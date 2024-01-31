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31 января 2024
Ольга Лихограй, «Наша газета», при участии Власти, фото Ольги Лихограй

Дворец для школьников и президентов

Как чиновники продолжают скрывать детали строительства дворца для казахстанско-российского форума в Костанае

Дворец для школьников и президентов

9 ноября 2023 года в Костанае прошел форум приграничного сотрудничества Казахстана и России, который уже вошел в историю области как самое ожидаемое, дорогостоящее и загадочное событие. Впервые о нем заговорили 5 лет назад и анонсировали как форум с участием глав государств. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин действительно приняли в нем участие, но с очень большого расстояния – онлайн из Астаны.

В Костанае выступления президентов показывали на мониторах в здании Smart-Центра, построенного специально для форума рекордно быстро и дорого. Спустя несколько месяцев после его открытия акимат области так и не предоставил договор на строительство, а сам центр привлек внимание государственного аудита.

Тем не менее множество загадок вокруг центра и других «форумных» объектов, стоивших налогоплательщикам более 16 млрд тенге, не раскрыто до сих пор.

Дороже, чем в других регионах

Российская делегация побывала в Костанае 9 ноября 2023 года в рамках проведения форума приграничного сотрудничества Казахстана и России. Ни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ни президент России Владимир Путин в областной центр не приехали. Подключение из Акорды проходило в закрытом зале, длилось около часа и предназначалось для очень узкого круга хозяев и гостей форума. Представители СМИ находились в отдельном пресс-центре и слушали президентов в прямом эфире телеканала «Хабар-24» без возможности задать вопросы пусть даже посредством телемоста.

Во время экскурсии по зданию Smart-центра нам подтвердили, что теперь оно называется «Дворец школьников IQOSTANAY».

«Здание занимает территорию более 1 гектара. Стоимость проекта – более 11 млрд тенге, – рассказала старший методист отдела образования акимата Костаная Алтынай Бектурганова. – Само здание современное, трехэтажное, площадью 12 000 кв. м, проектная мощность – 653 участника. При двухсменном обучении услуги дополнительного образования здесь могут получить 1300 детей, проживающих в Костанае. Все абсолютно бесплатно. Организована работа 24 кружков с 25 группами с государственным языком обучения и 24 с русским языком. Здание переименовали в Дворец школьников по примеру других городов».

Нам также сообщили, что подобных Дворцов по республике уже было 5, костанайский стал шестым. Но, как выяснилось, построенные ранее объекты обошлись бюджету дешевле и возводили их точно не для дистанционной встречи Токаева и Путина. В некоторых городах под такие центры реконструировали готовые здания, чтобы сэкономить бюджетные средства, а не строили с нуля, как в Костанае.

Согласно проекту плана развития государственно-частного партнерства в социальной сфере на 2024-2028 годы, за счет средств местных бюджетов в 2023 году завершилось строительство 4 центров инновационного творчества – Дворцов школьников на сумму более 30 млрд тенге в 4 регионах.

Документ сообщает, что в Павлодаре для размещения Дворца школьников на 300 мест реконструировали существующее здание колледжа, выделив на это 1,6 млрд тенге. В Актау, согласно документу, строительство Дворца школьников на 1500 мест обошлось в 8,8 млрд тенге, при этом позже сообщалось, что его профинансировала международная нефтегазовая компания NCOC. В Алматы, согласно плану, центр инновационного творчества на 1250 мест построили за 9 млрд. Кроме того, один центр построили в Шымкенте, итоговая сумма на его строительство составила 7,2 млрд. Судя по договорам госзакупок, как минимум один из дворцов в Алматы и дворец в Шымкенте строила та же компания, что и в Костанае.

В Костанае на строительство Smart-Центра на 767 мест выделили сумму 11 млрд тенге, и, согласно плану, 4,4 млрд составили расходы из местного бюджета, а 6,5 млрд тенге – софинансирование, то есть, почти половину из огромной суммы в 11 млрд тенге выделил местный бюджет, о чем ни разу не сообщали костанайские чиновники.

