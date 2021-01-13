​Зарина Биюмбаева, руководитель проекта Caravan of Knowledge: «Принципы STEAM-образования в Казахстане понимают размыто»

В исследовании я заметил одно интересное противоречие. С одной стороны, вы постоянно подчеркиваете неполную разработанность концепции STEAM-образования и отсутствие консенсуса между исследователями относительно того, что она из себя представляет. С другой, вы предлагаете STEAM-модель в качестве универсального решения проблем образования и, отчасти, рынка труда. Как у вас получается сочетать эти взаимоисключающие моменты?

В развитие STEAM мы зашли с вопроса «а как его воспринимает педагогическое сообщество?», иными словами, первый этап проекта Caravan of Knowledge был экспериментом. Пытаясь понять, нужна ли эта модель аудитории, мы провели исследовательский срез в разрезе всех регионов Казахстана, запустили программу повышения квалификации по 7 аспектам STEAM: стратегия, менеджмент, педагогика, инклюзия, вариативы и т. д. Так мы пришли к выводу, что людям, в том числе и педагогам, это интересно. Общий охват проекта составил 186 000 человек, на трансляцию тренингов в зависимости от темы приходили от 200 до 700 человек в день. Как раз тогда мы начали вести переговоры с министерством, и представили ему результаты исследования и практическое подтверждение интереса аудитории к теме. Исследование показывает, что не все учителя правильно понимают, что такое STEAM, во многих школах есть специальные кабинеты, но не все работают. Порой даже сами учителя не знают, что в их школах есть такие кабинеты. Помимо учителей и учеников мы опрашивали родителей. Они заинтересованы в STEAM-профессиях, но не все знают, что попасть в них можно через специальную программу.

Второй этап проекта мы начали в ноябре, завершим 1 апреля текущего года. В этот этап вошли такие задачи, как разработка дорожной карты развития STEAM образования в рабочей группе министерства образования, реализация направлений Jana Talap и Tanym, аналитическая деятельность. Jana Talap это годовая международная программа по подготовке и сертификации STEAM тренеров. Партнером программы выступает SEAMEO (Тайланд), которая продемонстрировала успешный кейс внедрения STEAM на национальном уровне. В рамках данной программы мы отберем 120 педагогов из всех регионов страны, и в течение года будем готовить для дальнейшей имплементации навыков и знаний в регионах. Н объединило педагогов практиков, прошедших курсы первого этапа. Это те люди, которые хотят понять, каким образом можно интегрировать дисциплины, экспериментируют с учебными программами и объединились в педагогические сборные по принципу ЕМН дисциплин - снимают видеоуроки по STEAM. По итогам школам будут переданы 75 видеоуроков.

Актуальность нашего проекта для самого педагогического сообщества оказалась очевидной. Получая обратную связь от практиков, мы собираем множество проблем, которые будут влиять на более широкое внедрение STEAM, все фиксируем и будем озвучивать во время звонков со стейкхолдерами после конференции. Нам важно, чтобы наша программа и предлагаемые решения легли на подготовленную основу, а для этого однозначно нужно обсудить пласт проблем и сложностей, стоящих на пути к эффективности результатов.

Тем не менее, в первом исследовании вы пишете, что вопрос о необходимости STEAM в Казахстане даже не нужно поднимать. Единственное, что заслуживает внимания − способ внедрения модели. Такая уверенность может быть преждевременной, потому что вы не учитываете структурные причины, из-за которых мы столкнулись с нынешними проблемами образования. Они связаны с нашим местом в системе международной политики, которая сложилась после Второй мировой войны и унаследовала множество проблем колониального периода. Мы ресурсная экономика и это, к сожалению, та роль, которую мы получили исторически, и которую мы за 30 лет так и не смогли изменить. Причем не факт, что сможем в дальнейшем. Вы хотите видеть в Казахстане наукоемкие производства, и это риторика всех институтов развития. Проблема в том, что гораздо больше мировой экономике нужны рынки сбыта, а не новый промышленный потенциал. И одна из немногих вещей, которую мы можем предложить помимо нефти − еще более дешевый труд для внутренних и внешних производств, что явно расходится с вашим желанием обеспечить детям достойную жизнь в будущем.

Очевидно, что ограничиваться сырьевыми рынками уже не получиться. Если мы говорим о STEAM в контексте развития компетенций и формирования важных навыков, то я в него верю. В том числе, как родитель, я понимаю, что наша текущая образовательная программа стоит перед потребностью быть трансформированной. Нам нужно больше актуальности без потери фундаментальных основ. Что касается риска подготовки более дешевой рабочей силы для других стран - это глобальный вопрос, не следует один STEAM считать основой данного риска. Спорить с тем, что понижается качество образования, трудно. Но это опять системный вопрос, тут все – качество программ по подготовке педагогических кадров, качество самих кадров, инфраструктура, менеджмент, внешние факторы, культура взаимодействия учителей-учеников-родителей, ценности, можно перечислять бесконечно.

