Андрия Зафираку, лучший учитель мира 2018 года: «Преподавателям важно налаживать доверительные отношения с учениками»

Не менее важной проблемой для вас являются отношения между учениками и педагогами. Мы знаем, что прежде – хотя во многих странах это сохраняется – они имеют вертикальную структуру. Преподаватели в ней занимают авторитетную позицию, транслируя знания детям как бы сверху, без совместного критического обсуждения. Должны ли они стать более горизонтальными? И какую роль в них должны играть преподаватели?

Одна из важнейших вещей, которой я научилась благодаря педагогике, заключается в том, что любой процесс обучения имеет структуру треугольника. Он состоит из преподавателя, ученика и его родителей. Во многих странах родители считают, что учеба – сфера ответственности их ребенка и преподавателя. Но я думаю, что дети преуспевают гораздо больше, если все участники этого процесса работают сообща. Тем не менее, преподаватели нередко рассказывают мне о своей боязни общаться с родителями своих учеников, потому что регулярно прерывают этот процесс напоминанием о том, что их ответственность здесь ограничения. На мой взгляд это ошибочное представление. Если мы посмотрим на опыт африканских стран, то воспитание ребенка там нередко требует усилий всей деревни. Возможно, эти усилия чрезмерны, но нам нужно объяснить детям, что процесс их обучения не заканчивается после уроков в школе. На самом деле вся их жизнь, все повседневные взаимодействия с другими людьми являются его частью. Я не уверена, что разговор стоит вести о ролевой модели современного преподавателя, было бы уместнее поговорить о том, кто в принципе такой современный преподаватель. На мой взгляд, учитель сегодня это тот, кто дает карьерные навыки, поддерживает мотивацию и всегда остается рефлексирующим практиком, способным анализировать свои действия и менять тактику. Современный учитель это тот, кто без остановки учится сам, и в то же время находится в постоянном поиске лучших образовательных подходов. При этом он поддерживает регулярный контакт с другими преподавателями, работает с ними и делится знаниями.

Но гораздо более важно налаживать доверительные отношения с учениками. То есть, понимать условия, в которых находятся молодые люди: живут ли они в полной семье; если они живут с одним родителем, то почему так случилось; каково материальное положение семьи, могут ли они обеспечить себя едой; есть ли у них возможность жить с родителями в разных комнатах, страдают ли они от домашнего насилия и т.д. Знание этих нюансов позволяет нам выбирать форму взаимодействия с такими детьми, иметь представление об имеющихся у них травмах, а также объяснять себе то, почему ребенок сторонится или отвергается своими одноклассниками. В этом и заключается роль современного учителя, а не только в постоянном академическом прессинге, когда от ученика требуют прилагать невероятные усилия для зубрежки фактов. Потому что дети меняются, они испытывают на себе многие вещи, они задаются тысячей различных вопросов и хотят найти на них ответы. Временами им сложно верить учителям и скомпонованному ими материалу. Ученики хотят проверить все самостоятельно, что замечательно, вне всяких сомнений. Что я еще знаю наверняка – дети гораздо быстрее и охотнее учатся друг у друга. Сейчас у молодых людей есть доступ к интернету, обширному числу социальных сервисов и компьютерных игр. В связи с этим общество встревожено перспективой притупления социальных навыков, что не поможет детям коммуницировать друг с другом. И здесь вовлечение преподавателя может быть очень кстати, потому как раз он и может рассказать о способах взаимодействия с разными людьми.

Вы также регулярно апеллируете к двум ценностям – свободе и креативности. На ваш взгляд, какое практическое применение они могут найти в образовательной политике?

Креативность – это почти что мышца. Чем больше вы ее разрабатываете, тем проще она вам дается. Есть очень много моделей креативности. Опасность состоит лишь в том, что мы связываем креативность лишь с предметами из сферы искусства. Тогда как для креативности важно быть всепроникающей, существовать на всех уровнях. Ведь креативность подразумевает под собой совместную работу, коммуникацию, анализ и открытия. Она включает в себя изучение проблем, принятие решений и наставничество. Креативным вы можете сделать даже преподавание естественных наук. Креативность определяется во многом тем, как вы используете язык и какую среду вы создаете в своем классе – здесь она как раз и коррелирует со свободой. И государственные образовательные структуры могут существенно усилить статус этих ценностей. Безусловно, очень трудно заставить все образовательные институты создавать свой собственный учебный план, хотя при необходимости они должны иметь на это право. В большинстве своем нам нужны типовые руководства, предназначенные для разных школ, которые пытаются отвечать разносторонним запросам общества. Поэтому креативность не может быть сведена только к разработке национальных образовательных программ. Что может быть более необходимым, так это тренинговые проекты для учителей, которые позволили бы им практиковать креативность в рамках своих учебных планов. Но в массе своей педагоги боятся слова «креативность», потому что цена ошибки для них всегда оказывается очень высокой. И изменить это отношение, на мой взгляд, можно через тренинги, во время которых специалисты рассказывали бы о новых языковых практиках и методологиях преподавания, которые строятся на основе живого опыта. Начав с подготовки экспериментальных групп учителей, впоследствии эти тренинги позволили бы распространять знания между преподавателями всех уровней национальных образовательных систем.

В сфере образования существует фундаментальный конфликт между естественной и гуманитарной научными дисциплинами. Если мы исходим из того, что этот конфликт едва ли когда-то удастся разрешить, насколько мы в силах сбалансировать эти парадигмы в пределах школьных учебных планов? Особенно в ситуации, когда бюджеты гуманитарных научных направлений подвергаются жесткому сокращению, которое способно поставить их существование под вопрос.

Давайте для начала зададимся вопросом, кто сегодня остается одним из наиболее великих и известных ученых? На ум почти сразу приходит Леонардо да Винчи. А кого мы часто вспоминаем, как одного из важнейших художников в истории? Тоже Леонардо да Винчи. В качестве выдающегося ученого мы также может упомянуть фигуру Альберта Эйнштейна. В интернете мы часто сталкиваемся с его цитатами, которые всегда затрагивают тему креативности. Даже на таком поверхностном уровне видно, что все знания взаимосвязаны. В силу этого мы должны отказаться от того, чтобы тщательно категоризировать предметы, настаивая на том, что у нас должна быть специальная и единственная дисциплина для изучения карт, математики, истории или теории искусства. Нам необходим синтез этих областей знания. Если вы обратите внимание на исламское искусство, вы заметите как в нем преобладают различные математические элементы, та же симметрия. И так происходит во многих других сферах человеческой деятельности. В этом слиянии и заключается фундаментальный принцип креативности. На мой взгляд, нам стоит отказаться от позиции, дискриминирующей те или иные виды человеческой культуры. Каждое направление должно усиливаться государственной политикой в равной степени – будь то музыка, бухгалтерское дело или точные науки. А решение о том, какие траектории для себя выбрать и в чем совершенствоваться должно оставаться уже за учениками. Нам важно сделать акцент на том, чтобы через различные дисциплины объединять людей, устранять барьеры для их кооперации и разоблачать всевозможные стереотипы друг о друге. Молодым людям нужно помочь стать смелее, помочь им с большей уверенностью браться за решение различных проблем вроде национализма, дискриминации различных форм идентичности и нападок на мультикультурализм. И здесь без единства знания мы никак не можем обойтись.