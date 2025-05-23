Иностранцы, которые уже учатся в Гарварде, будут вынуждены перейти на обучение в другой университет
Гарвардский университет лишили права обучать иностранных студентов
ФОТО REUTERS

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарвардского университета на право осуществлять программу по студенческим обменам, сообщает Русская служба ВВС.

Иностранцы, планирующие учиться в США, должны получить визу класса F или M. А выдавать необходимые для получения таких виз документы могут выдавать только те учебные заведения, у которых есть сертификат для приема студентов и участников программ обмена. Это означает, что Гарвард больше не сможет принимать на обучение иностранных студентов. А те, кто уже учится в Гарварде, будут вынуждены перейти на обучение в другой университет или потеряют право на пребывание в стране.

«Администрация (президента США – В.) считает Гарвард ответственным за разжигание насилия, антисемитизма и контакты с Коммунистической партией Китая», - заявила Кристи Ноэм.

По ее словам, для университетов принимать иностранных студентов – это привилегия, а не право, так как они получают выгоду от более высокой платы за обучение.

Гарвард назвал этот шаг администрации Трампа незаконным: «Мы в полной мере привержены сохранению способности Гарварда принимать международных студентов и ученых, которые происходят из более чем 140 стран и неизмеримо обогащают университет и эту страну. Эта акция возмездия угрожает нанести серьезный вред гарвардскому сообществу и нашей стране и подрывает академическую и исследовательскую миссию Гарварда».

В прошлом учебном году Гарварде обучались порядка 7 тыс. иностранных студентов, что составляет 27,2% от общего числа учащихся.

Ранее администрация Трампа пригрозила университетам сокращением федерального финансирования из-за пропалестинских протестов в кампусах против военного нападения Израиля на сектор Газа. Трамп считает протестующих угрозой внешней политике, антисемитами и сочувствующими ХАМАС.

Гарвардский университет отклонил требования администрации Трампа, которая в конце марта решила пересмотреть федеральные контракты и гранты на сумму $9 млрд и призвала запретить носить маски, отменить программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, чтобы университет мог продолжать получать федеральное финансирование. В итоге было заморожено $2,3 млрд, также университету пригрозили, что он не сможет принимать иностранных студентов.

Университет считает, что выполнение требований администрации Трампа позволит федеральному правительству контролировать сообщество Гарварда и поставит под угрозу «ценности школы как частного учреждения, преданного поиску, производству и распространению знаний». Гарвард подал в федеральный суд США на администрацию Трампа, требуя восстановить финансирование.

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