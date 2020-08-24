​Алекс Мур, профессор Университета Лондона: «Политики должны поощрять модель совместного обучения»

Давайте начнем с вопроса об изменениях, которые происходят в образовании в связи с коронавирусом. Какие из них кажутся вам наиболее существенными?

На мой взгляд, опыт локдауна способен оказать колоссальное влияние на то, как ученики, родители и педагоги думают или будут думать об образовании в цифровую эпоху. Однако я не уверен, что он окажет сопоставимое воздействие на политиков и лиц, разрабатывающих политические решения, которые, как кажется, часто страдают туннельным мышлением из-за непрекращающихся экономических проблем. На это, к примеру, указывают отчаянные попытки британского правительства во что бы то ни стало вернуть молодых людей в школу, чтобы их родители могли приступить к интенсивной работе и начать тратить деньги, пускай прямо об этом почти не говорится. Тогда как пандемия поставила учеников перед необходимостью взяться за обучение с большей самостоятельностью и погруженностью. В силу того, что занятия проходят в интернете, преподаватели должны готовить индивидуальные отзывы о работах учеников, которые временно заменяют им экзаменационный контроль. Ко всему этому добавляется и более консультативное руководство классом через встречи в Zoom вместе с вовлечением в образовательный процесс родителей и родственников. Я думаю, что это как никогда подчеркивает будущую роль информационных технологий и сфокусированного независимого обучения. В то же время это ставит вопрос о степени доступности технологий и безопасности рабочего места для учащихся за пределами школы. И эти проблемы требуют срочного рассмотрения, причем не только в Великобритании. Если государства, как они заявляют, искренне обеспокоены благополучием всех детей, и особенно тех, чьё социально-экономическое положение нельзя назвать благополучным, то каждый молодой человек должен иметь легкий доступ к компьютеру в безопасном и удобном месте, вне зависимости от того, где он находится – дома или за его пределами. Чтобы это стало возможным, страны должны хорошо финансировать сферу образования.

Если ненадолго остановиться на другом вопросе, то многих родителей пандемия подтолкнула к переосмыслению своей роли в образовательном процессе, а также во взаимоотношениях со школами и учителями. Открылся путь для длительных и структурированных дискуссий о методах педагогики, формах оценивания, объеме и характере учебных программ. Глубина родительского интереса может сохраниться и после пандемии. Хотя мне кажется, что по мере возвращения детей в школу мы не увидим больших изменений в содержании и структуре образовательных программ. Но мы вполне можем увидеть возврат идеи о том, что дом и школа не могут совместно участвовать в образовании учеников. Если это правда, то мы упустим огромные возможности.

Разочаровывающим фактом может оказаться и то, что весь приобретенный за время пандемии опыт никак существенно не скажется на содержании учебных программ. С самого начала кризиса было очевидно, что, будучи развитым видом живых существ, мы были необычайно – а некоторые могут сказать, что и вовсе непростительно – не готовы к реагированию на возникшие обстоятельства. Отчасти это связано с новизной вируса, его неизученностью. Но немаловажно и то, что мы слишком долго преуменьшали его силу. В век «быстрого и гибкого капитала» мы оказываемся чрезмерно сосредоточены на настоящем моменте (“презентизме”), особенно в политическом плане. Ну или на легко предсказуемом ближайшем будущем, но, увы, не долгосрочном будущем. Все это говорит о необходимости, по меньшей мере, включения в систему общего образования некоторых знаний и навыков, которые мы приобрели и которые потребуются нам во время будущих пандемий. Впрочем, здесь наверняка стоит иметь в виду и другие, глобальные или национальные угрозы вроде изменения климата, развивая для этого программы экологического образования.

К сожалению, единственным серьезным, и потенциально долгосрочным изменением после возвращения учащихся и учителей в классы, вероятно, станет ужесточение контроля над перемещением и контактами учащихся. Изначально социальное дистанцирование было целесообразно для остановки распространения вируса, но уже скоро это может стать базовым правилом нашей повседневности и тем самым усугубить различные формы неравенства. Меры безопасности, которые должны быть приняты для предотвращения и профилактики вируса, неизбежно будут представлять угрозу для групповой работы и совместного обучения детей, хотя многие страны стали ценить эту возможность особенно высоко. Наряду с этим мы можем ожидать пропуска нескольких месяцев образования и, следовательно, массового отставания детей от образовательной программы. Нам, безусловно, только предстоит выяснить степень этого отставания. Но что уже ясно наверняка, так это расхождение в образовательных возможностях, которыми располагали ученики в течение пандемии. Какие-то школы оказались более эффективны в онлайн-обучении. Какие-то ученики имели все условия, чтобы активно работать с бесплатными онлайн-материалами за авторством организаций вроде BBC. Кому-то все это время старательно помогали родители или опекуны. Но было немало и тех, кто оказался лишен всего этого. Впрочем, этот диспаритет можно будет устранить с возвращением в классы. Но детям придется заново привыкать к массовому образованию, дисциплине и контролю, от которых они отвыкли в условиях изоляции. Особое беспокойство здесь вызывают ученики с аутизмом

или другими трудностями, связанными с обучением в людных классах и учебной нагрузкой.

