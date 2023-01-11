Мнения
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11 января 2023
Паоло Сорбелло, фото Алмаса Кайсара

«Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения»

Комендантский час оказался вопросом жизни и смерти

«Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения»

Фраза советских времен «Мною дан приказ» не имела особого значения в Казахстане до 7 января 2022 года. Когда президент Касым-Жомарт Токаев произнес ее в прямом эфире в разгар столкновений Қанды Қаңтара. С добавлением фразы «открывать огонь на поражение без предупреждения» оно приобрело вневременной, зловещий смысл.

В конце декабря в социальных сетях появилось отредактированное в фотошопе изображение недавно открытого мемориала «Тағзым» на площади Республики в Алматы. На нем фраза «Мною дан приказ» нанесена на одну из каменных плит, на которых в реальности приведены изречения известных казахстанских писателей. Критики говорят, что выбранные цитаты имеют мало общего с январской трагедией, скорбь о которой должен выражать мемориал.

5 января 2023 года, выступая в парламенте, Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что днем 5 января 2022 года правоохранительные органы уже исполняли приказ стрелять на поражение, поскольку закон позволял им применять подобные меры против мародеров, ворвавшихся в президентский дворец.

Это подтверждает версию, также высказанную Токаевым в интервью: приказ стрелять был отдан правоохранительным органам раньше, а обнародован только утром 7 января.

Такая версия означает, что комендантский час был вопросом жизни и смерти, не известным общественности. Жители Казахстана даже не подозревали, что, просто выйдя из дома, они подвергают свою жизнь опасности.

Таковой была судьба семьи Айдоса Мелдехана, чей автомобиль попал под град пуль, в результате чего погибла его 4-летняя дочь Айкоркем и была ранена старшая дочь Жанель. Теперь их дело, как и многие другие, закрыто, прекращено.

Более половины из 238 убитых во время Қанды Қаңтар погибли за нарушение комендантского часа. И не потому, что «они были глупыми», как говорили некоторые комментаторы. Они были плохо информированы из-за отключения интернета, непредсказуемости и страха.

Благодаря тюремному заключению нескольких представителей элиты, кадровым перестановкам и электоральному цирку, Токаев оказался единственным победителем после событий Қанды Қаңтар. «Приказ» фактически поставил его против народа. Признание негативных последствий «приказа», по крайней мере, принесло бы справедливость остальной части страны.

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