Деколониальность бытия, знания и ощущения

К: Следующий мой вопрос касается повестки текущих мировых событий. Мне очень интересно было наблюдать, как коронавирусный кризис и протесты Black Lives Matter совпали в какой-то момент, и вся огромная нагрузка легла на существующую политическую систему. На этом фоне стали отчетливо заметны призывы к деколонизации, особенно в контексте BLM. Но есть и некоторое непонимание смысла движения BLM, реакция на него, слоган All lives matter. Как вы считаете, почему такая деколониальная риторика возникла, и, более того, почему она активно распространяется за пределы США, в частности, на постсоветском пространстве? Возможно, благодаря тому, что мы стали жить онлайн?

М: Если говорить о Black Lives Matter, здесь явно видно совершенно интерсекциональное пересечение расы, класса и других особенностей, которые в свое время были отмечены именно афроамериканскими исследователями. По сути, конечно, для меня это кризис либеральной демократии как формы политического устройства, она не может совладать с этим фактом различия, потому что пытается его подвергнуть какой-то нивелировке или останавливается на простой констатации формального равенства. Во-первых, мы прекрасно понимаем, что, как говорил Оруэлл, «все животные равны, но некоторые равнее», у нас тоже некоторые равнее, явно. Во-вторых, тут я процитирую мексиканских революционеров-сапатистов, поскольку мы равны, мы имеем право быть другими. Но как раз вот этого права нас обычно лишают, потому что требуют ассимилироваться, соответствовать определенным стандартам, и одновременно, даже если человек это послушно делает, как, допустим, очень многие меньшинства в Соединенных Штатах, это ни к чему не приводит, потому что все равно человека отвергают по цвету кожи. Этого уже достаточно, чтобы он никогда не стал своим, то есть ему изначально отказано в возможности стать своим по каким-то совершенно не зависящим от него причинам. И, конечно, самый яркий пример таких двойных стандартов — это именно расизм, и мне кажется, очень важно это учитывать.

К: Очень интересно. Вроде понимание какое-то есть, но, как вы сказали, оттого, что на постсоветском пространстве плохо прописаны определения этноса и национальности, приходится часто объяснять, когда оказываешься за его пределами, что nationality и ethnicity — понятия, которые неверно сформированы на нашей территории. Получается, что неолиберальные стандарты, превалирующие сегодня во многих странах, требуют уравнивания, и в этом отношении мне интересно было наблюдать, как протестующие свергали статуи лидеров конфедератов. Не знаю, почему я была так рада новостям о том, что статую Леопольда II в Антверпене убрали. Но опять мы видим, что, когда критикуют подобные события, допустим, протесты, все время говорят о том, что этот лутинг, эти беспорядки — просто хулиганство. Меня больше всего убивает, когда говорят - зачем сносить статуи, зачем лутинг, зачем погромы? Как будто это не именно то, что должно быть on the fort front вообще всего, что происходит сейчас. Как вы думаете, о чем может свидетельствовать эта зацикленность критиков на статуях, и на лутинге, и на всем остальном, вместо того, чтобы обратиться к истории, которая в основном была написана с позиции европейской модели. Что касается меньшинства, долгое время находившегося под гнетом — их убивали, их преследовали, и они пытаются таким образом выразить собственное понимание того, что Колумб, Леопольд II — это все люди, способствовавшие тому положению, в котором они сейчас находятся. Почему акцент критиков происходящего делается именно на статуи, на лутинг?



М: Это тоже очень объемный вопрос, можно уйти в разные области. Но, мне кажется, когда критикуют именно за уничтожение статуй или памятников, прибегают к обычному упрощению, искажению, изымается из обсуждения историческое измерение, не хотят об истории говорить вообще. А это очень важно, потому что дело касается «колониальной раны», понятия, в свое время введенного философом, поэтом чиканой (мексикано-американкой) Глорией Ансальдуа. Колониальная рана не заживает, о ней нельзя забыть. Можно загнать куда-нибудь в подсознание, но она все равно есть и в определенные кризисные моменты, как сейчас, все выплескивается наружу, что мы и видим повсюду. Призывы к демонтажу таких памятников — расистских, имперских, захватнических по своему духу — очень важный момент, он свидетельствует о пробуждении и укреплении критического мышления у людей. Он акцентирует внимание на том, что пришло время как-то все это обсуждать и решать коллективно, учитывая интересы всех сторон. Решать какое прошлое мы помним, и как мы его помним.