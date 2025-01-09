Почему не стоит паниковать насчет метапневмовируса

В социальных сетях и в интернете все больше информации о том, что появился новый опасный вирус, а больницы в Китае переполнены пациентами. Это все больше напоминает начало 2020 года, когда мир учил новое слово «коронавирус».
Молекулярный биолог Асель Мусабекова объясняет, почему метапневмовирус – это не начало новой пандемии.
Что такое метапневмовирус
Это простудный сезонный вирус, открытый в 2001 году в Голландии. Однако есть исследования о том, что он с нами еще с 50-х годов XX века. Важно понимать, что это не что-то новое, а традиционный вирус.
Сейчас идет простудный сезон, во время которого циркулируют разные группы вирусов: риновирусы, коронавирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус человека, о котором заговорили пару лет назад, но о котором мы тоже знаем давно, есть вирусы гриппа. И метапневмовирус в числе этих вирусов.
Люди часто возмущаются, что никого не тестируют. Здесь нужно понимать, что для большинства из этих вирусов не существует специфического лечения, поэтому обычно медики не проверяют какой это вирус. Тесты делают в каких-то сложных случаях в стационарах. Исключения с вирусами, которые наиболее опасны – например, при гриппе.
Метапневмовирусом переболевают в основном в детстве – в возрасте до 5 лет. Но им можно переболевать несколько раз, так же как РСВ и коронавирусом. Что касается взрослых, то в зоне риска пожилые и люди с иммуносупрессией. Но это группа риска не только для этого вируса, но и для всех инфекций.
Почему в Китае паника?
Это связано с разными причинами. Во время простудного сезона вирусы занимают свою нишу. В прошлом году было незначительное увеличение заболеваемости метапневмовирусом в США. Помните тридемию? Когда мы открылись после пандемии, одновременно бушевал грипп, РСВ и ковид.
В этом году в Китае увеличилось число госпитализаций детей из-за метапевмовируса. ВОЗ заявил, что в Китае идет нагрузка на стационары, при этом увеличения случаев заболеваемости метапневмовирусом по сравнению с прошлым годом нет.
В Китае, как и в Казахстане, есть такой поведенческий паттерн - люди стремятся лечь в больницу даже в тех случаях, когда этого не нужно. Мы наблюдали это во время пандемии. Это приводит к тому, что люди, нуждающиеся в помощи, не могут получить ее вовремя. А люди, которые не нуждаются в ней, оказываются в больнице. Каждый простудный сезон повторяется один и тот же паттерн. Это связано с тем, что мы не знаем красные флаги, не доверяем системе здравоохранения, не понимаем, когда нужно точно обратиться к врачу, мы перестраховываемся, и происходит нагрузка на систему здравоохранения. При этом в условиях стационара часто может присоединиться вторичная инфекция – как это было в начале пандемии.
Когда мы видим кадры переполненных больниц, это часто происходит из-за того, что система не выработала четких правил относительно госпитализации. Об этом нужно больше говорить. И помнить, что часто такие кадры – это кликбейт.
Что делать, чтобы не заболеть
Именно в холодный сезон возрастает число простудных заболеваний. Холодный воздух влияет на наш иммунитет, в этот период меняется работа нашей слизистой, и это усугубляется качеством воздуха. В идеале воздух должен быть влажным и прохладным. Влажность – большая проблема в зимний период, потому что батареи очень сильно топят. Сухой воздух приводит к тому, что наша слизистая быстро высыхает.
В Казахстане мало квартир, где температура от 18 до 22 градусов, как положено по стандартам. Поэтому, если у вас есть возможность, убавляйте температуру. У меня дома 19 градусов, и это нормально, комфортно. Третий параметр воздуха – он должен быть чистым. Грязный воздух – основной фактор риска при респираторных заболеваниях.
Метапневмовирус похож на РСВ. Он вызывает бронхиолит у маленьких детей – происходит воспаление бронхиол. У детей тоненькая дыхательная система и вирус опасен для недоношенных малышей.
У пожилых иммунная система менее реактивна и она медленно вспоминает, чем переболела. Плюс добавляются хронические заболевания.
На чем держится иммунитет
Никакие БАДы и иммуномодуляторы не помогут. Не стоит давать ребенку ударные дозы витамина Д, С, это в первую очередь удар по печени. Любые непроверенные вещества в виде БАДов будут нагрузкой для организма. Ваш иммунитет держится на сне, питании и движении. Во время сна образуются клетки и молекулы иммунной системы, питание – основа для вашего микробиома – это значит, что нужно есть овощи и фрукты. Важно и движение – даже если на улице холодно, одевайте ребенка по погоде и гуляйте на свежем воздухе, если он есть в вашем городе.
Где проводят досуг обычно дети? Либо в гостях, либо в душных помещениях, там, где чаще всего можно заразиться инфекциями. Если ребенок был в душном помещении в сухом воздухе, вспотел, привык пить не воду, а сладкие жидкости, это может быстро привести к обезвоживанию и риску осложнений.
Какие красные флаги?
Красные флаги, которые позволяют понять, когда нужно обращаться к врачу: если есть температура, которая не сбивается. Например, мы правильно рассчитали дозировку ибупрофена или парацетамола, но температура не падает. Если есть одышка, есть характерные для бронхиолита движения рёбер. Когда мы видим, что ребенок меньше писает и есть риск обезвоживания. Особенно у маленьких детей – у них оно может быть стремительным. Любая сыпь тоже повод обратиться к врачу.
Но это не значит, что непременно нужно ложиться именно в больницу. Важно понимать, что при госпитализации есть риск вторичной бактериальной инфекции и что при нынешнем росте антибиотикорезистентности можно подхватить такую бактерию, которую будет сложно вылечить.
Эти алгоритмы у вас должны быть автоматически в голове.
Почему это не пандемия
На данный момент метапневмовирус - не повод для пандемии.
Первая причина: мы знаем об этом вирусе и большинство людей им переболели в возрасте до 5 лет. Когда мы говорим о пандемии, мы имеем в виду незнакомую ранее инфекцию, которая часто приходит к нам от животных. Так было при ковиде. При пандемии идет постоянный рост, потому что нет иммунитета, мы наивны по отношению к инфекции. Это же совсем другой случай, это обычный, знакомый нам вирус, который, к сожалению, может приводить к коллапсу в стационарах.
Вторая причина: компания «Модерна» недавно опубликовала предварительные результаты исследования вакцины от метапневмовируса и РСВ. Эффективность не очень большая, и они сейчас разбираются, почему так произошло. Но это говорит о том, что уже есть препараты, и это всем другая ситуация, чем в 2020 году.
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