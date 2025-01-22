Убить или развить: что пытаются сделать с казахстанским хоккеем?

Развитие казахстанского спорта каждый год вызывает все больше вопросов, особенно после выступлений отечественных спортсменов на мировых первенствах и Олимпиадах. Сфера эта очень хорошо финансируется, но достаточно закрыта, потому что о проблемах принято молчать на всех уровнях. И если на взрослом проблемы еще периодически всплывают - жаловаться начинают спортсмены или тренеры, то на детском уровне родители стараются помалкивать, потому что, как следствие, все это отражается на детях.
Тем не менее, скандалы иногда происходят - порой у родителей не остается другого выхода, кроме как защищать своих детей. Так было со спортивной акробатикой, где спортсмены не могли получить свои разряды, а на днях с открытым обращением выступили родители воспитанников крупнейшей детской хоккейной школы страны «Барыс». Эта история вскрыла достаточно много проблем и журналист «Власти» Тамара Вааль попробовала разобраться, что же не так с этим видом спорта в Казахстане.
«В России вы играть не будете»
В середине нулевых в Казахстане произошел хоккейный «бум». Столичный «Барыс» неплохо играл в Континентальной хоккейной лиге, а легионеры, которых привозил президент клуба Нурлан Оразбаев, считались лучшими на всем постсоветском пространстве. А в 2015 году, когда достроили единственный на тот момент в стране многофункциональный ледовый дворец, у детей «Барыса» появилась своя полноценная школа; и этот вид спорта получил новый виток развития. Менялись руководители, тренеры, методики, дети, но одно оставалось неизменным: заявления о том, что здесь создана вертикаль - растить свои кадры для клуба, сборной и казахстанского хоккея.
Дети тренировались, достигая определенного возраста, играли и продолжают играть в Чемпионате Казахстана, а также (и это не только «Барыс», но и другие школы), для опыта участвовали в Первенстве Российской Федерации. Однако в начале января 2025 года родители узнали, что новый-старый руководитель клуба Нурлан Оразбаев, который ушел почти десять лет назад, но вновь вернулся, отменил участие детей в российском чемпионате.
«Одному из родителей прислали письмо из России, подписанное директором ДЮСШ Русланом Мамбеталиевым, в нем сообщалось, что все шесть команд снимаются и не будут участвовать в первенстве в связи с отсутствием финансовой возможности. Тренеры сказали, что подобные слухи ходили, но официально им ничего не заявляли. И никто до последнего не мог поверить, что мальчишкам не дадут доиграть сезон. Почему ни руководство школы, ни руководство клуба нас не собрали и не объявили о таком решении, почему мы узнали об этом от другой стороны?», - недоумевают родители, которые попросили не называть имена, чтобы у детей не было в последующем проблем.
Родители недоумевали, как мог закончиться бюджет на детский хоккей посреди сезона, и даже если так, они готовы были взять расходы на себя - лишь бы дети доиграли. Но им не дали даже шанса.
«Одним росчерком пера, без объяснений и консультаций с родителями, детей лишают права продолжить борьбу. Такое решение не только ставит крест на труде целой команды, но и подрывает доверие родителей к развитию детского спорта в Казахстане. Кто захочет вкладывать время, силы и средства, если успехи их детей могут быть перечеркнуты в одночасье?», - возмущались родители.
После письма встреча с руководством клуба все же состоялась. Оразбаев, рассказывают родители, стоял на своем - это его решение и дети заканчивают играть в России. Аргументы приводились разные - проблемы с финансированием, слишком большая нагрузка на детей, долгие переезды и, как следствие, ущерб тренировочному и учебному процессу.
«Руководство «Барыса» сказало, что мы можем забрать все кубки и медали из школы. Что они готовы начать все с нуля - хотят вводить шведскую систему, по которой то ли до 13, то ли до 15 лет детям вообще играть особо не стоит (на результат – В.). Нурлан Сайранович говорил, что у детей техника катания плохая, и много чего еще. Но ведь он же руководил «Барысом» до 2015 года, при нем школа развивалась, он и вводил эти самые поездки в Россию. Мы у него спросили, а где гарантия, что еще через несколько лет он опять не скажет, что и эта система неправильная», - отмечают родители.