Стоит отметить, что финальная редакция документа уже не содержит разбивки по бюджету строительства, но это единственный документ, который можно найти в открытом доступе, где вообще фигурировали эти цифры.

На запросы журналистов акимат области несколько месяцев отвечал уклончиво, предоставляя только общую сумму, выделенную на строительство, и не уточняя распределение местного бюджета и правительственного резерва.

Тогда мы обратились к премьер-министру страны Алихану Смаилову с просьбой предоставить копии постановления правительства о выделении средств на строительство костанайского Smart-Центра. Копий оказалось две. Первый раз 2,5 млрд тенге предусмотрели на «неотложные затраты (...) для финансирования строительства Smart-Центра» в 2022 году. Второй раз на те же самые неотложные затраты 4,089 млрд тенге предусмотрели в 2023 году. Итого получаются те же самые 6,5 млрд тенге, о которых и сказано в проекте плана. Соответственно, оставшуюся сумму должен был выделить местный бюджет, но попытки выяснить это напрямую у костанайских чиновников долгое время были безрезультатными.

И только после жалобы акимат области наконец предоставил ответ с немного отличающимися суммами: согласно документу, из резерва правительства на строительство Smart-Центра было выделено 6,5 млрд тенге, а из местного бюджета – 4,2 млрд тенге.

Наглядно понять, насколько велика сумма строительства Дворца для форума нам помогли в управлении образования Костанайской области, куда мы обратились за информацией о ремонтах других не менее важных объектов образования – обычных школ.

«В 2023 году на ремонт 163 школ области выделили 5,7 млрд тенге, – пояснил заместитель руководителя управления Аблай Умаров. – В том числе, на капитальный ремонт 18 школ – 3,6 млрд тенге, на текущий ремонт 145 школ – 2,1 млрд тенге».

На ремонт почти трети школ области – всего их 445 – ушло в два раза меньше средств, чем на строительство одного Дворца.

фото Ольги Лихограй

Дворец вместо центра

Но как получилось, что Smart-Центр вдруг стал Дворцом школьников? Этот вопрос мы вновь адресовали управлению образования Костанайской области.

Там сослались на приказ министра образования от 2013 года, согласно которому дворцы школьников входят в организации дополнительного образования, и также пояснили, что так как в Костанае отсутствует Дворец школьников, то новой организации дополнительного образования как раз решили дать название «Дворец школьников «IQOSTANAY». При этом при разработке проектно-сметной документации и строительстве здания пользовались проектным названием «Smart-Центр».

Название «IQOSTANAY» же было дано в связи с тем, что «в данном учреждении дети и подростки в полной мере смогут раскрыть свои способности в научной и технической сферах».

Если смена названия объясняется приказом министра, датированным 2013-м годом, то почему здание, которое строили в 2023-м году, сразу не назвали «Дворец школьников»? На наш прямой вопрос, согласно какому документу проект Smart-Центра изменили, в управлении не ответили, но добавили, что смена названия никак не удорожила проект.

Во всех официальных документах упоминается старое название, в том числе – в проекте благоустройства и инженерных сетей, который опубликован на сайте госзакупок. Согласно нему, входная группа и территория перед зданием выглядят по-другому. Никакого дополнительного соглашения или любого другого документа, регламентирующего изменения в проекте и смену названия, мы не нашли.

Зато нашли коммерческое предложение на изготовление объемной световой вывески. К предложению прикреплена подробная техническая спецификация и фото вывески, на котором четко видна игра букв с названием Smart Center. И указано, что разработчик – алматинское ТОО "Ок.Медиа" – готово сделать ее за 9 млн 750 тысяч тенге.

Входная группа и вывеска, скриншот из проекта строительства инженерных сетей и благоустройства территории Smart-Центра

Директор ТОО «Ок.Медиа» Елена Новожилова подтвердила, что фирма давала это коммерческое предложение, но, по ее словам, компания не прошла по цене. Она также заявила, что о смене названия на тот момент речи не шло.

«Почему этот документ лежит на сайте госзакупок, я не знаю. К новой вывеске IQOSTANAY наша фирма никакого отношения не имеет, и кто ее изготавливал, я не знаю», – также сообщила журналистам она.

