«Привет, я учитель»

28-летняя Гульнар Серикболова живет в селе Теренозек Кызылординской области. Она преподает русский язык в казахской школе, активно использует искусственный интеллект в работе, ведет аккаунт в Tik-Tok и помогает другим педагогам.
«Власть» совместно с компанией inDrive начинает проект Bilim Faces, посвященный казахстанским учителям, тому, как благодаря новым технологиям меняется подход к преподаванию и сама профессия педагога. Гульнар – первая героиня этого проекта.
«Я хотела показать, что учителя из сельских школ тоже умеют что-то делать»
Теренозек — село в Сырдарьинском районе, в 30 минутах езды от Кызылорды, здесь живут более 11 тысяч человек. Центр поселка уложен ровной плиткой, горячий ветер поднимает пыль с земли, на которой не растет трава, – летом температура здесь доходит до 50 градусов.
Гульнар Серикболова родилась в Таразе в семье школьных учителей, вскоре ее семья перебралась в Теренозек. Здесь четыре школы, в одной из них – №36 преподает информатику Айгуль Кушерова, мама Гульнар, а в другой №35 – работает сама героиня. Она с детства хотела стать учительницей, тогда как ее мама мечтала, чтобы дочь выбрала профессию врача.
Школе-лицею №35 им. Исы Токтыбаева 100 лет, с двух сторон у входа стоят велосипеды, на которых сюда добираются школьники. Звонок сопровождает музыка, а НВПшник выводит подростков на улицу и они бодро маршируют под его крики: «Бiр, екi, үш».
Гульнар Серикболова преподает русский язык ученикам со второго по седьмой класс. В классах в среднем по 20 учеников.
В этой школе она трудится с 2017 года, правда с небольшим перерывом – недавно она год проработала завучем в частной школе в Кызылорде.
В Кызылорду ее привел TikTok. Она смеется, что для родственников у нее есть Instagram, а для работы – TikTok.
Несколько лет назад Гульнар с опаской начала записывать видео в TikTok: «Был страх - у меня не так хорошо оборудован кабинет, был лишний вес и я боялась осуждения людей, но потом поборола себя, начала выкладывать как мы устраиваем мероприятия в классе. Видео постепенно набирали обороты. Я хотела, чтобы у меня был свой бренд педагога, поэтому мой аккаунт называется “Привет, я учитель”. Так как мы участвуем в различных конкурсах, меня часто просят продемонстрировать свою методику преподавания, и я показываю аккаунт, там есть не только видео с уроков, но и методики. Я хотела показать, что учителя из сельских школ тоже умеют что-то делать. Первое время коллеги из других поселков уточняли: “А вы точно работаете в сельской школе? Мы думали, вы из Алматы или Астаны, мы не думали, что сельский учитель начнет вести свой блог в TikTok ”. А сейчас уже у всех он есть».
Она признается, что когда начинала вести свой канал, то переживала, что ее не поймут коллеги, но они наоборот поддержали.
Гульнара хорошо помнит свое первое видео, которое «взлетело». Это была смешная зарисовка об учительских буднях. Она выложила ее вечером, а утром обнаружила, что им поделился популярный паблик и была масса просмотров.
«Мама звонит: "Удали видео! Тебя будут осуждать за это". Потом смотрю – его опубликовали в другом паблике. Я видео не удалила, а сейчас мама говорит: “Ты все правильно сделала, не нужно было удалять, теперь оно тебе помогает”», – вспоминает Гульнар.
Её видео активно смотрят из стран СНГ: России, Беларуси, Узбекистана, педагоги просят объяснить методику, поделиться материалами, чтобы использовать на своих уроках.
В Кызылорду Гульнар поехала на семинар, один из гостей узнал ее благодаря TikTok. «Мои идеи понравились директору частной школы Алие Алпысовой. Она предложила хорошую зарплату, место проживания и должность методического завуча. Меня не хотели отпускать, родители были против, мама с бабушкой говорили: это город, ты никого не знаешь, тебя обманут, потом ты в конце останешься у разбитого корыта. Но я просто послушала свое сердце, для меня это был большой рост».
Спустя год из-за семейных обстоятельств пришлось вернуться в Теренозек. Чтобы снова устроиться в школу, Гульнар участвовала в конкурсе.
