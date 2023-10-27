Полуостров Бука

Крокауэр не понимал, почему Букреев спустился с горы первым, Анатолий же повторял о том, что согласовал свои действия со Скоттом Фишером.

«Во-первых, человек занимает место на вершине, во-вторых, он занимает место на перилах. Если вы смотрели видео на Youtube, там, к вершине Эвереста просто очередь стоит и Толя бы в этой очереди тоже бы стоял. Ну неразумно было бы. Поэтому чего Крокауэр лез? Это вообще не его экспедиция была. Он был участником экспедиции не Скотта Фишера, а Роба Холла. Толя очень верил Фишеру, Скотт был очень силен, к тому времени он несколько раз уже был на Эвересте. Толя говорил, что это надо было знать Скотта Фишера, у него всегда все было нормально. Тоже иллюзия. Ну вот смотрите, Роб Холл, лидер другой, новозеландской экспедиции, погиб, потому что он остался со своим клиентом. И Скотт Фишер тоже, никто не железный. Толя точно так же мог где-то лечь и остаться», - рассуждает Галина Муленкова.

Она считает, что именно трагедия на Эвересте сделала Букреева и Крокауэра известными: «Это по принципу какая бы не была, лишь бы слава. Толя не хотел такой славы. Я помню, как он был опущен. У него уже была проблема в 1992 году на К-2, когда немцы его пригласили для усиления команды. Они погибли, а Толя вернулся. Вы не представляете, в каком он был состоянии. Он первым делом позвонил мне, сказал: «Напиши статью, я должен реабилитироваться. И он мне объяснял, что он там не имел права голоса, русский альпинист для них никто, у них свои правила, а у нас свои».

В 1997 году Букреева пригласили сопровождать индонезийскую военную экспедицию, он снова поднялся на Эверест, где увидел тела Скотта Фишера и Ясуко Намбы из команды Холла. Он взял вещи Ясуко и отдал их ее супругу. Тело Фишера обложил камнями и водрузил флаг, переданный родственниками погибшего альпиниста.

Из книги «Восхождение» заметно, как Букреева тяготило то, что ему приходилось быть гидом, а не заниматься чистым спортом: «Если бы я умел зарабатывать на жизнь другим способом! Я спортсмен, и много еще на свете гор, где я не побывал, много целей, на которые я еще не успел замахнуться. Как всякий, достигший в своем деле определенных высот, я хотел бы, чтобы именно это ремесло и давало мне средства к существованию. Для меня уже слишком поздно пытаться изменить свою жизнь, увы, почти наверняка мне придется вновь вести в горы совершенно неподготовленных людей. Трагичность ситуации в том, что я не хочу называться гидом, не хочу быть посредником в споре между чужими амбициями и жизнью. Каждый должен отвечать сам за себя».

«Они, конечно, когда-то вытают»

В конце 1997 года 39-летний Букреев решил взойти на новую вершину – Аннапурну – горный массив в Гималаях. Ему не хватало несколько восьмитысячников, чтобы покорить все четырнадцать. Он отправился туда с кинооператором и альпинистом Дмитрием Соболевым, снимавшим фильм о об этом восхождении и с итальянским альпинистом Симоне Моро. Они выбрали сложный маршрут зимой время – не в самое лучшее время.

Ильинский вспоминает, что Букреев прислал ему факс с Аннапурны, в котором жаловался на то, что там очень много снега. «Я ему ответил, что, если много снега, значит, надо разворачиваться и уходить. Он прислал мне факс, что деньги уплачены, как тут уходить. Если бы они подождали, скажем, неделю после снегопада, но им уже некогда было ждать, у них там подпирал самолет или что-то там, может быть, обошлось бы. А может быть и раньше случилось, лавина мало предсказуемое мероприятие», - вспоминает Ильинский.

