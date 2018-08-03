Журналист Уолтер Робинсон: «Без хорошей журналистики люди будут знать только одно – то, что им говорит правительство»

— Последние десять лет я преподаю расследовательскую журналистику: осенью в Бостоне, зимой – в Аризоне. Я все еще работаю в The Boston Globe, но уже как наставник, к которому редакторы и журналисты могут обратиться за советом. Когда они не знают, как поступить или сомневаются, они звонят мне и спрашивают, что я об этом думаю. Знаете, это нетрудно, когда ты не несешь ответственности за конечный результат (смеется). Сейчас я много путешествую по стране и миру, встречаюсь с разными людьми, мы обсуждаем журналистику и то, в каком направлении она движется.

— Какие качества, на ваш взгляд, нужны, чтобы быть хорошим расследователем?

— Вы не можете принять «нет» как ответ – важно помнить об этом. Вы должны быть любопытными, упорными. Вы должны быть вежливыми, но помните, что это ваша работа – сбор информации о той или иной проблеме, потому что чем больше люди знают, тем выше вероятность того, что они будут принимать участие в государственных делах; выше вероятность того, что люди будут требовать решения проблем. Без упорства будет трудно утолить свое любопытство, получить информацию. Журналистские расследования – это выяснение того, что люди в институциях не хотели бы нам раскрывать. Это очень просто. Ваше и наше правительства хороши в том, чтобы говорить нам то, что они хотели бы, чтобы мы знали. Они не так хороши в том, чтобы говорить нам всю правду. Наша работа в том, чтобы выяснить правду.

— И как власти в Америке относятся к журналистам, занимающимся расследованиями?

— Большую часть времени власти считают, что хорошая журналистика очень важна. Нельзя построить хорошую демократию без сильной журналистики. Наш нынешний президент – господин Трамп – убежден, что пресса – это враг народа. Он сказал, что мы занимаемся фейковыми новостями. Каждый раз, когда он говорит, что мы занимаемся фейковыми новостями, на самом деле все оказывается правдой, актуальными новостями. На самом деле лжец – он, а журналисты просто делают свою работу и раскапывают правду. Пока он обвиняет журналистов в лжи, лидеры в других странах начинают делать то же самое: когда им что-то неугодно, они называют это фейковыми новостями. И в этих странах журналисты иногда попадают в тюрьму просто потому, что они делают свою работу. В некоторых странах журналистов убивают просто за то, что они делают свою работу. И это возмутительно, потому в каком обществе мы будем жить без хорошей журналистики? Без хорошей журналистики люди будут знать только одно – то, что говорит им правительство. Не правду, а только то, что правительство называет правдой. Нашему президенту верят около 40% граждан, но есть люди, которые ему не верят. Мы не можем принуждать людей. Все, что мы можем делать – это делать свою работу. У людей должна быть полная картина по каждому вопросу. И только мы – журналисты – можем предоставить эту информацию. Люди, которые обращают внимание на новости и на то, что докладывают журналисты, лучше информированы о правде. Они также более скептичны к тому, что говорит правительство. Они больше участвуют в демократических процессах, требуют изменений. Правда – это враг всех деспотов и диктаторов.