«Если мы сейчас не научимся применять ИИ, то будем позади»
Когда-то мама на уроке информатики поставила Гульнар тройку, и девушка сейчас смеется, вспоминая об этом. Два года назад она начала активно использовать искусственный интеллект в работе. Сейчас у нее есть несколько платных подписок на приложения.
«Я подумала и решила предложить детям такое задание: мы изучаем литературный текст, в котором есть описание героя. Сперва создаем его образ с помощью ИИ и после прочтения текста анализируем информацию – были ли похожи наши предположения до или после. Так ИИ появился на моем уроке. Сейчас я использую Chat GPT. Мы играем с ним в да/ нет во время урока или перемены. Мы не боимся искусственного интеллекта, мы должны его применять, потому что если сейчас мы не научимся им пользоваться, то будем уже позади».
При этом она говорит о важности фундаментального образования: «Фундамент остаётся фундаментом, мы просто добавляем новые окна, двери. Главный фокус должен быть на учебники и на опыт наших учителей, у которых более долгий стаж работы. Знания важны, а чтобы запомнить информацию, мы можем применить ИИ, игры и другие методы».
В 14:00 у Гульнар начинается первый урок – в кабинете ее ждут притихшие третьеклассники. «Обычно они более активные, просто сегодня стесняются», – смеется Гульнар.
Нескольких учеников она вызывает к доске и на ней они пишут предложения, одновременно задания выполняют в тетрадях их одноклассники. Тот, кто быстрее выполнит упражнение, получит дополнительный балл.
«Чтобы дать им мотивацию, я делаю так: до конца учебного дня они должны получить наибольшее количество баллов. В конце четверти я собираю дневники и считаю оценки. Начиная с 7 баллов до 10 – это 1 тенге и делаю аукцион: разные вкусняшки, то, что они хотят, кладу на парту и ставлю цену: 10 тенге, 20. Например, ты набрал в этой четверти 50 тенге, ты можешь взять что-то на эту сумму».
Дети начинают шуметь, и Гульнара предлагает поставить песню и уточняет, что они хотят послушать. «Дарите женщинам цветы!», – кричит класс.
Она включает песню и объясняет, что это помогает ученикам успокоиться и сосредоточиться. И правда, головы склоняются над тетрадями и дети аккуратно выводят слова. Гульнар рассказывает как она считывает настроение в классе:
«Если я вижу, что у детей плохое настроение, может быть, это первый урок, они могут быть не выспавшимся, например, или просто не позавтракали, не пообедали, то я адаптируюсь под них. Могу начать с пятиминутки, подключить ИИ, чтобы они пообщались с ним. Или могу это сделать во время урока. Это не занимает много времени, всего несколько минут».
О профессии учителя Гульнар рассуждает так:
«Наверное, в первую очередь мы должны дать им направление, понять, в каких областях они сильнее всего. Я детям всегда говорю: не обязательно быть лучшим во всех предметах. Вы все очень любознательные, вы за четыре часа можете обучиться многим навыкам: и математику понимаете, и английский, и русский, а я сильна только по своему предмету. Я должна дать им уверенность, поддержку, это очень важно для этого поколения».
«Когда я в декабре сюда вернулась, мне дали пятый класс, я с ними раньше не работала, они гиперактивные, не слушаются меня, бегают. Если начинаешь ругаться, они сразу начинают плакать. Когда мы учились в школе, нам все открыто говорили в лоб, один звонок маме и все, дома тебя ждет серьезный разговор. А мы деликатно общаемся: да, я тебя понимаю, я тебя услышала. У каждого своя методика, я хочу, чтобы они меня не боялись. Но между нами сохраняется субординация. Я могу с ними и пошутить, могу отругать, главное какой привет, такой ответ», - говорит она.
Гульнар Серикболова заранее готовит план урока на целую неделю. Завуч проверяет этот план, все ли в нем адаптировано под цели:
«Главное, чтобы они меня просто услышали во время урока. И я говорю: хотя бы запомни одно слово, скажи мне хотя бы одну фразу на русском языке – мы ведь работаем в казахской школе, в сельской местности, русский язык у нас не так сильно развит. Я говорю детям: ладно, ты не самый лучший по русскому языку, но ты лучше в спорте или в танцах, я уважаю и ценю тебя, главное у тебя есть место под солнцем. То, что ты не знаешь мой предмет на нужном уровне, это не страшно, мы все это изучим».
