Трамп запретил иностранцам въезд в США для обучения в Гарварде

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США иностранным гражданам, желающим учиться или участвовать в программах обмена в Гарвардском университете, сообщает Reuters .

В указе также содержится указание Государственному департаменту США «рассмотреть возможность отзыва» существующих академических или обменных виз всех нынешних студентов Гарварда, «которые соответствуют критериям Прокламации».

В мае Госдеп приказал всем своим консульским миссиям за рубежом начать дополнительную проверку заявителей на получение визы, желающих поехать в Гарвардский университет с любой целью.

Госдеп считает, что в Гарварде «за последние годы наблюдается резкий рост преступности, при этом не принимаются меры по пресечению хотя бы некоторых категорий нарушений поведения на территории кампуса». Университет также обвинили в непредоставлении достаточной информации министерству внутренней безопасности США об «известных незаконных или опасных действиях» иностранных студентов и в «широких связях с иностранными противниками». Также говорится, что Гарвард получил более $150 млн только от Китая, а многие агитаторы, стоявшие за антисемитскими инцидентами в кампусе, «оказались иностранными студентами».

Гарвард в свою очередь считает, что администрация Трампа принимает ответные меры за отказ университета выполнить его требования контролировать управление учебным планом и идеологию преподавателей и студентов.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарвардского университета на право осуществлять программу по студенческим обменам. Однако судья Окружного суда США Эллисон Бэрроуз временно запретила администрации Трампа лишать Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов.

Гарвард ранее подал в суд с требованием восстановить почти $3 млрд федеральных грантов, которые были заморожены или отменены.