Созданный резонанс дал результат. Оразбаева вызвали в министерство культуры и спорта, где пришли к компромиссу, что все же сезон детям доиграть дадут. Но при этом, рассказывают родители, руководство клуба потребовало от них доверенности, что теперь именно родители несут ответственность за своих детей, которые уезжают на турнир в Россию.
Свидетельство о рождении - казахстанское, паспорт - российский
Еще одна история случилась с другими детьми-хоккеистами, и практически не получила огласку. С начала хоккейного сезона, который стартовал осенью 2024 года, в регламент проведения чемпионата Казахстана федерация хоккея внесла изменения: играть в нем могут только дети - граждане РК. С этой проблемой столкнулся сын Анастасии Горбуновой, он играет в Алматы в команде «Рахимжан-2012». Ребенок родился в Казахстане и свидетельство о рождении у него казахстанское. Вот только в свое время, его папа - гражданин России, оформил ребенку в посольстве «красный» паспорт. И женщина была бы рада сегодня поменять сыну документ, но отец согласие на это не дает. Единственный вариант отказаться от гражданства - только когда мальчику исполнился 18 лет.
«Эта проблема коснулась не только нас, но и детей из других регионов Казахстана - они лишены возможности играть в чемпионате Казахстана, хотя они родились здесь, живут здесь, ходят в те же школы», - говорил Горбунова.
Дети недоумевают, почему взрослые чинят им препятствия, хотя они просто хотят тренироваться и играть. Анастасия говорит, что школа - частная, за все платит она, в том числе, за выезды на турниры. Однако тренер разводит руками, потому что он лишь выполняет поручение федерации хоккея, а в федерации и министерстве ответить на ее вопросы не могут.
«Мы неоднократно обращались в федерацию, я лично звонила, они просто не отвечают ни на звонки, ни на письма. Звонила в комитет по спорту, там ссылаются на закон 2012 года, согласно которому в чемпионатах республики могут участвовать только дети - граждане республики. Но регламент-то сделан только в этом году и до этого все играли», - утверждает Горбунова.
По словам женщины, такие дети есть в Атырау, Костанае, Караганде. И особенно - девочки, которых в женском хоккее Казахстана недостаточно. И все они потратили годы тренировок, чтобы внезапно получить запрет на игры. А если нельзя принимать участие в соревнованиях, то, отмечает Анастасия, «этих детей и на тренировки особо хотят пускать». Потому что на тренировках наигрывают связки и тактики, а зачем это делать с ребенком, который не сможет выйти на игру.
«Вот говорят про легионеров, что их убирают из спорта. Но они деньги получают, это профессиональный спорт. Но тут же убрали маленьких детей. У нас была жизнь, заинтересованность, а сейчас мы словно душу потеряли», - вздыхает Горбунова.
«Значит, я виноват»
Свое выступление перед журналистами на пресс-конференции Нурлан Оразбаев начал с примеров о том, как дети «Барыса» добираются до своих соперников в Россию. Если взрослая команда летает на самолете, то дети, в прямом смысле слова - на перекладных. Например, «Барыс-2010» до Салехарда - автобусами и поездами с пересадками едет 2 904 километра, через Омск, Челябинск и Екатеринбург. А «Барыс-2011» поедет в конце января в Ханты-Мансийск на поезде до Петропавловска, затем на другом - до Челябинска, потом снова пересадка, и последнюю часть маршрута - 240 километров - на автобусе.
С учетом Чемпионата Казахстана и Первенства России, по его словам, дети проводят за сезон около 80 игр, тогда как Федерация хоккея России рекомендует - 35-45, а Казахстана - не больше 40.
Каждый раз Оразбаев приводил разные аргументы, иногда противоречащие друг другу. Но если соединить все вместе, получается, что высокие нагрузки, длительность переездов и большое количество игр пагубно влияют на неокрепших детей - они не учатся в школе, пропускают тренировки, тем самым, ухудшаются их игровые качества, да и здоровье. А желание тренеров ездить на иностранные турниры объясняет желанием заработать на суточных, так как это «дополнительный доход».
