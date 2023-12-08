Илья Фоминцев, врач-онколог: «Я не знаю, плохая или хорошая в Казахстане онкология. Но знаю, что ей не доверяют»

Оксана Акулова: Открываешь любое интервью с вами – сначала перечисление званий и регалий на три абзаца, а уж потом разговор. Вы же сами, когда встречаетесь с людьми, так не представляетесь…

Илья Фоминцев: Не представляюсь, бог миловал…

А как представляетесь?

Как отвечаю на вопрос: «Илья, кто ты?». Говорю про фонд, про Высшую школу онкологии. Важнее другое. Помните, у Довлатова: «Человек привык себя спрашивать: кто я? Там ученый, американец, шофер, еврей, иммигрант… А надо бы все время себя спрашивать: не говно ли я?» И это главный принцип жизни. Вроде бы ничего такого не совершил, чтобы сейчас было стыдно. Пока получается, хотя иногда сложно, очень: приходится делать выбор и часто не в свою пользу.

Иногда сам себе задаю вопрос: «Когда у тебя силы закончатся?». Говорю «да», и попадаю в тяжелые ситуации, хотя, казалось бы, можно было и не высовываться. С другой стороны, в этом и заключается жизнь. Если все время отвечать входящим нежданчикам «давайте как-нибудь без меня», то довольно быстро обнаружишь себя премудрым пескарем и перестанешь быть интересным самому себе, зато будет у тебя тихая, спокойная жизнь.

Возможно, в старости и я к этому приду, но пока вписываюсь в сложные авантюры - в хорошем смысле этого слова. Под авантюрами подразумеваю проекты, которые всем кажутся слишком сложными, буквально невозможными. Беру на себя риск, ответственность, принимаю решения в условиях неопределенности. Это то, что я не люблю, но умею делать. В итоге авантюры оказываются не авантюрами, а состоятельными делами. Но на раннем этапе мало кто бы в это мог поверить. Так много раз было.

Фонд профилактики рака, который перерос в известный фонд «Не напрасно» такая же авантюра? Случай? История, к которой вы пришли из-за онкологии у мамы, лечащим врачом которой вы были?

Одно другому не мешает: да, это связано с болезнью мамы, но это авантюра. С виду и по всем параметрам – проект, который должен был с треском провалиться. Но он выжил (за счет моего здоровья, в основном). Это сейчас я понимаю, как работают фонды, а тогда… Предлагает мне человек: «Наверное, надо бы пообщаться с таким-то главным врачом». «Хорошо, я поеду». А это другой конец России, но ты берешь билет на самолет и летишь. Такое поведение впечатляет и заводит людей вокруг: если для него тотальный приоритет – это фонд, то и мы так можем.

Но только тогда все должно быть по-честному (а у нас по-честному). И ты выступаешь гарантом: фонд будет работать, это моя репутация. Хотя тогда какая была репутация? В анамнезе тогда не было побед и каких-то громких проектов, но все равно нашлись люди, которые мне поверили.