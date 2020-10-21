Рагхав Гупта, управляющий директор Coursera: «Значимость университетов будет только возрастать»

С началом пандемии коронавируса многие университеты были вынуждены перейти к электронной форме обучения. Однако не у всех учебных заведений нашлись ресурсы для полноценной перестройки учебных программ. Но помимо технической части изменений требует и содержание – дистанционный формат работы усилил запрос компаний из многих сфер бизнеса на новые навыки, важность которых росла и прежде, но не с такой скоростью. Vласть поговорила с управляющим директором Coursera по Индии и Азиатско-Тихоокеанскому региону Рагхавом Гуптой о том, что происходит с университетами в период пандемии, какие запросы они получают от рынка труда в связи с ним, как изменится образовательный процесс после решения проблемы коронавируса и какая его часть никогда не сможет быть перенесена в онлайн.
Какие изменения в области университетского образования вы наблюдаете с момента начала пандемии и какие из них кажутся вам краеугольными?
Я хотел бы начать с экономического аспекта. Это далеко не новость, но мы видим множество обрывов в экономических связях. Большая часть рабочих мест по всему миру находится под угрозой. Международная организация труда на прошлой неделе выпустила статистику, согласно которой 400 млн. рабочих мест могут исчезнуть. На платформе Coursera мы также наблюдаем как драматично в последние 6-7 месяцев меняется набор компетенций, необходимых работодателям. И поскольку мы работаем со множеством компаний, мы видим, как преуспевают те из них, чьи сотрудники имеют навыки обращения с технологиями и знания в области науки о данных (Data Science). Потому что бизнес, который диджитализирован и постоянно занимается анализом данных, оказался способен быстро ориентироваться в ситуации пандемии.
Что мы видим по данным нашей платформы, так это, во-первых, возрастающую потребность в совершенствовании навыков у тех людей, кто работает в компаниях и чья карьера уже началась, и у студентов, обучающихся в вузах и только собирающихся выходить на рынок труда. Необходимость повышения квалификации в условиях Четвертой промышленной революции, которая происходит безотносительно пандемии, усилилась в нынешний период. Тот этап, который предполагалось пройти за 5-10 лет, мы вынуждены пройти за 6-12 месяцев.
Во-вторых, если говорить об образовательной среде вообще, традиционные университеты встретились с серьезным вызовом. Все мы, как работающие профессионалы, обнаружили, что университеты всегда могут обучать своих студентов востребованным навыкам, даже несмотря на то, что им требуется время для обновления учебных программ и введения различных изменений. Но онлайн обучение с трудом встраивалось в учебный процесс. Если вы посмотрите на любую другую отрасль − банковскую, телекоммуникационную, индустрию развлечений, электронную коммерцию – технологии там внедрялись куда быстрее. А во время пандемии мы увидели, как некоторые университеты стали стремительно встраивать онлайн-модули, хотя большинство все еще не видят в них необходимости. И здесь мы фиксируем определенный разрыв.
В марте этого года мы запустили продукт Coursera for Campus, который создан специально для университетов и их студентов. И мы сделали его бесплатным для вузов из любой точки планеты, потому что хотим поддержать их в это непростое время. Мы обнаружили, что 10 000 наших программ, которые мы разместили, уже воспользовались 1,5 млн. студентов со всего мира. И интерес к ним повышается. В целом же на нашей платформе было прослушано более 16 млн. курсов.
Насколько университетские программы оказались способны сочетаться с курсами вашей платформы?
Университеты подходят к выстраиванию онлайн-программы тремя способами. Первый способ состоит в простом возобновлении обучения через Zoom и подобные ему платформы. Во многих случаях часть факультетов считает этот переход достаточно проблемным, поскольку его результат сильно отличается от того, когда вы занимаетесь с преподавателем в классе. Второй подход заключается в том, чтобы встроить в учебный процесс курсы, выпускаемые Coursera и другими похожими сервисами, которые дают доступ к контенту ведущих университетов. И, будучи студентом из Казахстана, вы можете не только учиться программированию у людей со своего факультета, но также и у специалистов из Мичиганского университета. Многие университеты предлагают совмещать два этих формата − именно так нам удается помогать в работе 3750 университетам по всему миру. А третий способ состоит в том, чтобы помочь найти подходящие курсы тем университетам, которые в период пандемии вовсе хотят заменить лекции онлайн курсами. Для этого мы разработали продукт Course Match на основе технологии машинного обучения. Вузы приходят к нам и говорят: сегодня мы обучаем 2000 курсам, но хотел бы подобрать им замену на вашей платформе. Мы берем этот список и сравниваем с базой имеющихся у нас курсов, после чего формируем список наиболее совпадающих вариантов.