Для поддержки президент «Барыса» пригласил на встречу защитника основной команды Тамирлана Гайтамирова, который в 14-летнем возрасте уехал в Америку, и, как он заявляет, играл там не больше 30-40 игр. Но там, как бы предупредил он, за все нужно платить, благо родители могли себе это позволить. Попасть в НХЛ не получилось, и он вернулся на родину. Теперь же говорит, что и в Казахстане можно заиграть на уровне, главное, не пропускать учебу и получить базовые навыки. А игры - не самое главное.
«Детям такой километраж наматывать - это очень много. В Америке наш самый дальний выезд был 5-6 часов. У нас было в детстве очень много тренировок, потому что это в подрастающем возрасте - самое главное, без них потом игроку будет очень тяжело, если не поставить катание, владение клюшкой и, соответственно, шайбой. Это надо делать именно в юном возрасте, а потом уже укреплять. Так что ребята могут развиваться в пределах тех матчей, которые есть (в чемпионате Казахстана - В.)» », - подчеркнул Гайтамиров.
При этом, отвечая на вопрос, если казахстанская школа хоккея такая хорошая, то почему он уехал в США, Гайтамиров заявил, что была перспектива попасть в НХЛ, и родители приняли решение его увезти.
Оразбаев же начал приводить в пример профессионализм игроков 2001-2004 годов, вышедших из системы детской школы «Барыса» которые сейчас уже играют в большом хоккее. И, как подчеркнул он, вопросов к ним много.
«У нас огромная группа игроков 2001-2004 годов рождения, которых мы подключили в первую команду, они прошли все эти (российские - В.) соревнования, разъезды молодежной хоккейной лиги. Они не соответствуют. Они играют, потому что туда мы их завели - огромные проблемы в катании, во владении клюшкой. Катание на коньках ставится в детской школе, если его неправильно поставить, это уже не исправишь», - продолжил приводить он аргументы, отметив, что более-менее техника есть у хоккеистов, рожденных в 90-е.
Вот только стоит отметить, что эту самую технику игрокам 2001-2004 года рождения ставили в детской школе «Барыса» в те годы, когда Нурлан Оразбаев был в первый раз президентом клуба. О чем ему напомнили журналисты «Власти», поинтересовавшись, как так получилось.
«Значит я плохо работал…. Наверное», - признал президент клуба, отметив, что не помнит, сколько игр было у детей в то время.
Он также сообщил, что на ДЮСШ ежегодно уходит около 500 млн тенге, часть из которых тратится на первенство России. И эти деньги он готов отдать другим школам на развитие.
Судя по словам нового президента, за последние 10 лет, то есть, в его отсутствие, подготовка хоккеистов была если не провалена, то велась не на должном уровне. Поэтому теперь все силы будут брошены на подготовку и систему будут выстраивать фактически заново, скорее всего, на основе шведской модели.
«(Будем изучать возможность - В.) приглашать не только шведских, российских, канадских, финских (специалистов - В.), проводить занятия, принимать экзамены, проводить совместные тренировки, проводить международные турниры, приглашать детские команды. У нас есть все условия. Думаю, это будет давать результат. Пример шведской модели характерен тем, что там не ругают детей, там не ставят задач. Вы посмотрите детские соревнования, у всех задача выиграть, тренер на весь дворец кричит на детей, иногда выражаясь нецензурной бранью. А когда тренер кричит, у тебя ничего не получается, это стрессовая ситуация, ты запоминаешь это на всю жизнь», - убежден Оразбаев.
Поэтому, считает он, сегодня все силы нужно бросить на то, чтобы скорректировать те компоненты, которым детей научили неправильно. И первые места в детской школе «Барысе» больше, по сути, не нужны.
Реформы со старыми кадрами
Новый директор ДЮСШ «Барыс» Руслан Мамбеталиев, назначенный на эту должность осенью 2024 года, систему знает изнутри - он был тренером в этой школе у «Барыса» 2006 и 2008 года.
