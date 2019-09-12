Митя Алешковский: «Мы – это министерство благотворительности»

Почему в поддержку фонда «Нужна помощь» было создано отдельное медиа?

Потому что здоровый человек не зайдет на сайт, который называется Nuzhnapomosh.ru. Здоровый, нормальный человек не будет читать бесконечные просьбы о помощи, а именно это представлял из себя сайт до создания сайта «Такие дела». «Такие дела» – это логическое эволюционное продолжение фонда «Нужна помощь». Мы не только призываем людей поддерживать какие-то проекты, на которые мы собираем деньги, но и рассказываем о том, из чего состоит человеческая жизнь. Мы рассказываем не только о проблемах, мы говорим значительно шире: обо всех аспектах человеческой жизни в России. Наша задача – максимально очеловечить медийное пространство и сделать так, чтобы политическое и экономическое ушло на второй план, а человеческое вышло на первый.

А какие у вас есть проекты, помимо журнала, которые рассказывают о фонде «Нужна помощь»?

«Нужна помощь» – это крупная инфраструктурная организация, которая занимается развитием всего некоммерческого благотворительного фонда в России. У нас очень много различных проектов, мы, по сути, занимаемся работой со всеми частями общества, которые так или иначе включены в процесс решения социальных проблем. У нас есть собственное издательство, у нас есть собственный отдел спецпроектов, у нас есть собственное медиа, у нас есть фандрайзинговая площадка, у нас есть белый список фондов, у нас есть большая верификационная служба. Мы – это министерство благотворительности, мы занимаемся всем, что касается развития благотворительности в России. «Такие дела» – это наш самый громкий проект, но он лишь один из многих.

«Такие дела» – это рупор, это проект, который работает с широкими слоями населения для того, чтобы вовлечь их в решение социальных проблем. Фонд «Нужна помощь» сам по себе – это организация, которая занимается созданием условий для решения социальных проблем в России. Мы делаем так, чтобы в каждом регионе, в каждом городе, в каждой области на каждую проблему либо была представлена какая-то своя организация, либо федеральная. Мы делаем так, чтобы у людей была надежда на помощь, чтобы они могли рассчитывать на то, что кто-то им поможет. Во-вторых, мы делаем так, чтобы люди могли самостоятельно решать свои проблемы и ни на кого не рассчитывать, чтобы они могли какими-то общественными инструментами решать серьезнейшие проблемы, с которыми мы сталкиваемся как общество сегодня.

В России за последние 10 лет на 20% выросло количество людей, которые принимают участие в благотворительности. Если сравнивать первый год работы фонда с тем, что есть сейчас – как сильно изменилась и сама работа и обратная связь?

Я вижу, что благотворительность в России растет семимильными шагами. Но это семимильные шаги от нуля. В первый год работы фонда мы собрали 1 200 000 рублей, в этом году планируем собрать уже больше 220-250 миллионов рублей. Мы выросли как минимум в 200 раз за пять лет. Четыре года назад у нас работало три человека, сейчас работает семьдесят пять. У нас было 300 пожертвований в месяц, а сейчас стало 200 000. Я не скажу, что такими же темпами растет вся некоммерческая сфера, но в России на сегодняшний день благотворительность и общественные организации – последняя недокрученная гайка, которая позволяет решать проблемы самостоятельно, независимо от власти.

А с чем связан этот рост?

Во-первых, рост связан с профессионализацией сектора. Во-вторых, с популяризацией таких технологических решений как регулярные пожертвования – это очень просто и очень популярно. Но, конечно, не стоит забывать и о внутрироссийской политической и социальной конъюнктуре, которая просто толкает людей к тому, чтобы обращаться в благотворительные организации и поддерживать их. Проще говоря, люди не ждут, что им поможет какая-то государственная организация, клиника, чиновники и так далее. Люди рассчитывают только на себя, благотворительность – это общественный институт.