Вместе с этим мы пытаемся решить и другую задачу. Не все преподаватели обучены создавать онлайн-курсы. И поскольку коронавирус вносит основательные изменения в то, каким образование станет в будущем, мы привносим наши технологии и экспертизу в то, чтобы обучать преподавателей создавать контент в интернете. Потому что эта форма изложения учебного материала сильно отличается от привычных лекций. Если мы соберемся слушать часовое повествование в интернете, вполне вероятно, что нас в какой-то момент начнет клонить ко сну, мы потеряем нить повествования и т. д. Поэтому материал должен преподноситься несколько иначе.
Третья вещь, которой мы занимаемся, состоит вот в чем: поскольку мы работаем со множеством компаний из различных сегментов бизнеса, мы можем видеть, как быстро меняются их потребности в навыках, особенно в ситуации коронавируса. Мы собираем эти инсайты и предоставляем их университетам, чтобы на их основе они могли разрабатывать учебные планы для обучения профессиям будущего.
На ваш взгляд, какие проблемы в традиционной системе университетского образования обнажились в период коронавируса?
Учебным заведениям требуется определенное время, чтобы освежить и перестроить свои учебные программы. Это сложный процесс, который не может произойти за одну ночь. Но при этом им необходимо постоянно давать актуальные навыки своим студентам, в которых нуждается рынок труда. С пандемией вырос запрос на цифровые навыки и навыки, связанные с данными. По этой причине с этим они обращаются за помощью к Coursera, чтобы заполнить эту брешь, связанную с нехваткой материала для обучения этим новым навыкам. Во-вторых, традиционные университеты не всегда понимают, какие навыки от соискателей требует сегодняшний рынок труда. Мы также помогаем им найти ориентиры, поскольку работаем с 2300 компаниями и видим динамику изменений в их работе.
В качестве навыков будущего вы выделяете умение работать с цифровыми технологиями и анализ больших данных. Не могли бы вы уточнить, что именно входит в каждую из этих категорий?
Как правило, эти навыки связаны с тремя сферами: бизнесом, технологиями и науке о данных. На нашей платформе 72 миллиона пользователей и 2300 компаний, и по нашей информации их интерес сосредоточен в области коммуникаций, финансов, менеджмента, маркетинга и продаж. Но они уже стали традиционными. Если же говорить о новых сферах, связанных с наукой о данных, то они касаются менеджмента данных, их визуализации, машинного обучения, статистического программирования и статистики. Но также есть и специфические навыки, в которых нуждаются банковский и телекоммуникационный секторы. Тогда как технологические компании формируют запрос на навыки выстраивания компьютерных сетей, управления базами данных, взаимодействия человека с компьютерами, создания операционных систем, программного обеспечения и систем безопасности. Развитие всех этих сегментов мы наблюдаем именно сейчас. И именно о них организации вроде Всемирного экономического форума говорят, как об основных навыках Четвертой промышленной революции, которую мы сейчас переживаем.
Достаточно ли этих навыков, чтобы подготовить нас к социальным, экономическим и культурным изменениям будущего?
