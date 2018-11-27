Dream of Казахстан

Переезд

Мне было почти десять лет, когда мы переехали в Германию, но мысли о Казахстане меня никогда не покидали. Что странно, во всей семье это чувствовала только я, тогда как мои родные очень быстро освоились в Германии. Довольно скоро после переезда мы оказались в пригороде Берлина, родители до сих пор живут там.

У нас ассимилированная семья, но я всегда говорила, что я european citizen, потому что никогда не чувствовала свою принадлежность какому-то этносу или нации. Конечно, мы сталкивались с неприятием, когда переехали в Германию. Например, в школе. И я знаю, что мои родители с этим сталкивались. Люди боятся того, чего они не знают, так было всегда и везде.

Мы никогда не возвращались. К нам приезжала бабушка из Казахстана, тетя из России, но мои родители как-то отрезали эту опцию возвращения. Для них так, возможно, было легче и удобнее, у меня же всегда оставалось желание посетить Казахстан.

Лет с 13-14 появилась идея о другой далекой стране, из которой я родом. В 15 лет я начала слушать песни Виктора Цоя, пыталась найти какую-то информацию о Казахстане. Это было начало нулевых – еще трудно что-то найти, еще не было так много информации и социальных сетей, поэтому у меня в голове сохранялся туманный образ Казахстана. Во время эмиграции я многое забыла, исчез большой кусок памяти – детства лет до десяти. Меня это не то, что тревожило, но я задавалась вопросами: «Почему так? Почему я помню всего пару мест, пару моментов?» Я помнила, например, Кокшетау, Целиноград, Боровое, Зеренду; помнила дом бабушки с дедушкой.