Тогда мы направили запрос заказчику работ по изготовлению вывески – управлению строительства, архитектуры и градостроительства. И получили еще более загадочный ответ.

«При разработке проектно-сметной документации и строительства здания использовалось проектное названия Smart-Центр, – сообщил руководитель отдела Дамир Аймагамбетов. – Подрядная организация напрямую заключала договор с изготовителем (поставщиком). В связи с этим предоставление сведений изготовителя (поставщика) и стоимости не предоставляется возможным. Более того, название здания для детей школьного возраста на IQOSTANAY было изменено в период строительства, и вывеска изготавливалась в пределах сметной стоимости строительства, что не противоречит действующему законодательству».

То есть, заказчик работ с полной серьезностью уверяет, что не знает, какая подрядная организация и у кого заказывала вывеску стоимостью почти 10 млн тенге налогоплательщиков. И при этом еще и ссылается на закон.

Остается открытым вопрос о том, является ли в принципе законным строительство Smart-Центра стоимостью 11,3 млрд тенге, учитывая, что договора на его возведение по сей день нет в открытых источниках.

Паспорт объекта строившегося Smart-Центра, скриншот из репортажа телерадиокомпании Алау

Здание есть, договора нет

Журналисты несколько месяцев искали и запрашивали договор на строительство Smart-Центра между заказчиком работ – управлением архитектуры и градостроительства Костанайской области и подрядчиком – ТОО BI Global. О существовании этого договора нам известно только со слов руководителя отдела технического надзора областного управления архитектуры и градостроительства Дамира Аймагамбетова.

Ни на сайте госзакупок, ни в других открытых источниках нет даже упоминания о заключении договора, не говоря уже о технической спецификации.

Почему документов нет, а здание есть? Ведь это является грубейшим нарушением – без заключенного договора на строительство деньги из бюджета перечислены быть не могут, тем более, из резерва правительства, да еще и такие огромные.

В попытках ответить на этот вопрос мы отправили более 10 официальных запросов заказчику работ – управлению архитектуры и градостроительства Костанайской области. Мы предлагали предоставить копии договора, отправить ссылку на договор на сайте госзакупок, или объяснить по телефону, как его найти.

Заказчик работ упорно письменно отвечал стандартную фразу: договор есть на сайте госзакупок, но ничем ее не подтверждал. Попытки лично связаться с руководителем отдела управления Дамиром Аймагамбетовым тоже не увенчались успехом.

Независимый казахстанский юрист Сергей Уткин в комментарии журналистам отметил, что по закону «О государственных секретах» сведения о формировании и расходовании средств из республиканского и местного бюджетов не подлежат засекречиванию. Исключение составляют сведения, которые раскрывают обеспечение безопасности республики.

«Поскольку ваш Smart-Центр, или Дворец школьников, не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности страны, все сведения о финансировании его строительства должны беспрепятственно предоставляться. Если объект построен за счет бюджетных, народных денег, здесь никаких секретов и коммерческой тайны быть не может», – считает эксперт.

Не получив ответа от государственных органов, мы направили запрос исполнителю работ – компании ТОО BI Global, но компания также не ответила журналистам. BI Global входит в крупный строительный холдинг BI Group предпринимателя Айдына Рахимбаева.

Жильцы из разных городов страны неоднократно жаловались на низкое качество домов, построенных BI Group или ее «дочками», а строительство стадиона в Туркестане и вовсе обернулось скандалом, как и многое другое.

Как видно из расследований коллег республиканских изданий, компания легко получает очень крупные и дорогостоящие объекты, делает массу нарушений, а особых наказаний за это не следует.

Под прицелом госаудита и служебного расследования

Почему же костанайские чиновники так боятся назвать конкретные суммы расходов и предоставить копию договора на строительство Smart-Центра, который, по их словам, железно есть? Похоже, эти вопросы заинтересовали не только нас. Эксперты Высшей аудиторской палаты тоже поставили под сомнение целесообразность выделения столь огромной суммы на строительство одного-единственного здания, пусть и супер-современного.

