​Ана Кастильо, писательница: «Мы не знаем, кому жизненно необходимо услышать наши истории»

А как вам работается в пандемию? У некоторых моих знакомых писателей и поэтов возникло что-то вроде писательского блока из-за усталости от всех плохих новостей.

На самоизоляции лекции и публичные выступления я провожу в Zoom. Конечно, всё это начинает изрядно надоедать, но если говорить о писательском блоке, то у меня он возник во время последних президентских выборов в США в 2016 году. 2017 год был первым в моей жизни, когда я вообще больше не видела смысла писать. Писать именно с моей точки зрения – как цветной женщине и стороннице прогресса, которая всегда выступала за человеческие права. Достичь такой точки для Штатов было чрезвычайно удивительно – и удивительно далеко не в лучшем смысле.

Но на следующий год я решила вернуться к сборнику поэзии, над которым работала, и очень счастлива сообщить, что он выйдет в печать в следующем году под названием «Моя книга мертвых». В него попали и тексты о пандемии, и о насилии с применением огнестрельного оружия в США – насилии, с которым американцы сталкиваются ежедневно, этом внутреннем терроризме. Я писала об историях, связанных с движением Black Lives Matter, очень важным для меня – темнокожей женщины из Чикаго, одного из наиболее пострадавших городов, и матери темнокожего сына. Мне показалось важным донести свой протест хотя бы в форме поэзии.

Кстати об идентичности. Как вы думаете, возможно ли осмыслять себя как личность вне расовых, гендерных и прочих ярлыков? Или всё же все личность – квинтэссенция человеческого опыта, связанного со всеми присущими ему ярлыками?

Я думаю об Уолте Уитмане и его поэме «Песнь о себе», в которой есть строчка: «Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей» (пер. K. Чуковского – V). И мы понимаем, что вмещаем в себе множество людей, множество идентичностей, мы участники множества разных сообществ в любой момент жизни.

Думаю, вы согласитесь, что, находясь в обществе в одиночестве, например, в супермаркете или самолете, вас оценивают исключительно внешне: как вы выглядите, как одеты, как говорите – все эти детали создают общую картину. Если у вас сбриты волосы, есть пирсинг или татуировки – это определенный сигнал. Вы можете происходить из богатой семьи, но если решите выйти на улицу в дырявой футболке и потертых джинсах, к вам будут относиться иначе.

Так получается, что в нас есть две личности, которым приходится постоянно находиться в переговорах друг с другом, – я, которое знает, кем является, и я, которое воспринимается остальными. И вот это второе я уже находится в переговорах с внешним миром – оно даёт ему знать, кто мы и откуда пришли. Этот процесс непрерывен, потому что, к сожалению, мы живем в мире, который обращает внимание на эти вещи: класс, гендер, сексуальную ориентацию, цвет кожи. Вы можете быть латинкой или арабкой, но если у вас светлая кожа и глаза, к вам будут относиться совершенно иначе.

Я читала, что вы позиционируете себя как радикальная феминистка. Так ли это до сих пор?

Смысл термина «радикальность» менялся с годами. Белый дом сейчас использует термин «радикальный левый» как оскорбление, будто у леворадикалов нет ничего общего с реальностью. Я стараюсь, по возможности, максимально избегать навешивания на себя ярлыков, но в 80-х нас называли «радикальными цветными женщинами» за позиции, которые мы занимали, взгляды, которые исповедовали, и женщины моего поколения, по большей части, по сей день не изменили своих взглядов. Мы, к сожалению, до сих пор вынуждены выступать и бороться за те же права, за которые выступали тогда. Особенно теперь, когда администрация Трампа пытается запретить аборты, однополые браки и прочие достижения многих лет активизма. Но не думаю, что термин «радикальная феминистка» означает одно и то же для разных людей. Оставляю выбор смысла за новыми поколениями женщин, которые будут бороться за свои права и права своих дочерей.

Вы застали времена, когда люди верили в дуальность сексуальной ориентации и не признавали существование бисексуалов, и времена, когда в вашей стране разрешили однополые браки. Как вообще это ощущается?

Большую часть моей жизни гетеросексуальные мужчины и женщины считали меня странной и не заслуживающей доверия: женщины думали, что я стану к ним приставать, мужчины – что уйду к женщине, а лесбийское сообщество также имело свои предубеждения, потому что считало меня предательницей, готовой уйти к мужчине в удобно подвернувшийся момент. Так что рассказать об этом в форме эссе также было очень целебным опытом.

