Асхат Ниязов, журналист: «Мы останавливаться точно не будем»

Недавно у вас вышел выпуск про Боровое, вы всё-таки продолжаете работу и поездки?

Да, мы решили, что своими атаками они хотят сделать так, чтобы мы занялись безопасностью и прекратили делать контент. И как только я более-менее начал понимать, что нужно делать, с кем связываться в случаях атак, я сразу выехал делать следующий выпуск, чтобы поломать их планы. Поэтому мы быстро выехали в Боровое, нам много как раз писали оттуда, там недавно тоже были проблемы с отоплением и в принципе много проблем, поэтому мы написали сценарий, оперативно смонтировали и выдали новый выпуск.

Сколько человек у вас в команде?

Я, оператор, монтажёр, продюсер, который помогает разгребать запросы, звонки и так далее, и девочка, которая делает обложки, примерно 5 человек.

Никто из них не ушёл после атак?

Нет. У меня есть оператор в Алматы, с которым я снимаю в Алматинской области, в Жетысу, в Алматы, у него тоже заблокировали Instagram и несмотря на это он сказал, что он понимал, с кем он связывался, ничего страшного, работаем дальше.

Блокировка instagram шла через массовые жалобы ботов?

Нам все говорят, что да, массивно жалуются на наш аккаунт Instagram, но мы пока точно не знаем. Мы видели, что удалялись аккаунты моей супруги и коллеги, и после этого сразу начали появляться фейковые аккаунты с их описанием и с их фотографиями. Для чего это делалось, мы не поняли.

Что дальше, как вы видите развитие своего канала в связи с этими атаками?

Мы останавливаться точно не будем, как раз когда идут атаки, наоборот хочется быть ещё больше, острее, поэтому мы будем продолжать делать интервью с акимами и с министрами. У меня всегда была мечта иметь свою редакцию, но на это нужны большие средства. И когда они будут, когда мы начнём зарабатывать так, что сможем позволить себе содержать редакцию, мы, конечно, сразу её сделаем, но пока в ближайших планах на это средств нет.

Вы чувствуете себя сейчас оппозиционным журналистом?

Я никогда не позиционировал себя как оппозиционный журналист, я просто делал то, что должны делать журналисты. Многие спрашивают, почему мы показываем только проблемы, почему не показываем что хорошего происходит, а я не понимаю, как я могу быть полезен для общества, если я буду показывать, что хорошего происходит. Если я приезжаю в какой-то регион, для меня важно показать его проблемы, чтобы поднять их на республиканский уровень, чтобы там начали что-то делать. Это нормальная журналистская работа, просто в какой-то момент, когда все большие СМИ стали государственными, наше общество начало забывать об этом.

У вас была передача «Акимы» на телеканале «Хабар 24», я знаю историю про то, что у вас была снята передача, которую отказались давать в эфир и вы решили создать свой канал и выложить её там. Когда вы это делали, вы думали о том, что это начало своего СМИ или это было просто что-то спонтанное?

Я до конца не верил в то, что это разрастется до таких масштабов, которые есть сегодня, я просто понимал, что в принципе такого рода программа залетит, потому что мы видели фидбек, который был на телевидении. Мы же эти выпуски всё равно в YouTube выкладывали от «Хабар 24» и я видел, что даже по сравнению с другими программами у нашей намного больше просмотров, комментариев, репостов и так далее, поэтому я понимал, что у неё будет свой зритель, но я не думал, что это всё произойдет так быстро. А желание иметь свое СМИ у меня было все эти годы. Работая на государственном телевидении, я сталкивался с цензурой, и каждый раз психовал и говорил: вот я уйду, создам своё СМИ, буду делать то, что захочу.