В ответе на официальный запрос Мейрамбек Ахметов, руководитель аппарата Высшей аудиторской палаты, за, что в своем заключении к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год Палата отметила «нераскрытие в отчете правительства целесообразности безотлагательного финансирования данного проекта за счет средств резерва Правительства».

Также не были утверждены показатели прямого результата, которые планировалось достичь в результате его реализации администратором бюджетных программ – министерством просвещения.

То есть, в отчете правительство не смогло раскрыть целесообразность рекордно быстрого финансирования, и не объяснило, каким будет конкретный результат от строительства костанайского Smart-Центра.

Ахметов также добавил, что «по вопросам целесообразности строительства здания Smart-центра в Костанае аудиторское мероприятие в 2023 году Высшей аудиторской палатой не проводилось», однако пояснил, что анализ эффективности планирования и использования бюджетных средств проводится при государственном аудите.

Smart-Центр попал и под его пристальное внимание. В ответе на официальный запрос заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Альмира Жаркеева подтвердила, что департаментом назначено аудиторское мероприятие в отношении управлении строительства, архитектуры и градостроительства по вопросу использования бюджетных средств выделенных из резерва Правительства для строительства Smart-Центра. Аудит должен быть проведен до 19 января.

Комитет внутреннего государственного аудита министерства финансов РК в ответ на наш официальный запрос сообщил, что тоже выявил нарушения, но они уже устранены.

Оборудование Smart-Центра, фото Ольги Лихограй

Оборудование Smart-Центра, фото Ольги Лихограй

Заместитель председателя комитета Ренад Ахметов пояснил, что по акту выполненных работ за декабрь 2022 года, для Smart-Центра было приобретено медийное оборудование и система освещения на 1,3 млрд.тенге. В него входили: LED экраны, микрофонные пульты председателя и делегатов (вероятно, форума приграничного сотрудничества), видео матрицы для управления камерами, лебедки электрические и секции дорог занавеса, мультимедийные конгресс-терминалы председателя и делегатов, шкаф преобразователя частоты, двухместные кабины переводчика, машина посудомоечная, колонные громкоговорители, пароконвектомат, процессор для светодиодного экрана, оптоволоконный удлинитель видеосигнала и программное обеспечение построения модели зала, управления микрофонами и управления камерами. Это оборудование было включено в общую сметную стоимость строительства.

В результате проверки комитет выявил недостачу товаров на сумму 8,7 млн тенге.

«Недостача восстановлена путем поставки технологического оборудования, – пояснил заместитель председателя. – Должностное лицо за технический надзор привлечено к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, акимату Костанайской области рекомендовано провести служебное расследование в отношении должностных лиц, задействованных в реализации вышеуказанных проектов, в том числе руководства управления».

Кстати, в середине октября 2023 года аким Костаная Марат Жундубаев официально заявлял на аппаратном совещании, что форум приграничного сотрудничества – «хорошее основание просить деньги из республики».

«Моя работа как акима заключается в привлечении средств из разных источников, – говорил Жундубаев. – Я вижу, когда пишут: “с форумом связано все”».

Не к форуму, а для детей?

А пока в попытках скрыть тайну строительства IQOSTANAY чиновники стали нас убеждать, что Дворец школьников вообще строился исключительно для детей, и к форуму не имеет никакого отношения. Но не заметили, как противоречат друг другу.

«Строительство Smart-Центра для детей школьного возраста не связано с проведённым форумом. Главной целью строительства является реализация государственной образовательной политики в области дополнительного образования для детей. Данный объект позволит молодежи развивать свои способности и таланты», – ответил на очередной наш запрос руководитель отдела технического надзора областного управления архитектуры и градостроительства Дамир Аймагамбетов.

Однако еще задолго до появления здания аким Костаная Марат Жундубаев четко подтверждал: Smart-Центр строится к форуму.

«В рамках подготовки к межрегиональному форуму планируется строительство Smart-Центра, реконструкция северной части Притобольского парка (триатлон-парк), ремонт освещения на улицах города, изготовление и установка остановочных павильонов, озеленение улиц, реконструкция фонтанов, замена брусчатки, ремонт фасадов многоэтажных домов, капитальный ремонт домов и оформление города, средний ремонт пр. Абая в границах улиц Тауелсиздик - путепровод, строительство дороги между северо-западной частью города и микрорайоном Аэропорт», – перечислял все объекты аким Костаная 26 мая 2023 года.

