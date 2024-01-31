Руслан Ильницкий, CEO агрохолдинга AITAS: «Агропромышленному комплексу нужны не только механизаторы»

Руслана Ильницкого хорошо знают в мире большого IT – успешная цифровизация десятков проектов, международный опыт в управлении командами в мультинациональных корпорациях и стартапах в СНГ, LATAM, APAC, Африке и Европе. Последние 6 месяцев он руководит самым крупным агрохолдингом в стране. В своем интервью Власти CEO AITAS, куда входят Усть-Каменогорская и Макинская птицефабрики, а также бренд Кус&Вкус, рассказал о том, как ему помогает технический бэкграунд в управлении производством, зачем бизнес создает корпоративные фонды и какие предприятия «выживут» в этом году.
Руслан, согласно вашему CV, большая часть вашей профессиональной жизни, связана с цифровизацией. Как вы оцениваете процесс цифровизации в Казахстане?
Сравнивая с другими странами, в которых я жил и работал, могу сказать, что уровень цифровизации в Казахстане достаточно высокий. В первую очередь благодаря поддержке государства. Цифровизация банковской сферы, да и вообще все, что связано с финансовым сектором, на очень продвинутом уровне. Созданы отличные условия для работы цифровых брокеров, в том числе и стартапов. Что касается уровня цифровизации госуслуг, то он самый высокий среди стран СНГ и ЦА. Но нам есть над чем работать, особенно в сфере агропромышленного комплекса. Есть страны, в которых цифровизация АПК более развита. На многих казахстанских аграрных предприятиях до сих пор используется ручной труд и не применяются цифровые инструменты, которые могли бы повысить эффективность и производительность труда. К примеру, на нынешних птицефабриках давно применяются централизованное компьютерное управление и диспетчеризация. Современное программное обеспечение и техника помогают обрабатывать большие объемы информации и управлять ими, упрощая бизнес-процессы производства.
По оценкам экспертов, в ближайшие 10–15 лет «цифра» будет применяться во всех агропромышленных предприятиях. Не грозит ли нашему АПК коллапс в виде сокращения рабочих мест?
Не искусственный интеллект и «цифра» убьют рабочие места, а специалисты, которые вытеснят не умеющих пользоваться современными инструментами работы. Конкуренция на рынке труда очень высокая и предпочтения будут в сторону того кандидата, который знаком с новыми принципами работы, в том числе и с искусственным интеллектом. Продуктивность и производительность человека, который использует цифровые инструменты, очень повышаются. Мы больше не тратим ресурсы на банальные и рутинные вещи, доверяя это машинам.
Вы участвовали в реализации международных проектов и управляли ими. За время работы в Казахстане определили для себя локальную идентичность ведения бизнеса?
Не могу сказать, что есть выраженные страновые особенности в ведении бизнеса, базовые принципы везде одинаковые. Есть небольшие черты, которые характеры для Казахстана, и в целом, для стран Центральной и Восточной Азии. Для нас очень важно знать с кем мы работаем, об опыте этих людей, кто стоит за тем или иным проектом. Мы очень ценим партнерские и дружеские отношения, зачастую обсуждаем проекты и планы лично. При ведении бизнеса в Европе можно запускать целые проекты ни разу не увидев своих коллег, полностью в удаленном формате. У нас же интерес к бизнесу определяется желанием встретиться с тем, кто его создает. У руководителей бизнес-компаний в Казахстане большая часть работы состоит из знакомств и общения.
Насколько вам помогает ваш технический бэкграунд, а может, наоборот, он мешает в вашей должности?
Технический бэкграунд очень систематизирует мозг, вырабатывает системное мышление. На уровне топ-менеджмента – руководитель управляет не людьми, не подразделениями, а системами управления. Моя задача управлять этой системой, поэтому системное мышление очень помогает смотреть на проблемы и задачи вертикально, горизонтально или под каким-то другим углом, комплексно в матрице, не уходить в микроменеджмент, не уходить в детали. Очень важно уметь направлять усилия своей команды в одно направление, наперед проанализировав куда мы придем исходя из того вектора движения, в котором мы находимся. Ну и, конечно, помогает в работе с цифровизацией проектов. У меня был опыт работы «жестким айтишником», я умею разговаривать на «техническом языке», понимаю технические аспекты тех или иных проектов.
