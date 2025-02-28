Профсоюз работников Наццентра по комплексной переработке минсырья заявил о давлении

Не до конца отвеченным при этом остался вопрос о задержке зарплат. Руководство заявило лишь, что у предприятия не хватает средств.

«В декабре нам нормально все выплатили. Прежде задержки бывали, но руководство шло в такие моменты на уступки: люди могли свободно посещать работу до момента, пока организации не поступят деньги. При этом руководство называло точные даты их поступления, а потом выплачивало со всеми возмещениями», — пояснил Литвин

После вступления в должность Нургалиев назначил управляющим директором Адильжана Бектенова. По словам председателя профсоюза, Бектенов начал требовать с сотрудников поминутного отчета о том, что они делают в рабочее время.

«Когда я сказал, что такой порядок у нас ничем не предусмотрен, это проигнорировали. Более того, мне сообщили, что скоро начнут сокращать отделы: юридический отдел с 5 до 2 человек, отдел госзакупок с 3 до 1 человека. Я ответил, что эти увольнения будут незаконными, потому что для них нет оснований. Но скорее всего требование о поминутных отчетах как раз направлено на это», — подчеркнул Литвин.

Нургалиев был официально назначен генеральным директором 18 февраля. В тот день на собрании, куда пришло 30 человек, он сообщил, что профсоюз был создан незаконно и призвал сотрудников решить, нужна ли им эта организация.

В ответе на запрос «Власти» руководство Наццентра пояснило, что незаконным профсоюз является поскольку «работники стали членами профсоюза 13 января — за месяц до того, как подали заявления на вступление в эту организацию».

Литвин пояснил, что это была описка в протоколе собрания профсоюза: «Мы исправили эту ошибку в следующем протоколе. Но Нургалиев сказал, что создание профсоюза все равно незаконно, потому что в нем есть человек, который не подписывал заявление о вступлении. Но этот человек не вошел в профсоюз и не голосовал при выборе председателя».

Председатель профсоюза подчеркнул, что, согласно закону «О профсоюзах», казахстанцы могут создавать такого рода организации без согласования с руководством. Они являются полностью независимыми от работодателя, но председатели профсоюзов должны уведомлять о создании организации. По словам Литвина, он сделал это в первый же день.

Это предусмотрено 87-й и 98-й конвенциями Всемирной организации труда, которые подписал и ратифицировал Казахстан.

Руководство предприятия, отвечая на вопросы «Власти», объяснило, что поминутный отчет о действиях работников введен «в целях выполнения анализа деятельности “НЦКПМС РК” и выработки предложений по повышению эффективности работы».

Касательно задержки зарплат в Наццентре заявили, что научное сообщество не может найти решение этой проблемы более 30 лет. В связи с этим практика отправления в отпуска без содержания не является новой для предприятия. При этом сокращение персонала — крайний шаг, на который готово пойти руководство для «оптимизации организационной структуры и деятельности».

В академической статье 2023 года, посвящённой труду в Казахстане, исследователь Маурицио Тотаро утверждает, что слово «оптимизация» часто используется вместо «сокращений», а также «подавления профсоюзов, маргинализации активистов и принятия неолиберального трудового кодекса».

«Руководство ставит перед собой задачу изучения кадрового потенциала и перестановки людских ресурсов с учетом их квалификации и навыков в целях извлечения максимальной пользы для дальнейшего эффективного не просто функционирования, но и развития предприятия», — говорится в ответе Наццентра.

28 февраля Литвин получил уведомление от генерального директора о том, что «в связи с изменением структуры штатной численности работников “НЦ КПМС РК”» занимаемая им должность «возможно будет сокращена». Трудовой договор с ним может быть расторгнут с первого апреля 2025 года.