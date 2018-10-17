Лаура, Света, Жанна

Мы встретились с Лаурой и кинорежиссером Жанной Исабаевой еще в начале октября. Старое, но со свежим ремонтом, двухэтажное здание Казахского Общества Глухих в промышленном районе Алматы. Здесь Лаура руководит кружком жестового пения. Мы с фотографом сидим во дворике, сначала прибегает Жанна, потом ее актриса, звезда «Светы» – Лаура.



— Ты подстриглась! – громко кричит Жанна, обнимая Лауру. Всю встречу Жанна будет разговаривать на повышенных тонах — так привыкла и так здесь надо.

Лаура родилась в семье глухонемых. Она замужем, у нее подрастает дочь, которая прекрасно слышит и говорит. Что произносят муж и дочь, Лаура считывает по губам. Дочка привыкла общаться очень громко и обычно ее просят быть потише, но всем не объяснишь семейных обстоятельств.

Перед интервью Лаура проводит урок жестового пения: ставит песню Димы Билана, и раздает ученикам листы с распечатанным текстом песни и каждый из них «пропевает» его жестами. Лаура руководит кружком уже три года, периодически выезжает со своими учениками заграницу. По образованию она модельер-конструктор, но работу по специальности найти не удалось. Сейчас она учится на массажиста в Академии спорта и туризма, но признается, что всю жизнь хотела быть актрисой. Мечта сбылась благодаря режиссеру Жанне Исабаевой.