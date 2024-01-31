Дворец для школьников и президентов

Дороже, чем в других регионах

Российская делегация побывала в Костанае 9 ноября 2023 года в рамках проведения форума приграничного сотрудничества Казахстана и России. Ни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ни президент России Владимир Путин в областной центр не приехали. Подключение из Акорды проходило в закрытом зале, длилось около часа и предназначалось для очень узкого круга хозяев и гостей форума. Представители СМИ находились в отдельном пресс-центре и слушали президентов в прямом эфире телеканала «Хабар-24» без возможности задать вопросы пусть даже посредством телемоста.

Во время экскурсии по зданию Smart-центра нам подтвердили, что теперь оно называется «Дворец школьников IQOSTANAY».

«Здание занимает территорию более 1 гектара. Стоимость проекта – более 11 млрд тенге, – рассказала старший методист отдела образования акимата Костаная Алтынай Бектурганова. – Само здание современное, трехэтажное, площадью 12 000 кв. м, проектная мощность – 653 участника. При двухсменном обучении услуги дополнительного образования здесь могут получить 1300 детей, проживающих в Костанае. Все абсолютно бесплатно. Организована работа 24 кружков с 25 группами с государственным языком обучения и 24 с русским языком. Здание переименовали в Дворец школьников по примеру других городов».

Нам также сообщили, что подобных Дворцов по республике уже было 5, костанайский стал шестым. Но, как выяснилось, построенные ранее объекты обошлись бюджету дешевле и возводили их точно не для дистанционной встречи Токаева и Путина. В некоторых городах под такие центры реконструировали готовые здания, чтобы сэкономить бюджетные средства, а не строили с нуля, как в Костанае.

Согласно проекту плана развития государственно-частного партнерства в социальной сфере на 2024-2028 годы, за счет средств местных бюджетов в 2023 году завершилось строительство 4 центров инновационного творчества – Дворцов школьников на сумму более 30 млрд тенге в 4 регионах.

Документ сообщает, что в Павлодаре для размещения Дворца школьников на 300 мест реконструировали существующее здание колледжа, выделив на это 1,6 млрд тенге. В Актау, согласно документу, строительство Дворца школьников на 1500 мест обошлось в 8,8 млрд тенге, при этом позже сообщалось, что его профинансировала международная нефтегазовая компания NCOC. В Алматы, согласно плану, центр инновационного творчества на 1250 мест построили за 9 млрд. Кроме того, один центр построили в Шымкенте, итоговая сумма на его строительство составила 7,2 млрд. Судя по договорам госзакупок, как минимум один из дворцов в Алматы и дворец в Шымкенте строила та же компания, что и в Костанае.

В Костанае на строительство Smart-Центра на 767 мест выделили сумму 11 млрд тенге, и, согласно плану, 4,4 млрд составили расходы из местного бюджета, а 6,5 млрд тенге – софинансирование, то есть, почти половину из огромной суммы в 11 млрд тенге выделил местный бюджет, о чем ни разу не сообщали костанайские чиновники.

Стоит отметить, что финальная редакция документа уже не содержит разбивки по бюджету строительства, но это единственный документ, который можно найти в открытом доступе, где вообще фигурировали эти цифры.

На запросы журналистов акимат области несколько месяцев отвечал уклончиво, предоставляя только общую сумму, выделенную на строительство, и не уточняя распределение местного бюджета и правительственного резерва.

Тогда мы обратились к премьер-министру страны Алихану Смаилову с просьбой предоставить копии постановления правительства о выделении средств на строительство костанайского Smart-Центра. Копий оказалось две. Первый раз 2,5 млрд тенге предусмотрели на «неотложные затраты (...) для финансирования строительства Smart-Центра» в 2022 году. Второй раз на те же самые неотложные затраты 4,089 млрд тенге предусмотрели в 2023 году. Итого получаются те же самые 6,5 млрд тенге, о которых и сказано в проекте плана. Соответственно, оставшуюся сумму должен был выделить местный бюджет, но попытки выяснить это напрямую у костанайских чиновников долгое время были безрезультатными.

И только после жалобы акимат области наконец предоставил ответ с немного отличающимися суммами: согласно документу, из резерва правительства на строительство Smart-Центра было выделено 6,5 млрд тенге, а из местного бюджета – 4,2 млрд тенге.

Наглядно понять, насколько велика сумма строительства Дворца для форума нам помогли в управлении образования Костанайской области, куда мы обратились за информацией о ремонтах других не менее важных объектов образования – обычных школ.

«В 2023 году на ремонт 163 школ области выделили 5,7 млрд тенге, – пояснил заместитель руководителя управления Аблай Умаров. – В том числе, на капитальный ремонт 18 школ – 3,6 млрд тенге, на текущий ремонт 145 школ – 2,1 млрд тенге».