Правильно ли я понимаю, что ранее вы никогда не работали в АПК? Каким было ваше представление об этой отрасли?
Представления об АПК у меня были еще из детства. Я жил в деревне, затем выезжал в колхоз на картошку. Я думал, что в АПК мало что может кардинально измениться, но потом в AITAS я увидел комбайны, которые могут сами двигаться по полю. Смотрел, как работает полностью автоматизированная система управления заводом по переработке птицы. В конце прошлого года, к примеру, мы запустили систему удаленного мониторинга птичников и единого центра управления всеми параметрами жизнедеятельности в этих птичниках.
В наше время у многих, в том числе и у вас есть зарубежное образование. Насколько иностранный диплом ценится в Казахстане? Дает ли он поблажки кандидатам на работу? Особенно в АПК сфере.
Не думаю, что зарубежное образование играет ключевую роль в устройстве на работу. Будучи руководителем и нанимая людей на работу, я, лично, не смотрю на образование. Мне важнее подход человека к работе, его практический опыт, мышление. Обычно хватает 10 - 15 минут на то, чтобы понять твой ли это кандидат или нет. Другой вопрос, что зачастую те специалисты, у которых есть зарубежное образование (к примеру, университетов США), используют другой подход к работе благодаря тому, что там образование строится не на теории, а на практических кейсах и коллаборациях с другими студентами.
Статистика показывает, что выпускники школ все реже стали поступать на аграрные специальности, а те, кто получил образование в этой сфере, решают не работать в АПК.
Нехватка кадров в АПК – острая проблема, не секрет, что многим предприятиям приходится привлекать работников из других стран. Кадровый голод заметен. В этом плане Казахстан системно развивается в IT, в экономике, но не в агропромышленности. С точки зрения академического образования есть большие пробелы. Молодые кадры приходят на работу неподготовленными. Не хватает ветеринаров.
Мы пытаемся решить это в рамках своего холдинга, создавая программы стажировок, куда мы привлекаем талантливых студентов. На своем примере мы хотим изменить отношение к АПК. Потому что агропромышленный комплекс сейчас – это современная, инновационная отрасль, где у молодых специалистов есть большой потенциал.
Что вы имеете ввиду, когда говорите о современности и инновационности АПК?
К примеру, я говорю о программах цифровизации. Одна из наших главных задач – оцифровать всю нашу деятельность и применяя Data Driven подход понять, где мы можем сэкономить, а где мы можем больше заработать денег. Как любой бизнес, мы стремимся к минимизации наших затрат и к максимизации нашей прибыли.
Еще одна из основных задач, которая сейчас стоит перед нашей командой — это управлять маржинальностью и капитализацией холдинга в режиме реального времени и решить эту задачу без цифровизации данных из всех наших процессов, включая производственные, просто невозможно.
И таких задач по каждому направлению множество. О чем это говорит? О том, что агропромышленным компаниям нужны не только, например, механизаторы, но и IT-шники, экономисты, бухгалтеры, маркетологи и прочие специалисты, которые готовы работать в современном АПК – на полях, на которых летают дроны-опрыскиватели и передвигаются тракторы без водителей, на птичниках, которые похожи на космические шаттлы со своей автономной системой, а сотруднику остается лишь настроить систему удаленного мониторинга и следить за показателями.
У AITAS, как у многих других крупных предприятий, есть свой фонд – Aitas Foundation. Бизнес может иметь какой-то профит от подобных корпоративных фондов?
