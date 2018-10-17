Лаура, Света, Жанна

Алматинка Лаура Королёва номинирована на «Азиатский Оскар» - Asia Pacific Screen Awards 2018 за исполнение главной женской роли в фильме Жанны Исабаевой «Света». Награждение пройдет 29 ноября в Брисбене (Австралия). Лаура не слышит с рождения и всегда мечтала о карьере актрисы.
Мы встретились с Лаурой и кинорежиссером Жанной Исабаевой еще в начале октября. Старое, но со свежим ремонтом, двухэтажное здание Казахского Общества Глухих в промышленном районе Алматы. Здесь Лаура руководит кружком жестового пения. Мы с фотографом сидим во дворике, сначала прибегает Жанна, потом ее актриса, звезда «Светы» – Лаура.
— Ты подстриглась! – громко кричит Жанна, обнимая Лауру. Всю встречу Жанна будет разговаривать на повышенных тонах — так привыкла и так здесь надо.
Лаура родилась в семье глухонемых. Она замужем, у нее подрастает дочь, которая прекрасно слышит и говорит. Что произносят муж и дочь, Лаура считывает по губам. Дочка привыкла общаться очень громко и обычно ее просят быть потише, но всем не объяснишь семейных обстоятельств.
Перед интервью Лаура проводит урок жестового пения: ставит песню Димы Билана, и раздает ученикам листы с распечатанным текстом песни и каждый из них «пропевает» его жестами. Лаура руководит кружком уже три года, периодически выезжает со своими учениками заграницу. По образованию она модельер-конструктор, но работу по специальности найти не удалось. Сейчас она учится на массажиста в Академии спорта и туризма, но признается, что всю жизнь хотела быть актрисой. Мечта сбылась благодаря режиссеру Жанне Исабаевой.
Фильм «Света» рассказывает о глухонемой женщине, живущей в Алматы. Света из интерната, работает на швейной фабрике, происходит сокращение, она попадает в трудную ситуацию и действует по принципу: с волками жить - по-волчьи выть.
«В общем и целом у меня все фильмы одинаковы: маленький и незащищенный человек попадает в какие-то трудные ситуации, — рассказывает Жанна Исабаева. — Я «Свету» сделала из-за девальвации. Сначала хотела снимать об обычных людях, а потом подумала: глухонемые тоже берут кредиты, они социально не защищены, им еще труднее, они нигде не могут устроиться на работу, у них очень лимитированное количество рабочих мест, они получают копейки по инвалидности. Умножьте эту проблему на три. Я хотела, чтобы моя героиня Света боролась всеми доступными и недоступными, преступными средствами за место под солнцем. Я хотела ее оправдать, не она же разрушила экономику, не она устроила девальвации, не она себе сделала такое маленькое пособие, не она лишает всех работы. Она совершает преступление, но она не жалеет об этом. Люди же зверями не рождаются, они ими становятся».
Жанна Исабаева сняла фильм всего за 17 000 долларов — 10 тысяч дал бизнесмен, к сожалению, мужчина не дождался выхода фильма — его недавно не стало. Остальные деньги Жанна собрала сама.
Свету сыграла Лаура Королёва, и Жанна считает ее самой большой своей удачей в фильме. В поисках актеров она пришла сюда, в это двухэтажное здание на Суюнбая, где работают и учатся глухонемые.
После первых проб, на которые Лаура не попала, Жанна попросила всех желающих сниматься в кино направлять к ней в офис на пробы.
Лаура очень переживала во время кастинга: «Думала, что придут люди лучше меня. Но Жанна выбрала меня, а потом сказала, что нужно еще поискать актеров на другие роли, и я подумала: «Ну вооот, теперь точно найдется кто-то лучше».
Лаура переживала не зря: были проблемы с поиском актера на роль мужа Светы. На пробы пришел фотограф Роман Лысцов, он горел желанием сниматься, хорошо показал себя на пробах, но не подходил по возрасту – был на 6 лет младше Лауры. После того, как он перестал бриться и покрасил волосы в темный цвет, стал выглядеть солиднее и его утвердили.
Жанна рассказывает, что сначала ей предлагали снимать обычных актеров, которые бы претворялись глухими: «Но это невозможно – научить их разговаривать жестами, это была бы халтура. Конечно, в первый день съемок я была готова застрелиться. Понимаете, режиссер должен всегда управлять ситуацией. А у меня было ощущение, что все само собой куда-то идет, а я ничем не могу управлять. А потом мы друг друга услышали. Лаура сразу поняла, что я хочу, и стала остальным объяснять их роли. «Ну, ты неправильно играешь! Жанна вот так любит когда играют! Жанна сказала 5 секунд смотреть в окно, а ты две секунды постоял, я считала!» Я еще не успевала сказать «стоп», а Лаура подбегала и давала нагоняй актерам. Она творческий руководитель, она привыкла работать с коллективами. Она мне говорит: «Жанна, вы слишком добрая, надо с ними пожестче». Она фактически была помощником режиссера. Лаура очень интеллектуальная, она не только свой текст запоминала, но и текст партнера. Даже профессиональные актеры имеют проблемы с запоминанием текста. А у нас тексты были – 3-4 страницы в сцене. И мы снимаем одним планом, представьте, как это тяжело, можно сойти с ума. Я иногда уже не понимала что происходит. Я говорю: «Стоп, снято!» А Лаура: «Не снято! То, что вы хотели, он не сказал». И пойдет навтыкает Роману».
