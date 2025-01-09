Почему не стоит паниковать насчет метапневмовируса

В Казахстане мало квартир, где температура от 18 до 22 градусов, как положено по стандартам. Поэтому, если у вас есть возможность, убавляйте температуру. У меня дома 19 градусов, и это нормально, комфортно. Третий параметр воздуха – он должен быть чистым. Грязный воздух – основной фактор риска при респираторных заболеваниях.

Метапневмовирус похож на РСВ. Он вызывает бронхиолит у маленьких детей – происходит воспаление бронхиол. У детей тоненькая дыхательная система и вирус опасен для недоношенных малышей.

У пожилых иммунная система менее реактивна и она медленно вспоминает, чем переболела. Плюс добавляются хронические заболевания.

На чем держится иммунитет

Никакие БАДы и иммуномодуляторы не помогут. Не стоит давать ребенку ударные дозы витамина Д, С, это в первую очередь удар по печени. Любые непроверенные вещества в виде БАДов будут нагрузкой для организма. Ваш иммунитет держится на сне, питании и движении. Во время сна образуются клетки и молекулы иммунной системы, питание – основа для вашего микробиома – это значит, что нужно есть овощи и фрукты. Важно и движение – даже если на улице холодно, одевайте ребенка по погоде и гуляйте на свежем воздухе, если он есть в вашем городе.

Где проводят досуг обычно дети? Либо в гостях, либо в душных помещениях, там, где чаще всего можно заразиться инфекциями. Если ребенок был в душном помещении в сухом воздухе, вспотел, привык пить не воду, а сладкие жидкости, это может быстро привести к обезвоживанию и риску осложнений.

Какие красные флаги?

Красные флаги, которые позволяют понять, когда нужно обращаться к врачу: если есть температура, которая не сбивается. Например, мы правильно рассчитали дозировку ибупрофена или парацетамола, но температура не падает. Если есть одышка, есть характерные для бронхиолита движения рёбер. Когда мы видим, что ребенок меньше писает и есть риск обезвоживания. Особенно у маленьких детей – у них оно может быть стремительным. Любая сыпь тоже повод обратиться к врачу.

Но это не значит, что непременно нужно ложиться именно в больницу. Важно понимать, что при госпитализации есть риск вторичной бактериальной инфекции и что при нынешнем росте антибиотикорезистентности можно подхватить такую бактерию, которую будет сложно вылечить.

Эти алгоритмы у вас должны быть автоматически в голове.

Почему это не пандемия

На данный момент метапневмовирус - не повод для пандемии.

Первая причина: мы знаем об этом вирусе и большинство людей им переболели в возрасте до 5 лет. Когда мы говорим о пандемии, мы имеем в виду незнакомую ранее инфекцию, которая часто приходит к нам от животных. Так было при ковиде. При пандемии идет постоянный рост, потому что нет иммунитета, мы наивны по отношению к инфекции. Это же совсем другой случай, это обычный, знакомый нам вирус, который, к сожалению, может приводить к коллапсу в стационарах.

Вторая причина: компания «Модерна» недавно опубликовала предварительные результаты исследования вакцины от метапневмовируса и РСВ. Эффективность не очень большая, и они сейчас разбираются, почему так произошло. Но это говорит о том, что уже есть препараты, и это всем другая ситуация, чем в 2020 году.