Гордон Стобарт, профессор Оксфордского университета: «Мы как будто наказываем детей за нестандартное мышление»

Развивающаяся вспышка коронавируса вновь делает актуальным вопрос о том, как пандемия меняет сферу образования. Какие тенденции вы наблюдаете и насколько долгосрочными они вам кажутся?

Если отвечать на ваш вопрос исходя из британского контекста, я думаю, что самым большим сюрпризом для нас стало усиление диспаритета между привилегированными учениками, чьи семьи располагают различного рода ресурсами, и школьниками, не имеющими никаких преимуществ. Если вы оказались в семье, которая не имеет техники и хорошего подключения к интернету, ваше отставание от учеников из более благополучных семей будет возрастать. Пугает в этой ситуации то, что дети, наиболее нуждающиеся в образовании, оказались слишком ограничены в возможностях его получения. Вскрывшийся масштаб неравного доступа школьников к образовательным ресурсам оказался шокирующим. Вторая проблема, которая стала предельно очевидна в Великобритании − зацикленность нашей системы на экзаменационном контроле, что обусловлено главенствующей повсюду политикой подотчётности. Различные суждения о школах выносятся на основании результатов экзаменов, которые сдают их ученики. И в этом году экзамены были отменены, а взамен ничего предложено не было. В средней школе мы не доверяем выставление оценок учителям, потому что они могут завышать их в интересах собственных учебных заведений. Поэтому всё отдано на откуп экзаменам. Например, чтобы просто попасть в среднюю школу, 11-летний ребёнок из начальной школы должен сдать специальный тест. Если ученики будут часто проваливать подобные тесты, школа может быть закрыта. С началом пандемии эта система начала коллапсировать, повергнув людей в моральную панику. Мне же стало окончательно понятно, что мы нуждаемся в более гибкой модели, которая включает в себя как элемент предоставления информации учителем, так и элемент самостоятельной работы учеников над заданиями. И чтобы она совершенно точно не сосредотачивалась в узкой области тестирования школьников на всех важнейших этапах их становления − в 11, 16, 18 лет и так далее.

Если возвращаться к обозначенной вами проблеме неравенства, она ведь наверняка проявляла себя до пандемии. Чем вызвано её появление?

Я думаю, что неравенство образовательных возможностей связано с социальным неравенством как таковым. Это следствие можно считать общим для всех стран. Если вы происходите из преуспевающей семьи с присущим ей мировоззрением среднего класса, вы, как и ваша школа, будете обладать большим количеством образовательных ресурсов: финансовыми, временными и информационными. Обратившись к примеру Казахстана мы также увидим, что ученики престижных школ имеют куда большую ресурсную базу и гораздо более компетентных учителей, чем ученики обычных школ, пускай даже они располагаются на одной улице. Коронавирус показал нам, что глубина неравенства оказалась куда большей, чем мы себе представляли на протяжении последних десятилетий. Все предположения, которые мы делали о том, с какими материалами и преподавателями должны работать дети из менее благополучных семей, необходимо пересмотреть как можно скорее. Предметом нашего беспокойства важно сделать вопросы о том, необходимо ли обеспечить школы в бедных районах лучшими учителями, и как при нынешнем диспаритете вообще можно добиться равных возможностей для детей с разным социальным и культурным бэкграундом.

Можете ли вы связать эту проблему неравенства с теми принципами, на основании которых реализовывался проект глобализации – главный модернизационная стратегия последних 30-40 лет?

Конечно, я думаю, что эти вещи взаимосвязаны. Здесь можно провести аналогию с вопросом о финансировании школ. В ситуации нынешних перекосов государство должно существенно увеличить расходы на школы в отдалённой местности и менее успешные учебные заведения в целом. То же самое относится и к межгосударственным отношениям: преуспевающим странам необходимо направлять очень много средств на развитие образовательных систем в других, менее благополучных частях планеты. И мы явно должны отклониться от того, чтобы сильные страны принуждали остальные государства полностью копировать их учебные программы и делать основой своей образовательной политики систему экзаменационного контроля.

Как вам кажется, пандемия усугубит все существующие виды неравенств или даст нам шанс мобилизоваться и преодолеть их через наши образовательные системы?

Даже если эти диспропорции укрепятся, нам тем более необходимо провести ревизию нынешних учебных программ, механизма экзаменационного контроля и системы подотчётности. Существует риск того, что нынешняя обстановка ужесточит карательные меры в отношении тех школ и учителей, которые испытывают сложности с обучением детей и не могут поспеть за более успешными учреждениями. Проблема системы подотчётности в том, что если вас признали плохой школой, государство постоянно будет наказывать вас за низкие результаты экзаменов, потому что они как будто бы свидетельствуют об узком кругозоре учеников. Но и сами учителя в этих условиях не очень хотят заниматься своей работой, потому что их школы регулярно получают низкие оценки и рекомендации по улучшению образовательных процессов от инспекторов. Хотя в действительности наши учебные заведения имеют сложную структуру, поскольку туда приходят ученики из разных социальных групп, с разным культурным багажом. Поэтому здесь сложно говорить об их возможности догнать или хотя бы не сильно отставать от престижных школ.

Нам нужно переформатировать нынешнюю образовательную модель с учётом того, в чём нуждаются наши ученики, чтобы стать хорошими гражданами с точки зрения функциональной грамотности, математических способностей и самостоятельного мышления. Нам нужно выработать более индивидуализированные учебные программы, опираясь на постоянный опрос каждой конкретной группы учеников о том, что кажется им важным. Особенно важно держаться этого курса в обстоятельствах, когда дети почти что потеряли полгода обучения, и когда уже после открытия школ они будут вынуждены компенсировать этот провал без перерывов на игры и отдых. Если мы будем игнорировать их запросы, едва ли наша стратегия будет успешной, особенно если учесть, что компенсация недополученных знаний может растянуться на несколько лет.