Недостойные условия

У меня было дежа вю. Я уже читал подобные упреки на разных языках в иностранной прессе. На самом деле это риторический прием перекладывания вины с работодателей на людей, на рабочих.

Политики и ведущие СМИ по всему миру постоянно сокрушаются о «ленивых безработных», которые «не хотят марать руки», а «хотят, чтобы им подавали все готовое на серебряном блюдце».

Каждый день предприниматели с любого конца планеты жалуются в своих интервью, что не могут найти сотрудников, несмотря на наличие вакансий. В странах, придерживающихся модели социального государства, говорят, что люди предпочитают получать пособия вместо того, чтобы трудиться.

Вбейте в поисковике «казахстанцы не хотят работать». Это неолиберальный трюизм, ставший для всех здравым смыслом.

Слова Токаева − это отзвук речей Нурсултана Назарбаева. В 2018 году, говоря о безработных, бывший президент сказал: «Ну, в семье не без урода, как говорится. Всегда во всех обществах были безинициативные, ленивые и никчемные».

Реальность такова, что люди везде, не только в Казахстане, устали соглашаться работать на любых условиях, которые им предлагает работодатель. Если вознаграждение за труд сравнимо с размером пособия по безработице, такие условия просто нельзя назвать достойными.

Право гражданина на свободный и достойный труд закреплено в 24 статье Конституции Казахстана. Однако трудовое законодательство и налоговый кодекс страны в гораздо большей степени написаны в интересах работодателей. В течение многих лет правительство ограничивало деятельность независимых профсоюзов, предоставляло налоговые каникулы предприятиям, сокращало число трудовых и экологических проверок на малых и средних предприятиях.

В такой ситуации безработные являются «лентяями», а рабочие, требующие лучших условий, считаются «врагами».

Союз государства с частными компаниями настраивает правящие группы против бесправных рабочих.

Но бесправным рабочим небезразличны условия их труда. В 2011 году нефтяники в Жанаозене бастовали восемь месяцев подряд, пока не были жестоко подавлены властями. В последние пару лет безработные Жанаозена продолжают непрерывно митинговать, добиваясь появления достойной работы.

Но все не ограничивается Жанаозеном. По данным Oxus Society, только за последние пять лет рабочие организовали более 400 забастовок в разных частях Казахстана, требуя повысить зарплаты и улучшить условия труда.

Граждане трудоспособного возраста имеют право отказываться от недостойных предложений о работе. Они вправе требовать лучшие условия. И если работодатель не может найти кадры, то причину, скорее всего, стоит искать в предлагаемых условиях труда, а не в том, что люди ленивы.