Сайлау Лепесов, участник Желтоксана: «Если ты настоящий желтоксановец, то ты должен бороться с несправедливостью»

«Мы всегда мечтали о независимости»

Он рассказывает о том, что в советское время этнические казахи чувствовали себя «народом третьего сорта», ведь они сталкивались с осуждением, если говорили на своем родном языке.

«Много мы конфликтовали на этом фоне, не буду скрывать. В Алматы была единственная казахская школа. Без знания русского языка не брали на работу. Получить квартиру в городе было сродни тому, чтобы полететь на Луну. Многие, так и не получив квартиру, были вынуждены возвращаться в свои аулы», — рассказывает он.

Лепесов признает, что политика русификации проводилась при первом секретаре ЦК Компартии Казахстана Динмухамеде Конаеве, но тем не менее считает его «очень добрым и чистым человеком».

«Но он не сильно беспокоился о казахском языке и культуре. В 1970 годы, когда страной руководил Леонид Ильич Брежнев, начала появляться какая-то правда, положение людей улучшилось. Он был очень милосердным человеком, а Конаев - его близким другом. Руководитель Узбекистана Шараф Рашидов, например, в то время старался открывать узбекские школы в каждом углу страны, а у нас казахские школы закрывались», — поясняет Лепесов.



На этом фоне, добавляет он, мечты о независимости «всегда были в глубине сердца».

«На наших глазах были люди, которые за нее боролись. Хасен Кожахмет, которого во времена империи несколько раз сажали в тюрьму. Жасарал Куанышалин, Дос Кошим, Болатхан Тайжан, Мурат Ауезов. Они в Москве создали объединение «Жас Тұлпар». Они хотели продолжить дело героев «Алаша». Ведь они считали, что будучи в руках империи, они не смогут стать страной, которая сможет защитить свои национальные интересы. Мы были буквально сиротами», — рассказывает Лепесов.