Нет, в нашем случае – чисто социальная деятельность, часть нашего ДНК. Мы обеспечиваем работу фондов за счет заработанных денег. Это добрая воля и личное желание основателя холдинга – Серика Толукпаева. Он тратит деньги, которые зарабатывает. Это соответствует миссии AITAS – служение народу Казахстана. Кроме того, работа наших фондов неотъемлемая часть нашей деятельности.
Я убежден, если бизнес ставит перед собой одну большую цель зарабатывать деньги, то рано или поздно возникает вопрос, а зачем, собственно, этот бизнес существует? Потому что деньги деньгами, но у любого бизнеса, у любой деятельности должна быть более высокая цель, какой-то смысл. Я не согласен с расхожим выражением, что «деньги не пахнут». Нет, это не так, не все деньги хороши. Не хочу надевать белое пальто, но основная деятельность холдинга, в котором работаю я, кормить людей, мы участвуем в обеспечении продовольственной безопасности страны, делаем мясо птицы доступным. Мы понимаем, что есть более прибыльный бизнес, но мы занимаемся тем, что совпадает с нашими внутренними установками и моральными принципами.
Корпоративный фонд, улучшающий жизнь людей, – это кульминация такой благородной деятельности, смысл бизнеса. Самое главное – просто честность перед самим собой.
Вы сказали про продовольственную безопасность, но мы знаем, что Казахстан сталкивается с трудностями в этом. Мясо птицы – отличный пример. Мы импортозависимая страна.
Жители Казахстана за год потребляют около 500 тыс. тонн мяса птицы, внутреннее производство составляет в районе 350 тыс. – 360 тыс. тонн, остальная часть мяса птицы у нас импортируется. Но объемы производимого внутри страны мяса птицы растут, в ближайшее время мы сможем самостоятельно прокормить себя.
Импорт мяса птицы в Казахстан идет в основном из России. У нас сильно скачет паритет рубля и тенге, поэтому, когда курс складывается в положительную сторону для российских экспортёров, они, соответственно, какие-то объёмы начинают отгружать в Казахстан.
Также в последнее время завозят куриную грудку из Китая, хотя официального импорта из этого государства у нас нет. В каждой стране потребляют с разной интенсивностью разные части курицы. В Китае куриная грудка не пользуется большой популярностью, поэтому они пытаются поставлять ее на внешний рынок.
Экспорт же из Казахстана небольшой, например, AITAS, считающийся крупнейшим производителем мяса птицы, экспортирует только незначительную часть своей продукции.
Какие основные выводы вы сделали для себя работая в АПК?
Любой бизнес — это бизнес, в нём всегда выживают самые эффективные и те, кто умеет эффективно управлять своим бизнесом. Казалось бы, мой предыдущий опыт работы и работа в агропромышленном комплексе – не сопоставимые вещи, но оказалось, что «знание основных принципов избавляет от знания большого количества деталей». В любом бизнесе главное знать, из чего складываются затраты и доходы, и как они между собой взаимодействуют.
Какие у вас ожидания от АПК в текущем году?
Мир немножко сошёл с ума со времен коронавирусной пандемии. В нашей «новой норме» мы понимаем, что может случиться что угодно. Мы находимся в некой турбулентности, возникает очень много очагов напряжения, в том числе и геополитических. Для себя и своей команды мы решили, что выживет тот, кто может наиболее гибко адаптироваться к внешним условиям и наиболее быстро использовать любую ситуацию себе во благо. Даже не самые благоприятные ситуации можно использовать как стимул стать лучше. Прошлый год был достаточно тяжёлым для АПК – была огромная зависимость от российского импорта, от дисбаланса между курсом рубля и тенге. Что будет в этом году предугадать сложно, но однозначно на рынке будет доминировать тот, кто сможет оптимизировать свои внутренние процессы. AITAS, как производитель, не может влиять на рынок, так как работает по отпускной цене, которая регулируется рынком. Если производитель хочет быть успешным на этом рынке , - он должен обращать внимание на себя – становиться лучше и эффективнее, эффективно работать с внутренними затратами и выпускать ассортимент продуктов, которые востребованы потребителем.
Поддержите журналистику, которой доверяют.