Сейчас, благодаря годам активизма, мы как общество наконец пришли к тому, что молодые люди могут свободно говорить о своей бисексуальности, или, скажем, выбирать себе местоимение «они» вместо «он» или «она». Я считаю, что это замечательно. Тем не менее, та администрация президента, которая находится у власти в стране в данный момент, открыто не поддерживает права ЛГБТК-сообщества. И если после новых выборов они останутся, то сделают всё возможное, чтобы запустить обратный процесс. Это стало причиной депрессивных настроений в обществе, которое столько лет боролось за свои права, добилось определенной цели, только чтобы теперь напороться на такой сильный откат назад. Особенно подвергнутся опасности в такой ситуации транс-люди и цветные транс-люди – уровень насилия в стране по отношению к ним сейчас самый высокий. В общем, мы добились некоторого прогресса, но его нельзя воспринимать как должное.

История показывает, что группы населения, обладающие большим количеством прав и свобод, не особо горят желанием делиться этими правами без хорошей борьбы. Но любой активизм – достаточно выматывающая штука. Как вы ещё не перегорели?

Вы знаете, даже во время движения за гражданские права в 60-х − с помощью белых и еврейских союзников. Да, мы можем сказать, что многие мужчины не поддерживают феминизм, а многие люди белой расы сейчас являются причиной отката прав, но у нас есть и союзники. Поэтому мы должны замечать тех, кто искренне приходит выступать на нашей стороне, а не закрывать нам рты. Нам нужны эти объединяющие мосты и их помощь.

В свои двадцать лет я действительно выгорала из-за активизма, а когда выгораешь – теряешь весь позитивный настрой. Это закономерно случается, когда около двадцати с лишним лет начинаешь получать более широкое представление о мире, а одновременно с тем замечаешь и огромное количество его систематических ошибок и недостатков, – отсюда появляется желание спасти весь мир. Но никто не может спасти целый мир.

Так что юным активистам и вообще людям, которые хотели бы начать делать мир лучше, я бы могла посоветовать выбрать одну проблему, критически важную для них, что-то, чем они горят, и делать всё, что может от них зависеть, не забывая о времени на себя, на своих близких людей и, конечно, на полноценный отдых. Такой, чтобы наутро снова появлялась энергия продолжать свое дело. Ведь невозможно разорваться между защитой животных, климата, транс-персон, людей с ограниченными возможностями и так далее. Для меня такой проблемой стал феминизм с точки зрения цветной женщины, но я, скажем, всё ещё сопереживаю и ощущаю правильность действий эко- и многих других активистов. Один человек способен на многое, и за годы своей жизни может успеть сделать достаточно, чтобы ощутить себя частью решения проблемы.

В одном из интервью я читала, что ваше политическое решение – называться чиканой, а не латиноамериканкой. Можете рассказать, почему?

Я родилась и большую часть жизни провела в Чикаго, который теперь часто фигурирует в новостных сводках (в связи с протестами движения BLM – V), но по-прежнему остается чудесным городом, способным предложить жителям и туристам немало возможностей и достопримечательностей. Когда я росла в нем в 60-х и 70-х, расовое разделение было очень заметным. А так как это многонациональный город в самом центре Средней Америки, люди в нем менее прогрессивны в отношении многих явлений. Как дома я чувствовала себя в свободомыслящей Калифорнии, Сан-Франциско. Там я написала свой первый роман, который хорошо приняли и очень хвалили; он же, по большей части, сделал мне имя. Я всегда чувствовала сильную связь с Калифорнией благодаря всей этой поддержке. К сожалению, я не могла позволить себе жить там долго, поскольку была матерью-одиночкой с маленьким сыном, и тогда решила переехать в Нью-Мексико, где живу по сей день. Этот город имеет очень долгую историю завоевания испанцами и туземными народами, что очень важно для меня на духовном уровне.

У меня есть книга критических эссе, вышедшая в 90-х, в которой я рассказываю об опыте бытия женщиной с европейскими и туземными корнями, живущей в США. Как человек своего возраста и поколения, я застала, как в эру правления Рональда Рейгана слово «латиноамериканцы» использовалось властями, чтобы говорить о людях с испаноговорящими корнями более приемлемым образом. Но я не из Испании. Я родилась и выросла в США, моим первым языком был английский. И слово «латиноамериканец» имеет более устойчивую ассоциацию с Испанией, чем с Мексикой. И я действительно привыкла к этому обращению, хотя оно и не отзывается во мне и 40% туземной крови в моих венах. И в какое-то время, живя в Чикаго, я использовала по отношению к себе слово «латина» – более левое политическое решение в те времена. Затем, живя в Калифорнии, я узнала про термин «чикана» – избранную идентичность среди американцев мексиканского происхождения в Соединенных Штатах, и решила применять его относительно себя.

Я верю, что каждое поколение имеет право самостоятельно выбирать, как определять и называть себя. Некоторые люди моего поколения возражают против использования современных гендерно-нейтральных терминов «латинекс» и «чиканекс», но не я – не мне решать, как называться молодым поколениям.