​Семь казахстанских редакций запускают сайт Umytpa.kz с именами погибших от коронавируса

Семь редакций запускают ресурс Umytpa.kz , на котором будут публиковаться имена умерших от коронавируса казахстанцев. Журналисты обеспокоены тем, что официальная статистика смертности не отражает действительности, и потому считают необходимым самостоятельно собирать и проверять данные о погибших.

Согласно совместному заявлению редакций, долгое время жертвы пандемии коронавируса в Казахстане оставались обезличены. Но по мере распространения инфекции становилось понятно, что болезнь коснется многих граждан. Еще весной Минздрав начал вести два списка: в одном ведомство приводило имена погибших от коронавируса, а в другом – тех, кто был заражен, но умер от сопутствующих болезней. В июне одной из наиболее распространенных причин смертности стала пневмония.

«Органы здравоохранения утверждали, что у заболевших пневмониями отрицательные тесты на коронавирус, но сами заболевшие нередко сообщали, что тесты им не делали. Перестали делать тесты и умершим — из-за того, что это все сильнее задерживало похороны. Официальные данные по смертности от COVID-19 вызывают все больше вопросов», - говорится в заявлении.

С казахского слово Umytpa переводится как «Не забывай». Создатели Umytpa.kz убеждены, что погибшие не должны быть забыты вопреки безличности статистики.

Любой казахстанец сможет озвучить имена близких, которые скончались от коронавируса, заполнив специальную анкету на сайте.

Работу сайта Umytpa.kz будут поддерживать журналисты семи редакций: The Village Kazakhstan, интернет-журнала Vласть, Медиазона Центральная Азии, Factcheck.kz, Радио Азаттык, За нами уже выехали, Тіл кеспек жоқ. Вся информация будет проверяться сотрудниками редакций на основании юридических документов и открытых данных. Список имен будет открыт для всех.