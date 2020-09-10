Сергей Косарецкий, НИУ ВШЭ: «Человек заслуживает качественного образования вне зависимости от его пользы для экономики»

Для начала хотелось бы зафиксировать ваш взгляд на изменения, которые проделывает с образованием пандемия коронавируса. Какие из них кажутся вам значимыми?

Я буду отталкиваться от профиля исследовательского центра, которым я руковожу, и буду говорить о неравенстве. Мы, конечно, имели представление о неравенстве возможностей у детей из разных социальных групп и территорий до начала пандемии. Мы выявляли это в исследованиях, мы представляли это на разного рода площадках, но коронавирус сделал это неравенство более видимым. Встали вопросы цифрового неравенства, доступа к качественному интернету, наличия гаджетов, а также условий, в которых учатся дети. Потому что они, оставшись фактически на домашнем обучении, оказались в разных условиях с точки зрения возможностей использования оборудования и психологического комфорта. И, конечно, стоит упомянуть родительский аспект. Мы наглядно увидели, какую роль играет ресурс родительской вовлеченности в образование детей. У детей из менее благополучных в социальном и культурном плане семей этого ресурса не хватало. Даже без разделения на социальные группы, мы видели, как важна для ребенка возможность получения поддержки от семьи, как в части организации времени детей, так и в части улучшения компетенций. Не менее значим был и диалог школы с родителями. В случае пандемии он носил экстремальный характер: целый ряд функций школы был передан родителям, но объективно мы увидели важность правильного вовлечения родителей в образование.

Следующий момент касается дистанционного образования. Переход на него носил экстренный характер, и на основании этого мы не сможем сделать выводы о том, как лучше выстроить электронное обучение в обычных условиях. Но, очевидно, мы увидели неготовность системы как с точки зрения имеющихся у нее цифровых сред, так и с точки зрения готовности педагогов. Мы увидели перенос традиционных оффлайн форматов работы в онлайн среду. Мы увидели дефицит полноценных средств коммуникации с учащимися. Мы увидели дефицит электронных программ и массу сложностей, с которыми столкнулись педагоги, работая в этой среде. Особенно это касалось использования интерактивных форм, контроля за вовлеченностью учеников в дистанционные занятия, сохранения качества работы учащихся, возможностей обратной связи и способов промежуточного оценивания. Сегодня мы стоим перед вызовом выстраивания новой цифровой дидактики, которая должна отличаться от аналоговой. И, конечно, мы должны думать о том, в каких оптимальных условиях наши педагоги могут освоить компетенции, необходимые для работы в этой среде.

И мы увидели, что в этой ситуации школа довольно противоречиво проявила себя как социальный институт. Оказалось, что те её аспекты, на которые в последние годы мы не обращали внимания – это буквально обеспечение детей питанием и присмотром – вышли на передний план. И мы увидели, как школа важна для детей – они постоянно говорят об этом в наших опросах и исследованиях. Причем не с точки зрения получения знаний, сколько с точки зрения общения, самореализации. Очевидно, что главным уроком пандемии должно стать внимание к этим сторонам жизни, их перенастройка, чтобы в обычных обстоятельствах дети могли максимально полно реализовать свой потенциал. То есть, заботиться необходимо не только об академических знаниях, но и о благополучии детей, об отношениях детей друг с другом и с учителями. Нам действительно важно задуматься о том, как наилучшим образом помогать детям, которым не хватает социальных условий в обычной жизни.

Почему развивая экспериментальные образовательные проекты, которые должны были улучшить качество образования для всех, а также многолетних программах цифровизации образования мы на постсоветском пространстве всё же столкнулись со всеми перечисленными вами проблемами?

В своих работах мы неоднократно фиксировали, что сегодня на постсоветском пространстве вопросы равенства, которые были ключевыми для советской модели, стали игнорироваться. При том, что слом предыдущей системы привел к росту социально-экономической дифференциации, а образование воспроизводило и подкрепляло неравенство. Но, кажется, из-за усталости от лозунгов равенства и ощущения всеобщей уравниловки мы видим, что повестка равных образовательных возможностей/шансов, характерная для большинства западных стран и международных организаций, на постсоветском пространстве зачастую отсутствует. По крайней мере в России мы её точно не наблюдали. Её отдельные признаки начинают появляться только в последние годы. И в этом смысле мы не видим надёжных инструментов, позволяющих получать необходимую поддержку уязвимым группам. В период пандемии детям из определенных групп стали выдавать ноутбуки и компьютеры. Но, очевидно, что в этой ситуации они находились и до пандемии, проигрывая детям из благополучных семей в доступе к электронным ресурсам и интернету. И во время пандемии мы обнаружили, что программы обеспечения техникой не очень дорогие, их вполне можно реализовать. Стало также понятно, что школы, которые работают с детьми из социально неблагоприятных семей должны, как и во многих других странах, получать дополнительное финансирование, чтобы иметь наиболее квалифицированный штат специалистов и вести дополнительные занятия. Но мы такого механизма в нашей системе финансирования не видим.

Что касается проблем в цифровой части, мне, наверное, сложнее ответить столь определенно. Но в самом деле, на программы цифровизации образования было потрачено немало средств. И сейчас мы понимаем, что наши расходы на эти программы оказались неадекватными реальным потребностям. Наверное, одна из главных причин – отсутствие конкурентных механизмов при реализации государственных программ цифровизации образования. Государство монополизировало работу по созданию цифровых сред и эти проекты, есть говорить о российском контексте, были или почти провальными, как Российская электронная школа, или уязвимыми как Московская электронная школа. Когда мы видим государство в качестве единственного субъекта, принимающего решение о финансировании тех или иных инициатив, то его позиция оказывается уязвимой. Вероятно, более оптимальной является модель, когда школа выполняет функцию заказчика и может выбирать между разного рода предложениями. А мы таких возможностей школе не предоставляем. И потому частные образовательные цифровые ресурсы, при со всеми своими несовершенствами, оказались способны предоставлять качественные услуги. Тем не менее, они не смогли встроиться в учебные процессы части школ, а для других оставались недоступными из-за отсутствия средств для покупки частных образовательных программ. Но немало случаев, когда школы просто заставляли приобретать навязываемые системы.

Что же касается вовлечения родителей в управление, то такая работа на уровне управляющих советов или родительских комитетов все же проводилась. На уровне государства эти декларации – о вовлечении родителей, о призыве выстраивать отношения с ними – присутствовали. Скорее, нужно ставить вопрос о микроуровне. Видимо, на школьном уровне не сформировалась культура восприятия родителей, в которой речь идет не только о возложении ответственности за воспитание детей, но также о партнёрстве, диалоге и доверии. Очень многие механизмы в образовании, как мы понимаем, требуют не только политических деклараций и программных инструментов. Они требуют взращивания отношений, ценностей, правил и практик. То есть, речь идет о культурной проблеме. И мне кажется, у нас сейчас наблюдается дефицит не управленческих решений, а именно низовой активности. Из-за этого и происходит разрыв между идеологическими принципами и повседневной прагматикой деятельности организаций.