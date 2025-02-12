Приобретенные до этой даты мобильные устройства не подлежат проверке
С 24 марта все ввозимые в Казахстан телефоны будут проходить верификацию
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

С 24 марта, после вступления в силу изменений и дополнений в закон «Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи», телефоны, приобретенные и ввезенные из зарубежных стран в Казахстан, должны будут проходить проверку. Но эти правила не распространяются на те устройства, которые были куплены и ввезены в страну до указанного срока, разъяснили представители министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности в среду на брифинге.

«Данная норма в первую очередь направлена на те телефоны, которые будут ввозиться, импортироваться после 24 марта. Все телефоны, которые уже завезены и которыми пользуются абоненты, автоматически попадают в "белый список". Закон обратной силы не имеет. Главное изменение – сделать так, чтобы весь путь телефона, от завода до конечного потребителя, был прозрачным и исключить импорт незаконных телефонов», - сообщил Диас Толегенов, руководитель управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи комитета телекоммуникаций Минцифровизации.

По словам представителя РГП «Государственная радиочастотная служба» Сауле Темирхан, теперь по новым правилам мобильные устройства, завезенные в страну, должны будут проходить верификацию, то есть проверку законности их происхождения.

«Верификацию должны будут пройти те, кто осуществляет ввоз мобильных устройств в Казахстан, – это, соответственно, импортеры и, возможно, физические лица, которые приобрели мобильные устройства за границей для личного использования. Они тоже должны будут верифицировать устройство», - подчеркнула она.

Для того чтобы верифицировать устройства, необходимо будет зарегистрироваться на специальном портале и подать сведения об устройстве. Импортеры мобильных телефонов также будут предоставлять документы декларирования, а физические лица – сведения о дате пересечения границы и стране, из которой были ввезены устройства.

«Все эти сведения будут проверены на подлинность в базе данных GSMA (Ассоциации глобальной системы мобильной связи – В.), в которой есть информация о всех мобильных устройствах, а также будут сверяться с информационными системами государственных органов: таможенных, налоговых и пограничной службы. Как только сведения будут подтверждены, устройство считается верифицированным», – рассказала Темирхан.

Если устройство успешно верифицировано, сведения о нем будут храниться в «белом» списке. В «серый» список попадут мобильные телефоны, сведения о верификации которых пока отсутствуют в системе. Казахстанцы смогут в течение 30 календарных дней верифицировать устройств. В «чёрный» список попадут устройства, которые не были зарегистрированы производителями в базе данных GSMA.

«Устройства, числящиеся в "черном" списке GSMA, – это украденные и заблокированные по всему миру телефоны, а также поддельные устройства. <…> Для тех устройств, которые внесены в "черный" список, услуги сотовой связи предоставляться не будут в Казахстане. Для тех, кто находится в "сером" списке, будет предоставлен временный доступ», - объяснила Темирхан.

Она также добавила, что даже если телефон находится в черном списке, у граждан будет возможность верифицировать его. С 24 марта также станет доступен сервис предварительной проверки мобильного устройства на предмет его верификации.

Списки устройств и их статусы будут храниться в базе данных идентификационных кодов, оператором которой является РГП «Государственная радиочастотная служба».

Руководитель управления мониторинга и развития проектов фиксированной связи комитета телекоммуникаций Азамат Сериктаев уверен, что эти изменения не скажутся на стоимости мобильных телефонов, так как налоговые пошлины на ввоз останутся прежними.

По последним данным, в Казахстане функционирует порядка 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Бывший министр цифровизации Багдат Мусин в апреле 2023 года заявлял, что такие устройства в страну завозят нелегально, из-за чего бюджет теряет более 100 млрд тенге ежегодно. Тем не менее по новым правилам все эти нелегально завезенные устройства с 24 марта автоматически попадут в «белый» список и не будут проходить верификацию.

Поправки в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи внесены приказом министерства цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности 13 января этого года и вводятся в действие с 24 марта.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Досаев анонсировал снос исторического конструктивистского здания, в котором расположена школа
Новости
В Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невест
Новости
Военнослужащий осужден на семь лет за гибель археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий
Новости
Представлен новый генплан Косшы
Новости
Налоговая реформа не коснется магазинов у дома, ресторанов и парикмахерских, заверил Жумангарин
Новости
Акиматам запретят менять целевое назначение участков вразрез с градостроительной документацией