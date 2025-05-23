Гарвардский университет лишили права обучать иностранных студентов

Иностранцы, планирующие учиться в США, должны получить визу класса F или M. А выдавать необходимые для получения таких виз документы могут выдавать только те учебные заведения, у которых есть сертификат для приема студентов и участников программ обмена. Это означает, что Гарвард больше не сможет принимать на обучение иностранных студентов. А те, кто уже учится в Гарварде, будут вынуждены перейти на обучение в другой университет или потеряют право на пребывание в стране.

«Администрация (президента США – В.) считает Гарвард ответственным за разжигание насилия, антисемитизма и контакты с Коммунистической партией Китая», - заявила Кристи Ноэм.

По ее словам, для университетов принимать иностранных студентов – это привилегия, а не право, так как они получают выгоду от более высокой платы за обучение.

Гарвард назвал этот шаг администрации Трампа незаконным: «Мы в полной мере привержены сохранению способности Гарварда принимать международных студентов и ученых, которые происходят из более чем 140 стран и неизмеримо обогащают университет и эту страну. Эта акция возмездия угрожает нанести серьезный вред гарвардскому сообществу и нашей стране и подрывает академическую и исследовательскую миссию Гарварда».

В прошлом учебном году Гарварде обучались порядка 7 тыс. иностранных студентов, что составляет 27,2% от общего числа учащихся.

Ранее администрация Трампа пригрозила университетам сокращением федерального финансирования из-за пропалестинских протестов в кампусах против военного нападения Израиля на сектор Газа. Трамп считает протестующих угрозой внешней политике, антисемитами и сочувствующими ХАМАС.

Гарвардский университет отклонил требования администрации Трампа, которая в конце марта решила пересмотреть федеральные контракты и гранты на сумму $9 млрд и призвала запретить носить маски, отменить программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, чтобы университет мог продолжать получать федеральное финансирование. В итоге было заморожено $2,3 млрд, также университету пригрозили, что он не сможет принимать иностранных студентов.

Университет считает, что выполнение требований администрации Трампа позволит федеральному правительству контролировать сообщество Гарварда и поставит под угрозу «ценности школы как частного учреждения, преданного поиску, производству и распространению знаний». Гарвард подал в федеральный суд США на администрацию Трампа, требуя восстановить финансирование.