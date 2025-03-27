Экологи, эксперты и представители туризма призывают отказаться от плана развития Алматинского горного кластера

Общественники, экологи, и специалисты в области туризма выступили против плана развития Алматинского горного кластера, который предусматривает строительство канатных дорог, гостиниц и различной туристической инфраструктуры. Они призывают развивать другие виды туризма, а также подчеркивают, что пока нет исследований о том, сколько туристов посещают страну именно ради горнолыжного туризма. Об этом они заявили на пресс-конференции в Алматы в четверг.

Комплексный план развития Алматинского кластера был опубликован на портале Открытых НПА, его публичное онлайн обсуждение завершилось 19 февраля. План рассчитан на 2025-2029 годы. В него входят 127 мероприятий, общий бюджет – 655,9 млрд тенге, из которых 322 млрд тенге – из республиканского бюджета, 121,4 млрд – из местного бюджета, а 212,3 млрд тенге – частные инвестиции. Минтуризма ожидает, что все это увеличит число иностранных туристов до 1,8 млн человек, а налоговых поступлений – до 184,3 млрд тенге. Министерство экологии сообщало «Власти», что не участвовало в разработке проекта.

Сергей Куратов, председатель экологического общества «Зеленое спасение», отметил, что такое беспрецедентное освоение горных районов приведет к деградации экологических систем и ухудшению экологической ситуации не только в горах, но и в городе, а также к росту заболеваемости.

Он пояснил, что Алматы уже испытывает дефицит водных ресурсов и ухудшение качества воздуха. При этом в отчетах министерства экологии общественники не нашли данных о смертности и заболеваемости жителей из-за экологических проблем. Единственные данные, которые удалось найти активистам, свидетельствуют о том, что около 30-35% алматинцев страдают от аллергии.

Елена Ерзакович, эксперт в области экологической и транспортной политики, рассказала, что план по развитию горного кластера появился неожиданно, хотя общественникам пояснили, что его разработали по поручению президента, так как в прошлом году на совещании была озвучена такая инициатива. Она добавила, что с прошлого года экологический кодекс требует, чтобы документы планирования проходили экологическую и стратегическую оценку.

«Мы направили запросы как в министерство туризма, так и в министерство экологии, почему не была сделана эта оценка и почему вообще этот документ не обсуждался», – сообщила она, добавив, что НПП «Атамекен» и многие профессиональные сообщества высказали по нему критику. Оба ведомства, по ее словам, ответили, что отдельные объекты будут проходить оценку воздействия на окружающую среду. При этом большинство объектов будут располагаться на особо охраняемых природных территориях.

«Если рассматривать отдельно три километра дороги, одну канатку – абсолютно нереально сделать нормальную оценку воздействия именно на экосистему региона», – считает эксперт.

Ерзакович также говорит, что 90 процентов плана касается горнолыжного туризма, но при этом ни в самом документе, ни в преамбуле, ни в пояснительной записке к нему нет данных о том, какие именно туристы будут использовать эти объекты. Сейчас, по ее словам, национальный парк располагает только статистикой посещения, но нет никаких данных о том, сколько туристов отправляются в походы, занимаются горнолыжным спортом, альпинизмом или посещают только рестораны.

«Мы считаем, что очень важно провести подобное исследование, и очень удивляемся тому, что при наличии таких планов на 656 млрд тенге, не было сделано даже элементарное [исследование]. Поэтому данные как раз смогут помочь нам оценить нагрузку, понять, что реально нужно развивать в парке, и за счет чего это финансировать», – считает она.

Благодаря году Казахстана в Китае, а также введению безвизового режима или доступных виз для туристов из Индии, Арабских Эмиратов и других азиатских стран, сейчас большой поток туристов идет именно оттуда, рассказала Вагида Салимова, туроператор, член общественного совета национальной компании «Kazakh tourism» и совета по туризму НПП «Атамекен» Алматинской области. В среднем группа туристов приезжает на 3-5 дней. За три дня, по ее словам, они успевают осмотреть достопримечательности города, один день выделяется на национальные парки, а последний день туристы как правило посвящают шоппингу.

«Если мы будем говорить про канатные дороги, а их плане в Алматинского горного кластера огромное количество, то будем ли мы как туроператоры привозить туристов на каждую из этих канатных дорог? В принципе достаточно в программе трех часов на Медео, Шымбулаке, Комби-1 и Комби-2. Ни один из запросов туристов никогда не был: мы хотим именно покататься на канатных дорогах, их этим не удивишь, но когда они спрашивают у нас про национальные парки, то у них есть представление, что это еще дикая природа», – говорит Салимова.

При этом, по ее словам, в законодательстве до сих пор не прописано понятие «экотуризм», а у туроператоров нет четких стандартов и законодательных актов, которым нужно придерживаться. Визит-центры, которые возводятся в нацпарках, зачастую не нужны, так как туроператоры делают остановки в ближайших к нацпарку поселках, и это может стимулировать их развитие.

«Сам парк готовил справку для проекта Алматинского горного кластера, где точно указал, что много объектов расположено в недопустимых зонах, а именно – в зонах заповедного режима, экологической стабилизации (...). То есть, когда создавался [проект] Алматинского горного кластера, изначально никто не обратился в Национальный парк Иле-Алатау», – также добавила Салимова. Так, по ее словам, канатная дорога планируется вдоль тропы от Медео до Кок-Жайляу, где растет реликтовая тянь-шанская ель.

«По законодательству ее вырубка запрещена, но при этом канатная дорога, которая подразумевает вырубку, там проходит. И очень много захватывает территории именно заповедного режима – именно там происходит миграция краснокнижных животных», – также говорит она.

По словам Сергея Куратова, общественники и эксперты требуют отказаться от реализации комплексного плана развития туризма Алматинского горного кластера и развивать другие виды туризма.

Еще одно требование касается изменения законодательства: по словам общественников, необходимо сделать обязательной процедуру оценки воздействия на окружающую среду для всех видов деятельности на особо охраняемых природных территориях и принять особые стандарты, а также ограничить деятельность бизнес-структур. Активисты также требуют запретить или существенно ограничить использование одноразового пластика в границах особо охраняемых природных территорий.

Кроме того, общественники настаивают на том, чтобы управление особо охраняемыми природными территориями республиканского значения передали одному органу, так как сейчас этим могут заниматься и министерство экологии, и министерство туризма, и местные акиматы.

Ранее министр экологии сообщил, что ведомство готово изучить вопрос передачи земель Иле-Алатауского национального парка на баланс регионального парка «Медеу». Он также заявил, что рассматривается передача не 10% территории парка, а меньшей площади. По словам министра, один инвестпроект предусматривает, что «участок, который был на территории «Медеу», захватывает территорию национального парка Иле-Алатау».

Ранее СМИ сообщали, что часть территории Иле-Алатауского национального парка, а именно более 20 тыс. га, планируют передать на баланс государственного регионального природного парка «Медеу». Весной должны состояться общественные слушания по проекту, а процесс планируют завершить к маю. В 2023 году общественники уже обращались к президенту, требуя не допустить передачу земель, так как снижение статуса может привести к ущербу для экосистемы.