократится на пять, но увеличится количество вопросов по профильным предметам – до 40; будет добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка в профильных предметах. В целом количество заданий остается без изменений – 120, максимальное количество баллов тоже – 140. Однако время тестирования сократится: на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 часа 30 минут вместо 4 часов. Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут. Еще одним новшеством в этом году станет обязательная сдача предмета «Математическая грамотность» для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами «История Казахстана» и «Грамотность чтения».
С 2024 года в Казахстане также внедрят новую систему оценки школ, которая позволит выявлять слабые объекты образования и точечно решать их проблемы. Оценка будет проводиться ежегодно национальным координатором, которого будет определять правительство, с привлечением независимых экспертов. Кроме того, оценка позволит решить вопрос материально-технической оснащенности школ, влияющий на качество образования, а также назначать руководителями организаций подготовленных специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, навыки, умение работать с коллективом и детьми.
В этом году министерство просвещения обещает завершить процесс оцифровки учебников и 100% перевести их в электронный формат.
А в сентябре 2024 года начнет работу франко-казахский университет. В стране также в этом году откроют школы, где будут обучать французскому языку.
Стипендии бакалаврам повысятся на 20%, магистрантам и докторантам – на 15%.
Здравоохранение
Летом в Астане откроется новый Национальный научный онкологический центр, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием. В медучреждении будут проводить радионуклидную диагностику, радионуклидную терапию и производить радиофармпрепараты. Также в онкоцентре будет работать протонный центр, рассчитанный на 800-1000 пациентов в год, и центр онкогематологии на 15 коек для трансплантации костного мозга. В год планируется проводить от 180 до 200 трансплантаций. Второй блок центра будет научно-образовательным, там также разместятся стационар на 140 коек, три операционных зала и большая диагностическая поликлиника.
В третьем квартале 2024 года в Казахстане начнется вакцинация против вируса папилломы человека. Она коснется девочек в возрасте 11 лет и будет проводиться после получения согласия родителей на вакцинацию детей.
Интернет и связь
В этом году правительство Казахстана приступит к реализации национального проекта «Доступный интернет», который направлен на обеспечение населения широкополосным доступом к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с. В целом нацпроект рассчитан на 2024-2027 годы, на его реализацию потратят более 1,5 трлн тенге, причем свыше 1,3 трлн тенге из этой суммы составят внебюджетные средства.
Основной акцент будет сделан на строительство разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Так, через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тыс. сел. В рамках нацпроекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог. В частности, планируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит охватить мобильным интернетом 17 тыс. км автодорог.
И в 2024 году уже планируют начать модернизацию базовых станций вдоль республиканских дорог, чтобы улучшать качество связи. Государство будет строить антенно-мачтовые сооружения, а операторы связи будут модернизировать действующие базовые станции или устанавливать новые – за свой счет. На строительство инфраструктуры будет выделено около 61 млрд тенге, еще порядка 30 млрд – на обеспечение самого мобильного интернета.
Еще одним направлением нацпроекта станет дальнейшее развертывание сети 5G. И до конца года Минцифры обещает законодательно урегулировать вопросы использования интернета компании Starlink.
В 2024 году по поручению главы государства правительство Казахстана должно запустить национальную платформу искусственного интеллекта. Она должна объединить данные государства и крупного бизнеса, обеспечить их актуальность и доступность. Также в новом году будет разработан Цифровой кодекс – профильное министерство должно представить документ в парламент в сентябре.
А антифрод-центр в Казахстане полноценно начал работу с 1 января 2024 года. Центр позволит государственным органам и финансовым организациям в режиме реального времени обмениваться данными для борьбы с интернет-мошенничеством.
Инфраструктура
В 2024 году должны быть представлены проекты строительства новых угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, которые будет строить российская компания. Другой проект - строительство дополнительных котлов на Экибастузской ГРЭС.
В этом году на республиканской сети дорог планируется начать проекты Актобе – Улгайсын – Кызылорда, Караганда – Жезказган, «Обход города Сарыагаш». Деньги на реализацию правительство намерено запросить у финансовых институтов, в частности, у ЕАБР.
Также в этом году начнется первый этап модернизации 50 железнодорожных вокзалов в стране. В целом планируется провести ремонт внутренних помещений, санитарных узлов, кровли, фасада, лестничных площадок, инженерных и слаботочных систем, а также пассажирских платформ, включая установку и замену осветительных систем, информационных табло-расписаний, мебели для комнат матери и ребенка и инвалидов.
Аким Астаны обещает, что к концу года в городе будет завершен проект LRT, а власти Алматы – начать внедрение транспортного каркаса, в частности, введут в строй линию BRT протяженностью 9 км по проспекту Райымбека.
С 2024 года по новым проектам автодорожной отрасли вводится система контрактов EPCM. То есть подрядчик сам проектирует участок дороги, строит и поддерживает его.
Авиация
Китайская авиакомпания China Southern Airlines с 23 января 2024 года планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы – Пекин с частотой три рейса в неделю. Другая авиакомпания Loong Airlines планирует открыть в 2024 году рейсы Астана – Ханчжоу, Астана – Ченду и Алматы – Ченду.
С 1 февраля крупнейший лоукостер Юго-Восточной Азии Air Asia X запускает рейсы из Куала-Лумпура в Алматы с частотой четыре рейса в неделю.
Air Astana в этом году планирует открытие новых маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду, а также весной - в Токио и Куала-Лумпур.
А в середине 2024 года авиакомпания Qatar Airways планирует открыть авиасообщение по маршруту Астана – Доха.
С весенне-летнего сезона 2024 года будет выполняться прямой рейс по маршруту Алматы – Эр-Рияд саудовской авиакомпанией FlyNas, с частотой семь рейсов в неделю.
Летом планируется открытие нового терминала аэропорта Алматы. Он будет обслуживать исключительно международные рейсы, а существующий – внутренние рейсы.
В этом году казахстанская авиакомпания FlyArystan станет отдельным юридическим лицом – ее выведут из структуры Air Astana. Ожидается, что это положительно скажется на развитии конкурентной среды и снижении стоимости авиабилетов, так как будет конкуренция между субъектами рынка.
А авиакомпанию Air Astana обязали до конца 2024 года не применять топливный сбор, чтобы снизить цены на внутренние рейсы. Кроме того, в рамках антимонопольного комплаенса авиакомпанией взяты на себя обязательства не допускать повышения цен на авиаперевозки по внутренним направлениям и реализовывать билеты по средним и низким ценам не менее 70% до 31 декабря 2024 года.
На 2024 года также запланирована передача авиакомпании Qazaq Air в конкурентную среду.
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