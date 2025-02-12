С 24 марта все ввозимые в Казахстан телефоны будут проходить верификацию

С 24 марта, после вступления в силу изменений и дополнений в закон «Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи», телефоны, приобретенные и ввезенные из зарубежных стран в Казахстан, должны будут проходить проверку. Но эти правила не распространяются на те устройства, которые были куплены и ввезены в страну до указанного срока, разъяснили представители министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности в среду на брифинге.

«Данная норма в первую очередь направлена на те телефоны, которые будут ввозиться, импортироваться после 24 марта. Все телефоны, которые уже завезены и которыми пользуются абоненты, автоматически попадают в "белый список". Закон обратной силы не имеет. Главное изменение – сделать так, чтобы весь путь телефона, от завода до конечного потребителя, был прозрачным и исключить импорт незаконных телефонов», - сообщил Диас Толегенов, руководитель управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи комитета телекоммуникаций Минцифровизации.

По словам представителя РГП «Государственная радиочастотная служба» Сауле Темирхан, теперь по новым правилам мобильные устройства, завезенные в страну, должны будут проходить верификацию, то есть проверку законности их происхождения.

«Верификацию должны будут пройти те, кто осуществляет ввоз мобильных устройств в Казахстан, – это, соответственно, импортеры и, возможно, физические лица, которые приобрели мобильные устройства за границей для личного использования. Они тоже должны будут верифицировать устройство», - подчеркнула она.

Для того чтобы верифицировать устройства, необходимо будет зарегистрироваться на специальном портале и подать сведения об устройстве. Импортеры мобильных телефонов также будут предоставлять документы декларирования, а физические лица – сведения о дате пересечения границы и стране, из которой были ввезены устройства.

«Все эти сведения будут проверены на подлинность в базе данных GSMA (Ассоциации глобальной системы мобильной связи – В.), в которой есть информация о всех мобильных устройствах, а также будут сверяться с информационными системами государственных органов: таможенных, налоговых и пограничной службы. Как только сведения будут подтверждены, устройство считается верифицированным», – рассказала Темирхан.

Если устройство успешно верифицировано, сведения о нем будут храниться в «белом» списке. В «серый» список попадут мобильные телефоны, сведения о верификации которых пока отсутствуют в системе. Казахстанцы смогут в течение 30 календарных дней верифицировать устройств. В «чёрный» список попадут устройства, которые не были зарегистрированы производителями в базе данных GSMA.

«Устройства, числящиеся в "черном" списке GSMA, – это украденные и заблокированные по всему миру телефоны, а также поддельные устройства. <…> Для тех устройств, которые внесены в "черный" список, услуги сотовой связи предоставляться не будут в Казахстане. Для тех, кто находится в "сером" списке, будет предоставлен временный доступ», - объяснила Темирхан.

Она также добавила, что даже если телефон находится в черном списке, у граждан будет возможность верифицировать его. С 24 марта также станет доступен сервис предварительной проверки мобильного устройства на предмет его верификации.

Списки устройств и их статусы будут храниться в базе данных идентификационных кодов, оператором которой является РГП «Государственная радиочастотная служба».

Руководитель управления мониторинга и развития проектов фиксированной связи комитета телекоммуникаций Азамат Сериктаев уверен, что эти изменения не скажутся на стоимости мобильных телефонов, так как налоговые пошлины на ввоз останутся прежними.

По последним данным, в Казахстане функционирует порядка 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Бывший министр цифровизации Багдат Мусин в апреле 2023 года заявлял, что такие устройства в страну завозят нелегально, из-за чего бюджет теряет более 100 млрд тенге ежегодно. Тем не менее по новым правилам все эти нелегально завезенные устройства с 24 марта автоматически попадут в «белый» список и не будут проходить верификацию.

Поправки в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи внесены приказом министерства цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности 13 января этого года и вводятся в действие с 24 марта.