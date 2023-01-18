На Медео установили скульптуру альпиниста Анатолия Букреева

Анатолий Букреев – заслуженный мастер спорта, покорил 11 из 14 гор-восьмитысячников планеты. 16 января 2023 Букрееву исполнилось бы 65 лет. Он погиб в 1997 году в возрасте 39 лет во время восхождения на Аннапурну в Непале.

На скульптуре Анатолий Букреев изображен отдыхающим. Это короткий привал перед новым этапом восхождения, он сидит на выступе скалы, оглядывая только что пройденный путь. Автором этой работы является скульптор Нурлан Далбай. Скульптура сделана по инициативе и при поддержке Фонда Нурлана Смагулова.

Это уже третья скульптура, которую дарит горожанам Фонд Нурлана Смагулова. До этого были установлены скульптуры режиссера Шакена Айманова и писателя Герольда Бельгера. В этом году возле театра им. Лермонтова появится скульптура актера Юрия Померанцева.