«Я не могу оценивать правильно или неправильно была выстроена система подготовки», - сразу предупреждает Мамбеталиев.
Но сейчас руководством поставлены «новые вводные», по которым и будет работать школа. В рядах школы прошли небольшие чистки, несколько тренеров были уволены, но основной костяк сохранился. Теперь же наняли двух тренеров по ОФП, и пригласили специалиста, который будет работать над технической оснащенностью игроков.
«Разговаривали с тренерами команды «Номад», «Снежные барсы», «Барыса», и приходим к одному - дети, которые переходят в клубы из школы, не совсем доведены до ума. Есть пробелы в катании, в технике владения шайбой, клюшкой. Поэтому мы будем работать над тренировочным процессом, чтобы он был идеальным», - рассказывает Мамбеталиев.
Помимо детей, возьмутся и за тренеров школы, им теперь придется отправиться на подготовительные курсы и каждую неделю сдавать тесты. Также им придется заняться собой - ходить тренировки, приводить себя в форму и сдавать нормативы. Мамбеталиев-младший не стал комментировать разговоры о том, что те из наставников, кто не сдаст эти нормативы, будет уволен. Лишь отметил, что нормативы все знают, а искусственно никого увольнять не будут.
«Тренер должен соответствовать лицу клуба, он не должен стоять на лавке, ругаться матом, харкаться, материться на судью. Он должен быть образцово-показательным, ведь дети берут с него пример. Аналогично и с физической формой - ты же тренер, ты не должен быть запущен. Так что мы не требуем ничего сверхъестественного», - обрисовал директор школы портрет своих тренеров.
Выбор шведской системы Мамбеталиев объясняет «малым количеством» населения - около 10,5 млн человек. Американская, канадская, и даже российская нам не подходят, потому что детей много, и на смену одному в очереди стоит еще десяток. В Швеции же, как и в Казахстане, такого нет.
Мамбеталиев также считает, что на дорогу дети тратят слишком много времени. И в целом, в погоне за двумя чемпионатами теряется самое главное - тренировочный процесс. И в пример приводит Латвию, где «ничего не формируют», рядом есть «с кем поиграть», а их выходцы играют в НХЛ и среди иностранцев занимают четвертое место. А вот у казахстанских детей при нынешней системе шансов попасть в НХЛ - ноль.
«Сегодня надо правильно сказать - вектор ДЮСШ «Барыс» - это не кубки и медали, а подготовка высококвалифицированных хоккеистов в первую команду», - заключает он.
Ключевой вопрос - как менять систему, если кадры старые? На это у Мамбеталиева ответ: «Что имеем, то имеем». Но он уверен, что если перестроить систему и донести все вводные до тренеров, все можно поменять.
Количество игр не должно влиять на уровень подготовки
Сейчас в 13 областях Казахстана и трех городах республиканского значения хоккеем занимаются около 9 тыс. детей. Действует 36 хоккейных школ, из них 14 государственных и 22 частных. Что касается соревнований, то в них принимает участие 278 команд или более 5 тыс. детей. По регламенту Казахстанской федерации хоккея за сезон дети официально проводят от 20 до 33 игр. Но, по словам спортивного директора Алексея Мамонтова, остальное количество - до 55-60 игр «команды добирают» товарищескими матчами и предсезонными турнирами.
«Количество игр не должно оказывать негативного влияния на уровень подготовки - психологической, физической, да и на состояние здоровья. Здесь важно, чтобы тренера не допускали состояния перетренированности. Потому что когда мы занимались разработкой программы «Жас номад», смотрели североамериканские, шведские, финские, российские программы. И представляете, в Америке почти 50% детей до 9 лет бросали хоккей именно из-за нагрузки», - говорит Мамонтов.
Дело в том, что по его словам, тренеры «заточены» на победы, из-за чего у детей происходит раннее эмоциональное выгорание. Поэтому в программе «Жас номад», принятой в 2023 году, прописаны все этапы развития юных спортсменов по возрастам и подходы к их тренировочному и игровому процессу. Но здесь, важен профессионализм тренера - направление, в котором, признается Мамонтов, есть серьезные проблемы.
