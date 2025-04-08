Более 50% посетивших в 2024 году Алматы туристов недовольны гостиничным сервисом

В 2024 году Алматы посетили 2 млн 340 тысяч туристов, рост оставил 14,8%. Значительно увеличилось число иностранных туристов – на 27%, достигнув более 680 тысяч человек. Число внутренних туристов увеличилось на 10,4% и превысило 1,6 млн человек. Такими данными поделился аким города Ерболат Досаев во вторник в ходе заседания правительства.

По данным акима, в результате роста числа туристов объем оказанных туристских услуг вырос на 30% – до 96,3 млрд тенге. За 2024 год привлечено 111 млрд тенге инвестиций с ростом на 2,1%, а налоговые поступления выросли на 92,1%.

Лидерами по посещению Алматы стали туристы из Индии, Китая, США, Турции, Южной Кореи. Также наблюдался рост доли повторных визитов, которая увеличилась на 78%. Вместе с тем доля деловых туристов в общем объеме расходов составляет 54%.

Однако удовлетворенность гостиничным сервисом достигла лишь 49,3%. При этом есть рост на 5% по сравнению с прошлым результатом.

«По сравнению с другими городами-конкурентами, Алматы еще имеет потенциал для улучшения качества гостиничного сервиса, что сделает город более привлекательным для туристов», - отметил Досаев.

В прошлом году за счет частных средств в Алматы открыто 35 мест размещения на 836 номеров. В период с 2025 по 2027 годы запланировано увеличение номерного фонда в 1,5 раза до 17 тысяч. А в этом году власти города ожидают рост иностранных на уровне не менее 10% – до 750 тыс. человек.