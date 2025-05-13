«Привет, я учитель»

В Кызылорду Гульнар поехала на семинар, один из гостей узнал ее благодаря TikTok. «Мои идеи понравились директору частной школы Алие Алпысовой. Она предложила хорошую зарплату, место проживания и должность методического завуча. Меня не хотели отпускать, родители были против, мама с бабушкой говорили: это город, ты никого не знаешь, тебя обманут, потом ты в конце останешься у разбитого корыта. Но я просто послушала свое сердце, для меня это был большой рост».

Спустя год из-за семейных обстоятельств пришлось вернуться в Теренозек. Чтобы снова устроиться в школу, Гульнар участвовала в конкурсе.

«Если мы сейчас не научимся применять ИИ, то будем позади»

Когда-то мама на уроке информатики поставила Гульнар тройку, и девушка сейчас смеется, вспоминая об этом. Два года назад она начала активно использовать искусственный интеллект в работе. Сейчас у нее есть несколько платных подписок на приложения.

«Я подумала и решила предложить детям такое задание: мы изучаем литературный текст, в котором есть описание героя. Сперва создаем его образ с помощью ИИ и после прочтения текста анализируем информацию – были ли похожи наши предположения до или после. Так ИИ появился на моем уроке. Сейчас я использую Chat GPT. Мы играем с ним в да/ нет во время урока или перемены. Мы не боимся искусственного интеллекта, мы должны его применять, потому что если сейчас мы не научимся им пользоваться, то будем уже позади».