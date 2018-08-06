Евгений Фельдман, фотожурналист: «Журналист обязан быть активистом, когда закрывают СМИ»        

— Как вы для себя определили этические рамки военной съемки?

— «Новая газета», где я тогда работал, никак меня не подготовила. Мне тогда было 24 года. Завязывать жгут меня учили в госпитале Артемовска люди из украинского медицинского батальона. Останавливать какие-то еще кровотечения меня учили в Донецке случайные люди где-то в морге или больнице, не на практике, к счастью. Мне было нечего делать, я задавал вопросы и мне объясняли. Бронежилет, который мне дали в редакции, весил 15 килограмм и защищал шею и пах, то есть никак мне не помог бы, если бы что-нибудь случилось. Ровно также никакой внешней установки с точки зрения этических границ, вроде: «Мы не снимаем трупы», у меня не было. Я все придумывал как-то на ходу, я на ходу учился завязывать жгуты, и на ходу учился понимать, где проходит граница в такой съемке. Мне до сих пор сложно сформулировать как я ее определяю. Мне, например, не очень близка в этом смысле стилистика Стенли Грина. Он, безусловно, великий фотограф, но именно то, как он снимал ужасы войны, мне не очень близко. Такое демонстративное показывание тел, следов от сожжённых людей и так далее. Мне сложно сформулировать то, в чем я вижу эту грань. Но важно понимать, что я не военный фотограф. Так получилось, что я снимал одну войну, и снимал ее долго. И для меня это очень важная история с точки зрения моей жизни, с точки зрения моих навыков фотографа, но я, безусловно, не военный фотограф.

Нет большого количества принципов, которые были бы проверены мной на большом количестве случаев в разных войнах, поэтому мне немного сложно. Я бы сформулировал это так: у меня не было задачи шокировать зрителя, не было задачи снять такие фотографии, чтобы их не могли видеть дети. Я не ставил себе задачи — сделать фотографии невыносимыми. Наоборот, мне казалось, что это очень важная история и ее нужно снимать так, чтобы даже когда я показываю тела, людям, которые эту фотографию смотрят, не хотелось бы эту историю прекратить воспринимать. Потому что мы понимаем, что сейчас везде всплывают фотографии вроде найденных отрубленных частей тел. Понятно, что когда это настолько доступно, у людей очень резко повышаются пороги восприимчивости. И у меня не было задачи эти пороги нащупать, пройти чуть выше, чтобы собрать лишние 10 тысяч просмотров. Моя задача как раз наоборот, показать максимально осторожно и максимально взвешенно эту историю. Так, чтобы разные люди с разных сторон конфликта ее увидели так, как ее увидел я. Что война — это ужасно, что это не осчастливит никого и никогда. Никто не может обеспечить безопасность мирного населения. Что среди этого мирного населения, не смотря на то, кого они поддерживают, точно нет никого, кого нужно привязывать к столбам или убивать, или отправлять в лагеря и так далее.