Мурат Дильманов: «У меня потребность в рисовании, это как у маньяков»

— Я пересмотрела ваши старые и новые работы, и мне показалось, что вы стали жестче. Вы сами это ощущаете?

— Нет, наверное, вы немножко путаете. Не то чтобы жестче, а возможно, некоторые темы попадают точнее, но это не жесткость. Карикатура, сатира, сама по себе недобрая штука, она должна высмеивать, но когда получается выразить картинкой точнее, то кажется, что жестче. Это как удары в боксе — они внешне все похожи: прямой, боковой, снизу. Но есть удары, которые действительно сокрушают.

— Вы чувствуете, что вы стали чаще откликаться на какие-то события?

— Нет, не чаще. Я откликаюсь на то, что меня интересует как гражданина и человека. Необязательно, что я должен вывалить обязательно кучу своего мнения где надо и где не надо.

— Вы реагируете на события практически сразу. Вы быстро рисуете или у вас, может быть, есть заготовки?

— Заготовок нет. Моя техника, мой стиль позволяют самовыражаться достаточно быстро. Рисую быстро, потому что с годами приходит опыт. Но вы же понимаете, что, прежде всего, то, что я делаю, это мысль, а не картинка? Это мысль, заключенная именно в картинку.