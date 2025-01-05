Узбекистан ищет новые рынки труда

Все три сына 65-летней Мухаббат работают в России. Она живет в небольшом городе Яккабаг на юге Узбекистана. Когда женщина говорит о сыновьях, ее голос дрожит и на глазах появляются слезы. В маленькой комнате рядом спят ее внуки - дети сыновей.

«У меня сердце колотится, когда слушаю о грубом отношении, избиениях полицией людей, которые приехали работать. После начала войны сыновья рассказывали мне о предложениях идти в российскую армию и получить гражданство России. Я плакала и просила не делать этого ради их же детей». Мухаббат вытирает слезы платком и добавляет: «Больше всего боюсь, что они перестанут выходить на связь».

На улицах кишлака Кишлик, что в паре часов езды от Самарканда и совсем недалеко от от Яккабага, не видно молодых людей. Большинство из них уехало на заработки в Ташкент или за границу. И такая картина типична для сельских населенных пунктов в современном Узбекистане.

У небольшого сельского магазина сидят старики-пенсионеры. Они сразу распознают не местного, и пытаются от скуки поговорить с гостем. Старики говорят, что раньше работа была у всех и денег хватало, а сейчас совсем другие времена. Работы для молодых жителей узбекской провинции практически нет.

Они скучают по детям и внукам, которых не видят годами. И в то же время хорошо знают о состоянии дел в России и отношении к трудовым мигрантам, сильно ухудшившемся в последнее время.

75-летний Абдувохид закидывает в рот насвай и, искажая некоторые буквы, рассказывает, что в прошлом году на его сына, работающего в Москве, напали двое русских парней. Сын получил увечья, но чудом спасся от них.

«Если бы его друзья не появились вовремя, наверное, эти плохие парни убили бы моего сына», – говорит пенсионер.

Абдувохид получает пенсию 1,5 млн сумов (около $120) в месяц. Но он не жалуется на жизнь: денежные переводы от сына помогают семье покупать продукты, строить дом его братьям, даже играть свадьбы.