«Мы когда начали ездить по регионам и смотреть, кто и как тренирует, что за тренеры у нас работают, было очень много вопросов. Провели анализ - у более половины тренеров нет профессионального образования - тренер по хоккею. В большинстве случаев у них просто образование «физическая культура и спорт». Всего 20% тренеров, которые хотят что-то делать, у которых глаза горят, которые как-то хотят образовываться. Но есть и такие, которые все знают, все умеют, им ничего не надо», - констатирует Мамонтов.
Поэтому в федерации приняли решение уже в этом сезоне довести до конца аттестацию тренеров. И, кто ее не пройдет, со следующего года не сможет «стоять на лавке». Исполнительный директор КФХ подчеркивает - директора школ должны быть заинтересованы в кадрах, которые у них работают, но и здесь не всегда федерация находит понимания. При этом, считают здесь, должен быть контроль над учебно-тренировочным процессом. А в качестве одной из мер такого контроля предлагается внедрение системы видеомониторинга, чтобы в онлайн-режиме видеть, как и каким образом тренера воспитывают своих игроков.
Российский чемпионат более конкурентный
Председатель комитета по делам спорта и физической культуры профильного министерства Руслан Есеналин с хоккеем знаком близко - последние четыре года руководил хоккейным клубом «Кулагер» в Петропавловске. Он заверяет, решение снять детей «Барыса» с российского чемпионата - исключительно исходит от руководства клуба и министерство к этому отношения не имеет.
«Таких запретов от министерства не было. Напротив, министерством было рекомендовано довести чемпионат до логического завершения, потому что большая часть матчей уже проведена», - утверждает он.
Однако продолжение участия в Первенстве России пока под вопросом. С одной стороны, признает он, «Барыс» приводит логичные доводы, в частности, логистику, которая сложная и занимает много времени, а также двойная нагрузка из-за участия в двух чемпионатах одновременно. Однако, по его мнению, все аргументы нужно рассматривать комплексно в межсезонье, а это июнь-июль.
В то же время Есеналин не скрывает, что «в данное время российский чемпионат более конкурентен и более полезен для наших спортсменов». Но есть минусы с дорогой и финансовой составляющей. В министерстве признают, что казахстанских чемпионат нужно расширять и усиливать. Раскрывать все детали председатель комитета не стал, но заверил, что работа в этом направлении ведется, чтобы «создать альтернативу и не ездить туда». Правда с оговоркой - «если у нас это не получится, то тогда, конечно, остается логичным участие сильнейшей команды «Барыса» в российских чемпионатах». Но «это нужно будет рассматривать комплексно».
«У нас узбекские команды собираются принимать участие, они прибавляют и растут. Узбекистан развивается, это мы видим на примере хоккейного клуба «Хумо». Если мы их пригласим и сможем их принимать - это будет очень хорошо. Если будут принимать участие в составе нерезиденты - то, о чем вы задавали первый вопрос, это тоже усилит, потому что конкуренция будет и количество детей добавится. Тоже посмотрим насколько возможно. То есть, нам нужно это все рассмотреть и принять правильное решение», - пообещал Есеналин.
А что же с детьми-иностранцами?
Еще в бытность руководителем хоккейного клуба, Руслан Есеналин был в курсе проблемы с детьми, имеющими казахстанское свидетельство о рождении и российским паспорт. Запрет на их участие лежит в 74-м приказе министерства туризма и спорта, согласно которому «в чемпионате Республики Казахстан могут принимать участие спортсмены, являющиеся гражданами РК». И на этот приказ опирается министерство и федерация хоккея, когда ставит запреты для детей. По данным Есеналина, таких детей сегодня около 100 в разных игровых видах спорта.
«На сегодняшний день комитетом совместно с федерациями рассматривается возможность участия спортсменов с видом жительства или родившихся в Казахстане, но с иностранными паспортами в детских и юношеских соревнованиях. Для этого нужно внести определенные поправки в нормативно-правовые акты и эту работу мы проводим. Буквально в конце недели мы проведем совещание, соберем предложения и будем рассматривать эту возможность», - рассказал Есеналин.
