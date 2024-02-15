Общественники выступают против уничтожения петроглифов в горах Кызылтас

В четверг общественники Алматы и Талдыкоргана на пресс-конференции выступили за прекращение взрывных работ в горах Кызылтас в области Жетысу, где волонтерские экспедиции обнаружили ранее не исследованные сакские и тюркские петроглифы. Общественники заявили, что накануне ТОО «Темирбетон», добывающая здесь диорит для производства железобетона, возобновила взрывные работы. Общественники потребовали остановить работы, а также обратились к министерству культуры и попросили создать независимую комиссию, которая провела бы экспертизу.

Ольга Гумирова, координатор группы археологов-любителей «Охотники за петроглифами», рассказала, что общественники выступали за сохранение этой местности еще с 2010 года. Между Талдыкорганом и горами Кызылтас находится крупное скопление курганов, однако из-за проведения гонок на квадроциклах и мотоциклах часть курганов была безвозвратно уничтожена. После аварийных археологических раскопок гонки запретили.

В 2023 году археологи-любители совместно с местными активистами обнаружили в горах Кызылтас ранее неисследованный археологический комплекс.

Несмотря на официальные заявления о том, что тут будет археологический парк, в августе 2023 года на сопке Темир в горах Кызылтас была проведена серия взрывов, на горе стали добывать диорит, а между добывающей компанией ТОО «Темирбетон» и жителями разгорелись ожесточенные споры.

«Конфликт начал нарастать, и тут выясняется, что на горе, на которой делают взрывы, есть петроглифы», – сказала Гумирова. По ее словам, в течение четырех месяцев общественники пытались выступать посредниками между госорганами, активистами и предприятием. Тем не менее, предприятие не предоставило на их запрос никаких документов по проекту добычи, и в официальном ответе указало, что эти документы защищены авторским правом.

«Нам не дали ТЭО, не дали протокол общественных слушаний, не выдали отчет об аварийных археологических раскопках на могильнике, – сказала Гумирова, – И выступить с предложениями мы не можем, потому что нет основы, на которой мы можем сделать выводы». По информации общественников, на декабрь прошлого года земельный участок, на котором ведутся работы, не был выведен из сельхозугодий.

9 февраля на горе Темир опять прогремели два взрыва, несмотря на то, что в декабре была достигнута договоренность об их приостановке. При этом на другом участке в горах Кызылтас другой компанией также планируется добыча золота.

По словам Гумировой, команда археологов-любителей передала результаты своей разведки за два выезда в институт археологии с предложением провести комплексную архитектурную разведку и паспортизацию. Институт, по словам Гумировой, сотрудничает с «Охотниками за петрографами», но центр историко-культурного наследия области Жетысу не идет на коммуникацию. Кроме того, данные о петроглифах общественники передавали в министерство культуры.

Гумирова сообщила, что сейчас общественники выступают за создание независимой комиссии, не связанной с министерством культуры: «Мы предлагаем, чтобы в нее вошли мажилисмены Сергей Пономарев, Ирина Смирнова, в качестве эксперта хотели бы пригласить Бакытжана Базарбека».

Также выступивший на пресс-конференции общественный деятель Мухтар Тайжан обратил внимание на то, что археологическую экспертизу, на основе которой компанией было получено разрешение на работы, делала частная компаний на платной основе, что могло создать конфликт интересов.

При этом, по словам общественников, одна из экспертиз предлагает возможность переноса петроглифов, что невозможно по двум причинам: во-первых, при переносе в другие климатические условия с петроглифов исчезает патина, и в случае, если выбивка не глубокая, рисунки исчезнут, во-вторых, найденные петроглифы составляют комплекс в несколько квадратных километров – наскальные рисунки служили для обозначения территории разных родов и обозначения сакральных мест.

Тайжан также призвал премьер-министра, министра культуры, акима области и комитет культуры создать независимую комиссию для проведения повторной экспертизы.

Председатель экологического общества «Зеленое Спасение» Сергей Куратов отметил, что в последнее время общество наблюдает более активное наступление бизнеса на памятники природы, истории и архитектуры, и это прослеживается и на законодательном уровне. По его словам, общественники также требуют внести дополнения в закон об охране и использовании памятников истории и культуры для улучшения контроля за их охраной, усилить ответственность госорганов и бизнес-структур за разрушение и незаконное использование памятников, а также усилить роль общественности в охране и использовании объектов историко-культурного наследия.