Многие компании сейчас проходят через процесс цифровизации. Когда мы работаем с ними, мы опираемся на карту ключевых навыков сегодняшнего дня. И наш взгляд на то, что нужно работодателям может варьироваться. Если вы посмотрите на эту проблему с точки зрения бизнес-менеджера, то в нашем представлении он должен обладать навыками лидерства, менеджмента изменений и дизайн-мышления. Но если мы будем говорить с позиции компании, связанной с компьютерной инженерией, тогда бизнес-навыками, которыми вам необходимо обладать, являются Agile-менеджмент, лидерство и продакт-менеджмент. Менеджерам не обязательно нужны только бизнес-навыки, им также нужно иметь глубокий уровень понимания технологий, будь это искусственный интеллект или кибербезопасность. Тот, кто работает в маркетинге, также должен иметь навыки диджитал-маркетинга, создания диджитал-стратегий и коммуникации в социальных сетях.
Глобально на нашей платформе также востребованы культурные компетенции. Но они не входят в тройку лидирующих направлений, которые интересны работодателям. На нашей платформе существует 11 типов контента. Гуманитарные знания, социальные науки и материалы по саморазвитию в них тоже представлены. Но они не являются доминирующими для бизнеса и работодателей, по крайней мере если говорить из перспективы нашей образовательной платформы. Но если посмотреть на общемировую картину, нужно заметить, что в топ-список также входит курс «Научиться учиться». Это фундаментальный курс о том, как мы − человеческие существа − учимся чему-то. И его прослушали уже более 2 миллионов человек. Пройти его побуждают многие компании. В последние 6 месяцев мы также наблюдаем повышенный интерес к курсам по достижению личного благополучия. Параллельно мы видим множество адаптаций этого курса.
Какие возможные траектории развития классических университетов на фоне отмеченного вами процесса цифровизации вы видите? С какими трудностями они могут сталкиваться?
Качество обучения во многих вузах мира сильно отстает от высококлассных университетов. Сильно ограничено и проникновение технологий в учебный процесс. По нашим ожиданиям, коронавирус приведет к тому, что университеты переведут процесс обучения в онлайн на 100%. Под онлайн обучением здесь подразумеваются групповые занятие студентов в Zoom и подобных сервисах, а также встраивание курсов Coursera в свои программы. Но мы не считаем, что эта тенденция сохранится с окончанием пандемии. Когда университеты откроются − произойдет это в январе или в середине следующего года − 60-70% учебной активности будет возвращено в аудитории. Но 20-30% по-прежнему останется онлайн, поскольку множество готовых курсов о навыках будущего находятся в интернете. А те курсы, которые требуют обстоятельного обсуждения, критического осмысления и групповой работы, будут перенесены в аудитории. Именно такой трансформации классических университетов мы сейчас ожидаем.
А есть ли у вас понимание того, какую часть учебного процесса не получится заменить вашими курсами?
Мы не сможем уместить в них все то, что требует проработки в стационарных лабораториях. Если вы обучаетесь строительной инженерии, многие операции вам необходимо проводить в лабораториях. Если ваша профессиональная область предполагает постоянное взаимодействие с людьми, вы тоже не сможете полностью перенести этот компонент в онлайн. Конечно, многие взаимодействия, как оказалось, можно осуществлять в интернете. В перспективе мы наверняка увидим большое количество магистерских курсов, которые можно будет пройти онлайн на 100%. Но программы бакалавриата смогут встроить онлайн компонент только на 20-30%. Несмотря на эти тенденции, значимость университетов будет только возрастать. Потому что профессиональная подготовка, которой человек должен обладать в новом мире, становится все сложнее. Онлайн будет делать в нее только частичный вклад.
Как на фоне всех этих преобразований может измениться роль педагога?
Его главная роль будет заключаться в том, чтобы учиться самому и учить учиться других. А сам процесс обучения должен включать широкие дискуссии и групповые проекты. Я думаю, мы будем видеть гораздо больше самостоятельного обучения со стороны студентов и меньше обучения с привлечением преподавателей. Однако это не значит, что преподаватели окажутся не нужны, иначе как будут появляться обучающие курсы? Но в будущем педагоги начнут гораздо больше совмещать роли учителей и фасилитаторов, чтобы помогать детям с обучением.
Vласть готовит серию интервью о будущем образования в рамках проекта «Караван знаний» в партнерстве с компанией «Шеврон». Проект «Караван знаний» - инициатива по исследованию и обсуждению передовых образовательных практик с участием ведущих казахстанских и международных экспертов.