Убить или развить: что пытаются сделать с казахстанским хоккеем?

Каждый раз Оразбаев приводил разные аргументы, иногда противоречащие друг другу. Но если соединить все вместе, получается, что высокие нагрузки, длительность переездов и большое количество игр пагубно влияют на неокрепших детей - они не учатся в школе, пропускают тренировки, тем самым, ухудшаются их игровые качества, да и здоровье. А желание тренеров ездить на иностранные турниры объясняет желанием заработать на суточных, так как это «дополнительный доход».

Для поддержки президент «Барыса» пригласил на встречу защитника основной команды Тамирлана Гайтамирова, который в 14-летнем возрасте уехал в Америку, и, как он заявляет, играл там не больше 30-40 игр. Но там, как бы предупредил он, за все нужно платить, благо родители могли себе это позволить. Попасть в НХЛ не получилось, и он вернулся на родину. Теперь же говорит, что и в Казахстане можно заиграть на уровне, главное, не пропускать учебу и получить базовые навыки. А игры - не самое главное.

«Детям такой километраж наматывать - это очень много. В Америке наш самый дальний выезд был 5-6 часов. У нас было в детстве очень много тренировок, потому что это в подрастающем возрасте - самое главное, без них потом игроку будет очень тяжело, если не поставить катание, владение клюшкой и, соответственно, шайбой. Это надо делать именно в юном возрасте, а потом уже укреплять. Так что ребята могут развиваться в пределах тех матчей, которые есть (в чемпионате Казахстана - В.)» », - подчеркнул Гайтамиров.

При этом, отвечая на вопрос, если казахстанская школа хоккея такая хорошая, то почему он уехал в США, Гайтамиров заявил, что была перспектива попасть в НХЛ, и родители приняли решение его увезти.

Оразбаев же начал приводить в пример профессионализм игроков 2001-2004 годов, вышедших из системы детской школы «Барыса» которые сейчас уже играют в большом хоккее. И, как подчеркнул он, вопросов к ним много.

«У нас огромная группа игроков 2001-2004 годов рождения, которых мы подключили в первую команду, они прошли все эти (российские - В.) соревнования, разъезды молодежной хоккейной лиги. Они не соответствуют. Они играют, потому что туда мы их завели - огромные проблемы в катании, во владении клюшкой. Катание на коньках ставится в детской школе, если его неправильно поставить, это уже не исправишь», - продолжил приводить он аргументы, отметив, что более-менее техника есть у хоккеистов, рожденных в 90-е.

Вот только стоит отметить, что эту самую технику игрокам 2001-2004 года рождения ставили в детской школе «Барыса» в те годы, когда Нурлан Оразбаев был в первый раз президентом клуба. О чем ему напомнили журналисты «Власти», поинтересовавшись, как так получилось.

«Значит я плохо работал…. Наверное», - признал президент клуба, отметив, что не помнит, сколько игр было у детей в то время.

Он также сообщил, что на ДЮСШ ежегодно уходит около 500 млн тенге, часть из которых тратится на первенство России. И эти деньги он готов отдать другим школам на развитие.