Жундубаев добавлял, что на все эти постройки и мероприятия к форума выделили более 15 млрд тенге.

А еще раньше, летом 2018 года, о том, что в Костанае планируется строительство Smart-Центра, и что именно в нем пройдет форум приграничного сотрудничества сообщал экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

«Средства для проектирования в городе уже заложены, – отмечал 11 июня 2018 года на селекторном совещании экс-глава региона. – В 2020 году планируется Форум приграничных областей, возможно, он будет в Костанае, и тогда мы его проведем уже в этом Smart-Центре».

Очевидно, что форум планировали провести в 2020-ом году, но, видимо, из-за пандемии отложили на 2023-й.

Помимо заявлений акима Костаная и экс-акима региона есть еще один аргумент, подтверждающий, что Дворец школьников строили именно к форуму приграничного сотрудничества.

В задании на проектирование инженерных сетей и благоустройства к Smart-Центру, опубликованном на сайте госзакупок, одним из оснований, помимо нацпроекта качественного образования, указан «План мероприятий по проведению XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2023 года. А адрес проектирования совпадает с адресом нынешнего Дворца школьников IQOSTANAY, который строили как Smart-Центр.

После форума хоть потоп?

Еще одной загадкой остается строительство других объектов и проведение мероприятий, которые тоже «подогнали» под форум, потратив немалые бюджетные средства. В их числе – реконструкция городских фонтанов, установка мраморных лавочек и урн, высадка сосен, пирамидальных тополей и кизильника из Башкорстана, а также реконструкция триатлон-парка, которую закончат только в конце 2024 года.

Разбивка затрат в рамках форума приграничного сотрудничества Казахстана и России, инфографика Данияра Мусирова

И если обновление фонтанов и лавочек искренне порадовало горожан, то спешная высадка башкирских деревьев и кустарников, часть из которых погибла, никак не вписывается в концепцию заботы о жителях. Сейчас близко высаженные к проезжей части улиц сосны, тополя и кизильник задыхаются от грязи и пыли. Сколько из них доживут до весны и как долго протянут – большой вопрос.

О том, что с хвойными лучше вообще не экспериментировать вдоль дорог, много раз говорила биолог Елена Пикельная:

«Что должны помнить озеленители при посадке хвойных? Городские сосны и ели могут нормально расти только в массиве лиственных деревьев, будучи защищенными от воздействия выхлопных газов, пыли, ледяных зимних ветров. Ни в коем случае нельзя высаживать хвойники вдоль дорог. Высаживать нужно с большим, неповрежденным земляным комом и целыми корнями. Обязательно нужно обеспечивать уход после посадки, как, впрочем, и лиственными деревьями. Только при соблюдении этих правил сосны и ели не станут обреченными каторжанами на наших улицах».

Сосны из Башкорстана в Костанае, фото Ольги Лихограй

Практически все башкирские сосны за сотни миллионов тенге высадили вдоль улиц Костаная, да еще и с очень интенсивным движением. На вопрос о том, почему именно сосны, а не другие, более стойкие к выхлопным газам деревья, экс-руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр Сабитов в мае 2023 года искренне отвечал: «Потому что они зимой и летом одним цветом, а когда точно пройдет форум – мы не знаем». И добавлял: деревья высадили вдоль маршрута российской делегации. И если она приедет глубокой осенью или зимой, ее глаз будут радовать зеленые сосны, а не голые стволы лиственных деревьев. Мнение налогоплательщиков, за счет которых эти деревья высадили, чиновников явно не волновало.

Что касается триатлон-парка, то его гости из России точно не увидели, ведь строительство закончат только к концу 2024 года, но официально по сей день реконструируют к форуму.

Редакция продолжит задавать вопросы чиновникам в надежде раскрыть загадки строительства центра, а также следить за служебными расследованиями в отношении ответственных за него чиновников.

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