Что такое вирус Х?

Как искусственный интеллект сможет заметить новый вирус

Среди спикеров были глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, министр здравоохранения Бразилии Низия Триндаде, председатель правления компании AstraZeneca Мишель Демаре, вице-президент компании Apollo Hospitals из Индии Прита Реади, а также президент и CEO компании Philips Рой Джейкобс.

Состав этой панели экспертов говорит о важности взаимодействия между частными компаниями, корпорациями, государственными органами и международными организациями, такими как ВОЗ. В самом начале дискуссии Тедрос Гебреисус напомнил о том, что болезнь Х — это не нововведение, это понятие было включено в список приоритетных патогенов ВОЗ, который вышел еще в 2017 году. То есть еще с того времени началась некая подготовка к возможной пандемии, ведь ученые уже десятилетиями говорят о том, что будут появляться новые микроорганизмы. Учитывая перенаселенность в некоторых частях света и наше влияние на окружающую среду, появление новых микроорганизмов, которые могут стать причиной пандемии, абсолютно неизбежно и поэтому в 2017 году в списке приоритетных патогенов появилась болезнь Х.

Гебреисус отметил, что мы можем сказать, что COVID-19 это на самом деле первая в мире болезнь Х, потому что он пришел к нам из животной среды и стал причиной первой пандемии. Он продолжил, что готовиться к эпидемиям нужно абсолютно всем. И если развитые страны отдавали все свои ресурсы в плане подготовки к вспышкам инфекций, чтобы развивать новые технологии, новые лекарства, то пандемия COVID-19 показала, что слабым звеном оказалась ПМСП, то есть первичная медицинская служба. Были переполнены больницы, не могли выполняться какие-то плановые операции, самые базовые вопросы медицинских систем оказались неспособны справиться с нагрузкой пандемии COVID-19. А также Тедрос отметил, что нужно работать с сообществами. Это значит, что коммуникация об инфекционных заболеваниях — это очень часто вопрос культурный, социальный, это вопрос взаимодействия между людьми в обществе.