Мы верим, что внедренный подход позволит развить дополнительные навыки и знания, которые позволят сменить парадигму экономики и открыть новые возможности. Смену поколений, а вместе с тем, смену правил и условий экономики никто не отменял. Выпускники, прошедшие через STEAM подход, необязательно пойдут только в технические сферы - часть из них будет представлена в креативных индустриях и других областях экономики. И за счет того, что они более глубоко познали подход к науке, возможно, результаты их деятельности будет представлены в разы эффективнее и многогранно.

Когда мы будем проектировать показатели, к которым мы должны подойти через 5 лет, мы будем работать над тем, чтобы наша система не уткнулась в отсутствие условий и предложений на рынке труда для таких выпускников. Однозначно этот вопрос будет подниматься и в НПП «Атамекен», и НАО «TALAP», и отраслевыми ассоциациями. Если огромные усилия и средства будут направлены на подготовку специалистов, но потом экономика не будет готова их принять, это будет провал. Мы бы не хотели, чтобы это произошло. Но надо понимать нашу уязвимость к будущим событиям. Мы можем только что-то прогнозировать и предполагать, но в какой-то момент правила рынка и экономическая политика могут серьезно измениться и в планировании своих предложений нам надо будет учитывать и этот фактор.

В целом же, ваш вопрос подсвечивает вопросы менеджмента. Например, когда мы говорим о государственной стратегии, любой, мы должны понимать, что мало разработать этот документ по всем канонам стратегического менеджмента. Без должного обеспечения стратегии «транзитным коридором» операционных задач, без планирования ожидаемого социального эффекта, без продолжения сопроводительной работы со стейкхолдерами - все может остаться лишь красивым документом. И опять вспоминаем о том, что в любом случае все задачи будут реализованы кадрами. Поэтому в своей модели мы учитываем множество аспектов: взаимодействие с семьей; соприкосновение с культурой, в том числе с игрушками, которые выбирает ребенок; дошкольное образование; качество педагогов на всех уровнях системы образования; ценностные установки всех участников образовательного процесса и многое другое. Для эффективного внедрения STEAM, чтобы те риски, о которых вы говорили, не реализовались, нужно обеспечить системный подход.

Если же вернуться к рискам, то я бы обратила еще раз внимание на ценности. Какими бы идеальными ни были программы, какую бы хорошую инфраструктуру не создавали, но если человек пришел в педагогику без соответствующих ценностей, это нанесет больший урон будущему детей, чем что-либо другое. Думаю, что люди должны идти в педагоги с большой целью, миссией, сердем, понимая, что они каждый день соприкасаются с судьбой человека, с судьбой страны.

Одним из упущений предыдущего подхода к образованию, как вы уже упоминали, было игнорирование неравенства образовательных возможностей между селами и городами. Как его можно компенсировать ресурсами вашей программы?

Это сложный вопрос, которым мы тоже сильно озадачены. На момент начала пандемии мы проводили программу повышения квалификации, и лекторами в основном были люди из-за рубежа. Их выступления сопровождались синхронным переводом на казахский и русский языки. И в этот момент мы поняли, что демонстрация материала нашим слушателям требовала определенного уровня цифровой грамотности аудитории, и мы заранее готовить объясняющие ролики, где пошагово показывали, как пользоваться различными цифровыми сервисами. В силу того, что учителя довольно гибкие в плане самообразования, мы смогли научить их всему необходимому очень быстро - за две недели. То есть, эта проблема преодолима. Куда больше нас ограничивало отсутствие качественного интернета в отдаленных районах Казахстана. Они просто-напросто не могли смотреть наши лекции в режиме реального времени. Им пришлось открывать их в YouTube уже после, хотя и это давалось им с трудом из-за низкой скорости подключения. Нам безусловно нужно решать проблему качественного интернет-покрытия в регионах.

Если же говорить не только о цифровом неравенстве, и к тому же представить момент окончания пандемии, то, конечно, мы столкнемся с наличием плохой техники и отсутствием качественной литературы. Мы поняли, что в казахоязычной среде не все участники образовательной системы имеют доступ к качественным материалам. Поэтому мы начали переводить свои исследования и доклады, а затем бесплатно отправлять им. Вместе с тем мы нашли хорошие книги по STEAM и начали переводить их на казахский. Удивительно, но при имеющейся проблеме с доступом к новой информации на государственном языке, казахоязычные школы показывают лучшие результаты по внедрению новшеств (по результатам нашего исследования). По всей видимости, сказывается методологический голод, и потому внедряются те лучшие решения, которые присутсвуют в пространстве языковой нормы. Мы понимаем, что нужны качественные лекторы, которые владеют казахским языком, нужна качественная литература, нужно прививать новые инструменты разработки образовательных программ в целом. Не менее важно обеспечить должный уровень инфраструктуры. Да, часть сельских школ оснащается STEAM-кабинетами, но из-за отсутствия компетентного лаборанта, или из-за высокой материальной ответственности, лаборанты не всегда допускают детей до этих кабинетов. Поэтому на вопросах неравенства мы будем делать большой акцент.