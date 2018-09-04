Алия Кадырова: «Школа – это сфера, в которой доминируют женщины, и мне очень это нравится»

Когда я шла на интервью, то думала о видимости женщин в медиа. Знаешь, у нас в рубрике «Персона» с 2012 года были 16 женщин и более 60 мужчин. Что ты думаешь о видимости женщин в казахстанских медиа сейчас? Если видимость есть, то какая информационная повестка, традиционно приписываемая женщине?

Мне кажется, видимости стало больше, когда интернета стало больше. Соцсети способствуют тому, что ты сам создаешь себе информационную ленту – у каждого есть такая возможность и это хорошо влияет на видимость. Когда я перешла из около государственной работы в школу, то там проблемы с видимостью вообще нет. Школа – это сфера, в которой доминируют женщины и мне очень это нравится. Отчасти в этом и причина того, что мне нравится образование. Когда я задумываюсь о внешнем мире, я понимаю, что среди министров у нас одна женщина, что у того же Дудя недавно первая женщина пришла на интервью. Да, видимости до сих пор маловато. Я не считаю, что чисто женская видимость – это плохо. Это просто один из вариантов. Мы так воспитаны, что все девочковое – хуже, что оно какое-то не очень. Мне кажется, что можно стать частью большого мира, не потеряв любовь к розовому цвету и общению только с женщинами. Пусть это будет частью публичности.

Сейчас в информационном пузыре, который мы с тобой, я думаю, разделяем, стало больше феминистической повестки. Как думаешь, восприятие феминизма в Казахстане как-то изменилось за последние пару лет? Как-то ситуация изменилась с тех пор, как ты завела блог?

Стало больше феминизма и феминизм сам стал разным. Раньше в нем было что-то маргинальное, даже по дискурсу беседы можно было заметить возгласы: «Ооо, ты феминистка. Давай поговорим об этом», а сейчас люди, которые не являются феминистами, могут ссылаться на феминисток. Даже если они не разделяют этих взглядов, они знают об их существовании. Это очень здорово. Мне кажется, феминизм первое время был очень связан с другими политическими течениями, кто-то очень сильно связывал его с марксизмом. А сейчас жизнь показывает, что феминизм можно легко капитализировать. И это нормально. То есть сейчас нет логической связи между политической повесткой и феминизмом. Некоторые мои ученицы тоже об этом задумываются (об идеях феминизма – V), хотя я преподаю в частной школе, где большинство не сталкиваются с таким притеснением, с которым сталкиваются девочки в аулах. Они эти идеи почерпывают из интернета: Эмма Уотсон сказала, что она феминистка, какой-то бренд выпустил майку с надписью «We all shoud be feminist» и так далее. Мне кажется, это классно.