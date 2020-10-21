Рагхав Гупта, управляющий директор Coursera: «Значимость университетов будет только возрастать»

Какие изменения в области университетского образования вы наблюдаете с момента начала пандемии и какие из них кажутся вам краеугольными?

Я хотел бы начать с экономического аспекта. Это далеко не новость, но мы видим множество обрывов в экономических связях. Большая часть рабочих мест по всему миру находится под угрозой. Международная организация труда на прошлой неделе выпустила статистику, согласно которой 400 млн. рабочих мест могут исчезнуть. На платформе Coursera мы также наблюдаем как драматично в последние 6-7 месяцев меняется набор компетенций, необходимых работодателям. И поскольку мы работаем со множеством компаний, мы видим, как преуспевают те из них, чьи сотрудники имеют навыки обращения с технологиями и знания в области науки о данных (Data Science). Потому что бизнес, который диджитализирован и постоянно занимается анализом данных, оказался способен быстро ориентироваться в ситуации пандемии.

Что мы видим по данным нашей платформы, так это, во-первых, возрастающую потребность в совершенствовании навыков у тех людей, кто работает в компаниях и чья карьера уже началась, и у студентов, обучающихся в вузах и только собирающихся выходить на рынок труда. Необходимость повышения квалификации в условиях Четвертой промышленной революции, которая происходит безотносительно пандемии, усилилась в нынешний период. Тот этап, который предполагалось пройти за 5-10 лет, мы вынуждены пройти за 6-12 месяцев.

Во-вторых, если говорить об образовательной среде вообще, традиционные университеты встретились с серьезным вызовом. Все мы, как работающие профессионалы, обнаружили, что университеты всегда могут обучать своих студентов востребованным навыкам, даже несмотря на то, что им требуется время для обновления учебных программ и введения различных изменений. Но онлайн обучение с трудом встраивалось в учебный процесс. Если вы посмотрите на любую другую отрасль − банковскую, телекоммуникационную, индустрию развлечений, электронную коммерцию – технологии там внедрялись куда быстрее. А во время пандемии мы увидели, как некоторые университеты стали стремительно встраивать онлайн-модули, хотя большинство все еще не видят в них необходимости. И здесь мы фиксируем определенный разрыв.

В марте этого года мы запустили продукт Coursera for Campus, который создан специально для университетов и их студентов. И мы сделали его бесплатным для вузов из любой точки планеты, потому что хотим поддержать их в это непростое время. Мы обнаружили, что 10 000 наших программ, которые мы разместили, уже воспользовались 1,5 млн. студентов со всего мира. И интерес к ним повышается. В целом же на нашей платформе было прослушано более 16 млн. курсов.

Насколько университетские программы оказались способны сочетаться с курсами вашей платформы?

Университеты подходят к выстраиванию онлайн-программы тремя способами. Первый способ состоит в простом возобновлении обучения через Zoom и подобные ему платформы. Во многих случаях часть факультетов считает этот переход достаточно проблемным, поскольку его результат сильно отличается от того, когда вы занимаетесь с преподавателем в классе. Второй подход заключается в том, чтобы встроить в учебный процесс курсы, выпускаемые Coursera и другими похожими сервисами, которые дают доступ к контенту ведущих университетов. И, будучи студентом из Казахстана, вы можете не только учиться программированию у людей со своего факультета, но также и у специалистов из Мичиганского университета. Многие университеты предлагают совмещать два этих формата − именно так нам удается помогать в работе 3750 университетам по всему миру. А третий способ состоит в том, чтобы помочь найти подходящие курсы тем университетам, которые в период пандемии вовсе хотят заменить лекции онлайн курсами. Для этого мы разработали продукт Course Match на основе технологии машинного обучения. Вузы приходят к нам и говорят: сегодня мы обучаем 2000 курсам, но хотел бы подобрать им замену на вашей платформе. Мы берем этот список и сравниваем с базой имеющихся у нас курсов, после чего формируем список наиболее совпадающих вариантов.

Вместе с этим мы пытаемся решить и другую задачу. Не все преподаватели обучены создавать онлайн-курсы. И поскольку коронавирус вносит основательные изменения в то, каким образование станет в будущем, мы привносим наши технологии и экспертизу в то, чтобы обучать преподавателей создавать контент в интернете. Потому что эта форма изложения учебного материала сильно отличается от привычных лекций. Если мы соберемся слушать часовое повествование в интернете, вполне вероятно, что нас в какой-то момент начнет клонить ко сну, мы потеряем нить повествования и т. д. Поэтому материал должен преподноситься несколько иначе.

Третья вещь, которой мы занимаемся, состоит вот в чем: поскольку мы работаем со множеством компаний из различных сегментов бизнеса, мы можем видеть, как быстро меняются их потребности в навыках, особенно в ситуации коронавируса. Мы собираем эти инсайты и предоставляем их университетам, чтобы на их основе они могли разрабатывать учебные планы для обучения профессиям будущего.

На ваш взгляд, какие проблемы в традиционной системе университетского образования обнажились в период коронавируса?

Учебным заведениям требуется определенное время, чтобы освежить и перестроить свои учебные программы. Это сложный процесс, который не может произойти за одну ночь. Но при этом им необходимо постоянно давать актуальные навыки своим студентам, в которых нуждается рынок труда. С пандемией вырос запрос на цифровые навыки и навыки, связанные с данными. По этой причине с этим они обращаются за помощью к Coursera, чтобы заполнить эту брешь, связанную с нехваткой материала для обучения этим новым навыкам. Во-вторых, традиционные университеты не всегда понимают, какие навыки от соискателей требует сегодняшний рынок труда. Мы также помогаем им найти ориентиры, поскольку работаем с 2300 компаниями и видим динамику изменений в их работе.