Стоит отметить, что по данным Казахстанской Хоккейной Лиги, дети с иностранным гражданством сегодня могут принимать участие только в«Кубке Федерации». Таких детей сегодня 70.
Нам просто необходима практика
Хоккейный эксперт и известный спортивный комментатор Александр Олейник вспоминает, что на первой пресс-конференции после возвращения Оразбаев дал понять, что клуб откажется от участия «Снежных барсов» в Молодежной хоккейной лиге и детям тоже запретят ездить в Россию. Но тогда все подумали, что заявление сделано сгоряча. И если «молодежке» пока дают доиграть сезон, и вопрос с ними остается открытым, то первыми в этой истории стали дети.
«Прекрасно понимаю родителей, которые переживают за своих детей. Я думаю, тут даже родители понимают необходимость выступать в чемпионатах России, что в лиге «А», что в лиге «Б», она просто необходима для элементарной практики. И для того, чтобы играть с сильными командами. По внутреннему чемпионату нет какой-то существенной конкуренции. Плюс, с учетом того, что если сейчас команды покинут чемпионат России, они потеряют много игровой практики. А 30-40 матчей во внутреннем чемпионате - это как капля в океане», - говорит Олейник.
Комментируя заявления руководства клуба о том, что 80 игр за сезон для детей - очень много, хоккейный эксперт отмечает, что «по регламенту может и стоит 40 игр». Но нужно понимать, что в той же России помимо Первенства, проводятся еще внутренние чемпионаты. Например, в Челябинске около 8 команд, которые параллельно играют свои турниры на протяжении всего сезона. Соответственно, определяют сильнейшую команду по городу.
«Про нас такое не скажешь, сопоставить Россию и Казахстан - нельзя, потому что количество детей, которые занимаются хоккеем, очень маленькое. И нам просто необходима практика. Тренировки, конечно, хорошо, но - опять же нужно понимать уровень и процесс этих тренировок - только беготня. Месяц они занимаются, чтобы поехать и в месяц отыграть четыре игры? Это очень мало. Это просто не позволит развиваться», - считает эксперт.
И какие результаты можно ждать, если по одному возрасту в стране занимается не больше 400-500 детей. И чтобы их довести до конкурентоспособных игроков, нужно, в том числе, достаточное количество игр.
«В Швеции или России есть еще и внутренние чемпионаты - чемпионат города, например, А у нас вообще такого нет, хотя я знаю как минимум четыре команды в Астане. Они могли бы на выходных играть друг с другом, проводить мини-турниры. Но никто этого не делает, потому что говорят - а зачем нам это надо? Это же надо лед арендовать, деньги платить, которые на детей никто не хочет тратить, судью нанимать. Никто не хочет брать на себя организацию. И я уже не говорю, в каком состоянии находятся детские школы в регионах, где просто нет должного оснащения», - перечисляет он.
Эксперт добавляет, каждая команда постоянно ищет себе спарринг партнера. И так не только в хоккее. Ведь каждый тренер понимает, что только на практике ты можешь увидеть недоработки, нюансы и затем уже отрабатывать их на тренировке. Конечно, есть вопросы по логистике, когда детям нужно преодолевать сотни километров до соперников. Но тогда нужно находить альтернативы и возможности, даже если они более затратные. Ведь это детский спорт, мы хотим развить наших детей, наших спортсменов, но сделать это внутри страны невозможно.
«Я понимаю, что хотят поднять уровень национального чемпионата. Но за счет чего? За счет одной команды? За счет «Барыса» и их школы? А что поменяется? Конкуренция-то не изменится. Даже если увеличить финансирование - откуда взять новые команды? Да и вообще никто не заинтересован в изменении подходов в детских школах. Никто не говорит о зарплатах детского тренера, никто не говорит об уровне соответствия этих школ и так далее - моментах, на которые нужно обратить внимание», - констатирует Олейник.
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