Стоит ли связывать спектр обозначенных вами проблем с теми, что мы накопили за последние 30-40 лет интенсивной глобализации?

Одним из наиболее тревожных моментов пандемии коронавируса стало то, что повсюду значение предается количеству смертей и случаев заболевания в каждом отдельном национальном государстве, а не в глобальном измерении в целом. Страны почти что вступили в соревнование по эффективности борьбы с инфекцией. Как и в случае с плохо регулируемой конкуренцией, это международное «состязание» принесло с собой несколько экстравагантных и часто ложных установок на то, чтобы заявлять о как можно меньшем числе случаев заболевания, смертности и как можно большей доступности средств индивидуальной защиты. Словно бы эти переменные являются ключевыми условиями соответствия международному этическому кодексу, который постоянно меняется и от которого зависит выживание той или иной страны. Это действительно имеет прямую связь с проблемами образования, возникшими в последние 30-40 лет. Одна из любопытных особенностей глобализации – как и лежащего в ее основе неолиберализма – заключается в том, что, хотя она и ассоциируется с улучшением коммуникаций и легким перемещением людей между странами, глобализация также способствовала повсеместному укреплению национализма. И это ярко прослеживается в попытках навязать всему миру национальные учебные программы под видом универсального образовательного подхода, пускай они и имеют явно выраженный национальный характер. Я считаю, что это ретроградная форма развития. Несмотря на то, что глобализация облегчает сотрудничество между странами, взаимная подозрительность и паранойя, скорее, растут, а не уменьшаются. Как, впрочем, и корыстолюбие многих национальных лидеров, которые либо неохотно, либо совсем отказывались делиться жизненно важной информацией и ресурсами. А в отдельных случаях даже пытались накопить излишек жизненно важных лекарств.

Куда это нас ведет с точки зрения государственного образования? Спросите любого политика и он, вероятно, сформулирует свой ответ прагматично и инструментально с точки зрения – по сути экономических – потребностей своей страны в глобализирующемся мире. Например, они будут говорить об инвестициях в развитие информационных технологий и повсеместное изучение иностранных языков, а также про важность предпринимательских навыков, ориентированных на идею о том, что отдельные граждане должны сделать вклад в продвижение своей нации. Мы, педагоги – как учителя и ученые – можем исходить из другого набора целей, основанных на принципиально иной идеологии и философии образования. Глядя на состояние окружающей среды в глобальном масштабе, мы, к примеру, можем предположить, что учебные программы по всему миру должны отдавать приоритет экологии, и что политикам в области образования было бы неплохо поговорить об этом друг с другом. Причем сделать это необходимо на международном уровне. Мы также могли бы спросить, какую роль должно играть образование в развитых странах по отношению к проблемам глобальной бедности и здравоохранения. Нужно ли нам уравновешивать доминирующую неолиберальную идеологию, продвигающую личные интересы в ущерб общему благу, обучением, поощряющим развитие чувства личной ответственности и уважения к другим людям. Вместе с тем мы могли бы пересмотреть подходы к половому воспитанию как раз тогда, когда молодые люди все чаще задаются вопросами или сомневаются в своей сексуальности. Они меняют свое отношение к гомосексуальности и транссексуальности, но всё еще встречаются с издевательствами и преступлениями на этой почве. Я мог бы продолжить, но, пожалуй, напоследок упомяну лишь об обучении истории в то время, когда мировая карта вновь перекраивается, а исторические преступления все активнее всплывают в общественном сознании и совести. В некоторых странах устоявшиеся учебные планы по истории активно разоблачаются, как предвзятые, неточные и часто вводящие в заблуждение, потому что разработаны доминирующими слоями общества в целях сохранения собственного превосходства. Часто это происходит благодаря имеющим мировую значимость событиям или выступлениям обычных граждан в социальных сетях. Интересно будет посмотреть, насколько нынешний кризис в области здравоохранения заставит радикально пересмотреть такие учебные программы.