Серикболова живет с бабушкой и дочкой, недалеко от родителей. Практически каждый вечер они с мамой обсуждают работу: новые школьные проекты – ее мама Айгуль Кушерова с января этого года преподает искусственный интеллект в школе, с учениками создала робота Валлибека (отсылка к мультфильму ВАЛЛИ-И) для сбора бутылок, интерактивную карту исчезающих видов рыб.
«После работы всегда обсуждаем как все прошло, я спрашиваю, правильно ли я сделала, меня интересует ее взгляд на мою работу. Ученица точно превзошла своего учителя», – говорит Айгуль Кушерова.
Девочка на волшебном пони
Вместе со своими учениками Серикболова придумала необычный проект про детей, находящихся на домашнем обучении. В Теренозеке живет 13-летняя девочка Сандугаш, которая из-за ДЦП не ходит в школу. Гульнар Серикболова вместе со своей ученицей Нурай Садвокас при помощи ИИ создала раскраску, на которой была изображена Сандугаш, а затем предложила написать книгу, в которой девочка будет главной героиней.
«Сандугаш мне говорит: “Гульнара Серикболовна, я же не могу ходить, как это будет выглядеть в книге? Мы решили придумать животное, на котором она сможет летать. Она попросила соединить осла из “Шрека” и волшебного пони. В книге Сандугаш в роли принцессы спасает своего лучшего друга. Эту книгу читают её друзья, школьники и начинают понимать Сандугаш. Если такие книги мы напишем про каждого сотрудника школы, начиная с техперсонала до директора школы, ученика, то вот этого страха перед учителями, боязни быть изгоем в школе, не будет. Например, мы сможем понять гиперактивного или агрессивного ребенка. Цель проекта в том, чтобы каждый ребенок стал заметным, стал личностью».
Эти книги написаны на трех языках. Дети сами выбирают жанр и кем хотят быть. Например, школьница Аружан решила стать принцессой, защищающей природу.
Книги создаются вместе с учениками старших классов и психологом. Теперь этот проект хотят масштабировать – его руководителем стала Нурай Садвокас, ученица 9 класса. У нее Гульнара преподавала в начальных классах, а потом - в школе лидерства. Нурай рассказывает, что многие дети мечтают, чтобы их учила Гульнар Серикболовна и хотят участвовать в ее видео для TikTok. Сама же Нурай мечтает стать певицей, она из музыкальной семьи и играет на нескольких инструментах.
Этот книжный проект получил название «ИИ StoryCraft» и победил в республиканском конкурсе «Фестиваль педагогических идей» в январе этого года.
Проект поддержала российская компания, к которой обратилась Гульнар – раз в месяц они готовят новую книгу к публикации: отрисовывают и делают верстку. «Я им написала в Instagram, им понравился наш проект. Они нас не знают, не знают про наш поселок, они находятся в Москве и делают книгу для нас бесплатно», - рассказывает учитель.
Печатают экземпляры в поселковой типографии.
Горное солнце
«Я хочу уехать в Алматы. Это моя мечта, – признается Гульнар. – Горы, прохлада, дожди. Я привыкла менять обстановку, для меня это не страшно: менять школу, коллектив. Я, наверное, быстро адаптируюсь. Раньше боялась перемен, сейчас не боюсь».
Каждый год летом она отправляется в Алматы, чтобы работать в летнем лагере. Её мама смеется, что сама она во время летних каникул лежит дома под кондиционером, но дочери нужно движение. В прошлом году Серикболова работала в лагере «Пионер» – «летом там снег лежит, это прекрасно», в позапрошлом - в «Горном солнце».
Обычно уже в апреле она ищет вакансии в алматинских лагерях и отправляет свое резюме, в котором обязательно есть ссылка на аккаунт в TikTok. Девушка признается, что многим обязана этой соцсети, но при этом она не подключила монетизацию. Она помогает другим педагогам подготовиться для различных проектов и конкурсов. И кроме этого, на волонтерских началах работает переводчиком в суде.
Когда Гульнар рассказывает нам о том, как однажды ей пришлось участвовать в заседании, где судили ее знакомого, ей приходит сообщение: сегодня вечером она будет преподавать зумбу. Обычно утром она ездит в тренажерный зал в Кызылорду – это минут 30 на такси, а вечером уже в ауле проходит зумба. И сегодня она подменяет тренера.
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