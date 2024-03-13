На самоизоляции

Коронавируса сейчас так много, что статистика прошлого лета меркнет – под 6000 заболевших в сутки. Война между прививочниками и антипрививочниками продолжается. Народ скупает паспорта вакцинации, потом попадает в больницу с ковидом, так портится статистика по эффективности вакцинации. До сих пор есть люди, которые не верят в то, что коронавирус существует!»

«29 июля. Почти 7500 заболевших в сутки. Умирает по 100 человек в день. Страшная жара. Работаю на балконе, все время слышу сирены скорой помощи».

«10 августа. По 150 умирающих человек в день, почти 8 тысяч положительных ПЦР. Болеют и попадают в больницы и привитые. Я выучила новое слово, а может быть уже писала об этом, но забыла — химптрейлы – новая фишка конспирологов – они верят, что самолеты распыляют коронавирус (странно, что не вакцину!) Как просто свалиться в теории заговоров.

«2 декабря. Только всё успокоилось, как пришел новый вариант коронавируса, назвали его омикрон. Так мы скоро выучим греческий алфавит. Он распространяется быстрее чем ветрянка, а мало что с ней сравнится. Есть надежда, что он легче чем дельта. Пришел омикрон из Африки и все страны быстро закрыли сообщение с ней, но джинна уже не затолкать обратно в бутылку. При такой контагиозности, видимо, переболеют все».

Примечание: Омикрон действительно оказался очень контагиозным, но при этом легким по сравнению с предыдущими вариантами ковида. В начале января произошли Январские события и одновременно я уже в третий раз заболела коронавирусом:

2022-2023 годы

«10 января 2022. По короне – уже 9000 больных в сутки, хотя какая может быть статистика в такое время? Мне кажется, мы уже все больны омикроном. У меня легкий кашель, раскалывается голова, нет голоса, усталость и немного соплей. Если это был в третий раз коронавирус, то вроде не слишком страшно».

«25 марта 2022 года. Отменили ношение масок, Ашык, к понедельнику должны разрешить ревакцинацию Пфайзером — неужели мы дождались? В день официально по 22 заболевших».

«12 мая 2023 года. Официально завершилась пандемия. Об этом неделю назад заявил ВОЗ. По ощущению это случилось полгода назад. Так странно теперь вспоминать те первые дни, когда было и страшно, и тревожно и одновременно интересно. Это была первая пандемия в цифровую эпоху. Надо это отрефлексировать, но Январь и война словно не позволяют оглянуться назад. По сравнению с ними пандемия кажется понятной и простой. Вспоминается больше то, как мы сидели дома, смотрели фильмы, сериалы, готовили. Меньше вспоминаются смерти, постоянная работа, страх перед болезнью, непрекращающийся звук скорой помощи за окном».

Согласно официальным данным за время пандемии коронавирусом в Казахстане переболели около полутора миллионов человек (это данные на март 2023 года), умерло 19 071 человек.

