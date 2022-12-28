О чем говорит мемориал о Кантаре

Архитектура — это всё, в том числе и политика. Площадь Республики — сложное место из-за перепадов, разбросанности объектов, отсутствия пешеходного сопряжения. Здание акимата, стоящее на пригорке, буквально отрезано от людей. Эта отстраненность власти чувствуется на подсознательном уровне, она была заложена еще 40 лет назад, когда так сложно работали над этой главной площадью КазССР. Но если тогда разные архитектурные институты создавали проекты, которые обсуждались профессиональным сообществом, то сейчас ничего такого нет.

Мемориал, посвященный жертвам январских событий, мог бы стать прецедентом первого в Казахстане публичного обсуждения архитектурного проекта, но для того, чтобы это случилось, нужна готовность говорить, коммуницировать, быть открытыми.

Почти год назад, у здания акимата, черного от пожара, архитекторы просили не торопиться с восстановлением сооружения: возможно, что само оно могло стать мемориалом памяти. Но его отреставрируют и оно будет как новое.

Искусство незаметно проведенного тендера, 20 неизвестных вариантов, быстрая установка зимой, в не самых подходящих погодных условиях, практически скрытое от глаз людей открытие мемориала «Тағзым» говорит о многом. Например, о том, что хочется как можно быстрее сделать всё, что следует в таких случаях, соблюсти правила приличия перед годовщиной. Но здесь нужно не просто обсуждение проекта, необходимо время. Чтобы завершились суды над живыми и мертвыми (да, их тоже судят!), чтобы люди узнали, что произошло, кто и почему погиб, чтобы затянулись раны и была готовность вернуться к этим событиям, а не просто страх перед салютами и желание жить как прежде.

А пока мемориал вызывает сугубо прагматичные вопросы: какие были критерии отбора, было ли экспертное жюри или просто выбирал проект один человек на свой вкус? Почему нет имен погибших? Почему цитаты, использованные на плитах, не связаны с Кантаром? Почему его устанавливали в непогоду, а сейчас доделывают? Как несведущему человеку понять, что мемориал именно о январских событиях?

«Не важно, как вы зайдете в этот мемориал, вы это явно почувствуете, вы этот ужас хотите быстрее пройти. И пройти в правильном направлении. И с помощью архитектуры мы это дело показали», — рассказывал об идее один из авторов мемориала Алексей Ивженко.

А хотелось бы остановиться, вспомнить, подумать, отрефлексировать ужас и травму, и пойти дальше, не убегая от страшных воспоминаний.