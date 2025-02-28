Профсоюз работников Наццентра по комплексной переработке минсырья заявил о давлении

Профсоюз работников госпредприятия «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья», подведомственной организации министерства промышленности и строительства, заявил о давлении на своих участников. Сотрудники создали профсоюз в связи с задержкой зарплат, массовой отправкой в отпуска без содержания и планирующимися сокращениями, рассказал «Власти» председатель профсоюза и начальник юридического отдела предприятия Дмитрий Литвин.
По его словам, первичная профсоюзная организация на предприятии была создана 13 февраля — через день после того, как к нему обратились сотрудники с жалобами на давление со стороны нового руководства. Исполняющим обязанности генерального директора Наццентра в январе этого года был назначен Аскар Нургалиев.
«Руководство пыталось отправить сотрудников в отпуск без содержания. Вероятно, так оно решило обыграть то, что нам не выплатили заработную плату за январь. В понимании [руководства] люди уже находятся в [отпуске] без содержания», — рассказал председатель профсоюза.
После создания профсоюза, в который вошло 20 человек, Литвин был избран его председателем. Он написал руководству Наццентра заявление с требованием прекратить отправлять сотрудников в отпуск без содержания, а также выплатить зарплату за январь.
«Сначала от руководства не последовало никакой реакции. Более того, меня избегали, когда я пытался поговорить по поводу начала коллективных переговоров. Потом всех сотрудников пригласили на разговор. Нам сказали, что руководство лишь рекомендовало людям уйти в отпуск без содержания, что это не было требованием», — говорит председатель профсоюза.
Не до конца отвеченным при этом остался вопрос о задержке зарплат. Руководство заявило лишь, что у предприятия не хватает средств.
«В декабре нам нормально все выплатили. Прежде задержки бывали, но руководство шло в такие моменты на уступки: люди могли свободно посещать работу до момента, пока организации не поступят деньги. При этом руководство называло точные даты их поступления, а потом выплачивало со всеми возмещениями», — пояснил Литвин
После вступления в должность Нургалиев назначил управляющим директором Адильжана Бектенова. По словам председателя профсоюза, Бектенов начал требовать с сотрудников поминутного отчета о том, что они делают в рабочее время.
«Когда я сказал, что такой порядок у нас ничем не предусмотрен, это проигнорировали. Более того, мне сообщили, что скоро начнут сокращать отделы: юридический отдел с 5 до 2 человек, отдел госзакупок с 3 до 1 человека. Я ответил, что эти увольнения будут незаконными, потому что для них нет оснований. Но скорее всего требование о поминутных отчетах как раз направлено на это», — подчеркнул Литвин.
Нургалиев был официально назначен генеральным директором 18 февраля. В тот день на собрании, куда пришло 30 человек, он сообщил, что профсоюз был создан незаконно и призвал сотрудников решить, нужна ли им эта организация.
В ответе на запрос «Власти» руководство Наццентра пояснило, что незаконным профсоюз является поскольку «работники стали членами профсоюза 13 января — за месяц до того, как подали заявления на вступление в эту организацию».
Литвин пояснил, что это была описка в протоколе собрания профсоюза: «Мы исправили эту ошибку в следующем протоколе. Но Нургалиев сказал, что создание профсоюза все равно незаконно, потому что в нем есть человек, который не подписывал заявление о вступлении. Но этот человек не вошел в профсоюз и не голосовал при выборе председателя».
Председатель профсоюза подчеркнул, что, согласно закону «О профсоюзах», казахстанцы могут создавать такого рода организации без согласования с руководством. Они являются полностью независимыми от работодателя, но председатели профсоюзов должны уведомлять о создании организации. По словам Литвина, он сделал это в первый же день.
Это предусмотрено 87-й и 98-й конвенциями Всемирной организации труда, которые подписал и ратифицировал Казахстан.
Руководство предприятия, отвечая на вопросы «Власти», объяснило, что поминутный отчет о действиях работников введен «в целях выполнения анализа деятельности “НЦКПМС РК” и выработки предложений по повышению эффективности работы».
Касательно задержки зарплат в Наццентре заявили, что научное сообщество не может найти решение этой проблемы более 30 лет. В связи с этим практика отправления в отпуска без содержания не является новой для предприятия. При этом сокращение персонала — крайний шаг, на который готово пойти руководство для «оптимизации организационной структуры и деятельности».
В академической статье 2023 года, посвящённой труду в Казахстане, исследователь Маурицио Тотаро утверждает, что слово «оптимизация» часто используется вместо «сокращений», а также «подавления профсоюзов, маргинализации активистов и принятия неолиберального трудового кодекса».
«Руководство ставит перед собой задачу изучения кадрового потенциала и перестановки людских ресурсов с учетом их квалификации и навыков в целях извлечения максимальной пользы для дальнейшего эффективного не просто функционирования, но и развития предприятия», — говорится в ответе Наццентра.
28 февраля Литвин получил уведомление от генерального директора о том, что «в связи с изменением структуры штатной численности работников “НЦ КПМС РК”» занимаемая им должность «возможно будет сокращена». Трудовой договор с ним может быть расторгнут с первого апреля 2025 года.
Председатель профсоюза отметил, что 13 февраля он направил заявление в инспекцию труда для проведения проверки на предприятии. Она должна пройти до 12 марта.
«Если проверка подтвердит нарушения и выплата зарплат не произойдет, мы будем обращаться в суд. Если меня уволят [за профсоюзную деятельность], то я тем более буду обращаться в суд», — сказал он.
Литвин также добавил, что коллектив Наццентра с самого начала насторожило назначение Нургалиева на пост гендиректора.
«На конкурс генерального директора подавали люди, которые имеют ученые степени и опыт работы в нашей сфере. Но в итоге был назначен человек без ученой степени, который не очень соответствует условиям работы», — сказал председатель профсоюза.
До 2010 года Нургалиев был заместителем акима Мангистауской области, а затем — председателем правления социально-предпринимательской корпорации «Каспий».
В 2012 году антикоррупционное ведомство возбудило уголовное дело в отношении Нургалиева. Его подозревали в приобретении шести воздушных судов, оборудования и запчастей к ним для АО «Авиакомпания ИнвестАвиа» без утверждения инвестиционного проекта с целью извлечения личных выгод. Ущерб государству от этих действий был оценен более чем в 1,8 млрд тенге. В 2013 году дело было прекращено после полного возмещения ущерба.
Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья — крупнейший научно-производственный центр в Казахстане и Центральной Азии в сферах добычи, обогащения и переработки минерального сырья. Госпредприятие ведет и координирует исследования в горнометаллургической и экологической отраслях. В нем трудоустроены 170 человек.
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