Казахстанские медики запустили петицию о запрете хиджамы на детях

Группа медицинских работников просит министерство здравоохранения Республики Казахстан принять меры по регулированию деятельности, связанной с хиджамой — кровопусканием. Поводом стало видео, размещенное в соцсетях, на котором в городе Атырау пускают кровь младенцу. После этого казахстанские медики, придерживающиеся принципов доказательной медицины, запустили петицию с требованием запретить хиджаму и начать контролировать предоставление услуг альтернативной медицины. Обращение уже подписали более 12 тысяч человек.

Медики просят министерство здравоохранения вмешаться и принять меры по регулированию деятельности, связанной с практикой альтернативной медицины и использования хиджамы (кровоиспускания), в частности, особенно применение этих практик на несовершеннолетних.

«В последнее время в социальных сетях, а в частности, Instagram распространилось видео, в котором показано выполнение обряда хиджамы (кровопускание) младенцу в городе Атырау. В описании опубликованного «Хиджама центром» поста, где на видео показаны хирургические манипуляции над младенцем, а именно, надрезы в височной области, в области лба и затылка, упоминается что так выглядит лечение от «қой ауруы». То, что именуется в народной медицине как «қой ауруы», в доказательной медицине считается формой рахита. Стоит отметить, что рахит не возникает у новорожденных и может развиться только через несколько месяцев, а его лечение включает в себя прием витамина Д, кальция или фосфора в зависимости от причины», — говорится в тексте петиции.



В обращении указывается на то, что не существует высококачественных доказательств эффективности хиджамы как метода лечения: «При этом хиджама может быть опасной для здоровья, и привести к травмам, инфекциям и даже смерти. Последние исследования также указывают на то, что хиджама может быть связана с риском инфекции, передаваемых кровью, включая ВИЧ, гепатит B и гепатит C».



Медики напоминают, что согласно законам, запрещаются любые научные опыты или иные эксперименты с ребенком, наносящие вред его жизни, здоровью и нормальному физическому и психическому развитию. Поэтому хиджама не должна использоваться как способ лечения или предотвращения физических болезней. Инвазивные методы альтернативной медицины, такие как хиджама/гирудотерапия в отношении детей до 18 лет должны быть запрещены ввиду необоснованности и больших рисков. Кроме того, требуется запретить применять хиджаму и гирудотерапию (лечение пиявками) людям с онкологическими заболеваниями, психическими, поведенческими расстройствами, туберкулезом, сахарным диабетом, заболеваниями крови.

«В связи с тем, что хиджама сейчас часто практикуется на несовершеннолетних, необходимо привлечь МВД для контроля данной деятельности. Необходим контроль и регулирование образовательного процесса специалистов альтернативной медицины. Учебные центры альтернативной медицины должны проходить аккредитацию. Существующие на данный момент учебные центры для хаджамов с выдачей сертификатов недопустимы. В глазах общественности наличие таких сертификатов легитимизирует деятельность подобных специалистов», — говорится в обращении, в котором указывается на необходимость проводить регулярные оценки эффективности и безопасности используемых в альтернативной медицине методов и препаратов, а также установить систему наказания за недобросовестные действия тех, кто использует методы, которые могут причинить вред здоровью и безопасности граждан.