Лаура поясняет: «Жанна говорила «стоп», потому что не владеет языком жестов. По лицу кажется, что все нормально, а нужной фразы актер на самом деле не «сказал».
Чтобы сыграть в фильме, Лаура ушла в отпуск, а дочкой занимались родные, помогал муж. В отличие от Светы, Лауре повезло с семьей.
Жанна считает Лауру готовой актрисой, хотя, конечно, не все получалось с первого дубля. Смеясь, обе вспоминают, как тяжело Лауре давалась сцена, в которой ей надо было ударить человека кирпичом по голове.
«Я очень боялась, — признается Лаура. — Я слегка била, а Жанна подбегала и показывала как надо».
«Да, я брала и вот так вот! (Жанна показывает как бьет человека по голове). Вот так. Давай, быстрее, бей, сейчас солнце взойдет! Лаура побегала и так легонько… даже когда мы с каскадером на матах репетировали, даже тогда она не могла ударить. Лаура примеряла историю на себя – а я бы так не сделала, я так не могу. Приходилось напоминать, что она Лаура, которая играет Свету».
«А еще тяжело плакать. Я думала, что когда актеры в фильмах плачут, это жидкость в глаза закапывают, а оказывается, это должны быть настоящие слезы. Жанна мне говорила, что я должна что-то такое представить, чтобы были слезы», — вспоминает Лаура.
«Она попросила, чтобы все ушли со съемочной площадки. Всех удалили, даже оператора. Он включил камеру и ушел, остались я и Лаура, и все получилось», — говорит режиссер.
Работа с глухими немного изменила фильм Жанны, пришлось адаптировать фразы, их корректировали актеры, ссылаясь на то, что они так не «говорят».
«Я впервые в своей жизни отыграла как актриса все сцены во время съемок. Переводчик не мог все время находиться на площадке – потому что она всегда занята: кто-то из глухих в полицию попал – ее вызывает, в больницу, и так далее. Вообще мир глухих для меня открылся. Я раньше думала, что глухие очень замкнутые, нелюдимые, а они очень болтливые, очень экспрессивные, у них все эмоции зашкаливают.
Если актёр на тебя обиделся, он пнет дверь, отвернется, если он благодарен, он будет прыгать, скакать, обнимать. У нас есть сцена, когда сокращают людей на фабрике. И во время репетиции-импровизации мои актрисы из массовки начали толкать своего начальника. Я говорю: «Так, зачем вы толкаете его?» Они: «Да мы вообще за такое можем отдубасить».
Когда Жанна узнала, что Лауру номинировали на Азиатский Оскар, она написала сообщение: «Девочка моя! Ты номинирована!!! Ты одна из лучших в 70 странах, где живет больше 4-х миллиардов человек!!! Я горжусь тобой!!!». Потом стало понятно, что 29 ноября надо быть в Австралии на награждении. Когда мы обсуждаем грядущую поездку, вдруг выясняется, что это день рождения Лауры.
«Я мужу говорю: ты знаешь, куда я лечу на свой день рождения? В Австралию! Муж в восторге ходит: «Столько здоровых людей мечтают сниматься в кино и не могут! А у тебя все получилось!» Это самый лучший мой подарок на 35-летие».
Жанна объясняет, что благодаря номинации на Азиатский Оскар, Лаура станет членом академии: «Тебе дадут звезду – значок члена академии, там золото и платина, очень красивая звезда. Понимаешь, ты станешь членом, нас там из Казахстана всего пять человек».
Сама Жанна Исабаева была номинирована на Азиатский Оскар в 2007 году за свой первый фильм «Карой».
«Свету» я сделала на полном психе за 4 месяца — весь фильм целиком. Я делала фильм «Отвергнутые», потом кончились деньги, была куча проблем. И лето уже заканчивалось, и я поняла, что если не сниму хоть что-нибудь, а то у меня будет депрессия. Я как наркоман, которому нужна доза. Периодически надо снимать, если не снимаешь, то захлебываешься в этой энергии. У меня было такое, если летом не снимешь - зимой гарантированная депрессия. Когда я закончила «Свету», то была в шоке, думала – кому этот фильм нужен, как его будут смотреть: весь фильм в тишине, разговоры жестами, это очень сложно смотреть. Я отправила фильм своему другу Филиппу Че, он порекомендовал его в Токио. Мировая премьера «Светы» прошла в конкурсе Токийского кинофестиваля год назад, и он очень хорошо пошел там, наших ребят спрашивали: «Как вы выживаете?»
На показ в Токио пришло много глухих японцев, и было возмущение из-за того, что Лауре не предоставили сурдопереводчика, — программному директору Йоши Ятабе пришлось извиняться за это упущение, а Жанне по возможности переводить. Там, в Японии, глухие знают свои права.
А что в Казахстане? Жанна Исабаева говорит, что сделает премьеру фильма в Алматы, позовет всех, кто участвовал в его создании, потом картину выложат в интернете: «На телеканалах не будем показывать – у нас на «Хабаре» только той, только праздник, инвалидов вообще и глухонемых, в частности, не существует. Я не буду унижаться и просить показать фильм».
Пока только Япония купила картину для показа.