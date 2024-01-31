Руслан Ильницкий, CEO агрохолдинга AITAS: «Агропромышленному комплексу нужны не только механизаторы»

Руслан, согласно вашему CV, большая часть вашей профессиональной жизни, связана с цифровизацией. Как вы оцениваете процесс цифровизации в Казахстане?

Сравнивая с другими странами, в которых я жил и работал, могу сказать, что уровень цифровизации в Казахстане достаточно высокий. В первую очередь благодаря поддержке государства. Цифровизация банковской сферы, да и вообще все, что связано с финансовым сектором, на очень продвинутом уровне. Созданы отличные условия для работы цифровых брокеров, в том числе и стартапов. Что касается уровня цифровизации госуслуг, то он самый высокий среди стран СНГ и ЦА. Но нам есть над чем работать, особенно в сфере агропромышленного комплекса. Есть страны, в которых цифровизация АПК более развита. На многих казахстанских аграрных предприятиях до сих пор используется ручной труд и не применяются цифровые инструменты, которые могли бы повысить эффективность и производительность труда. К примеру, на нынешних птицефабриках давно применяются централизованное компьютерное управление и диспетчеризация. Современное программное обеспечение и техника помогают обрабатывать большие объемы информации и управлять ими, упрощая бизнес-процессы производства.

По оценкам экспертов, в ближайшие 10–15 лет «цифра» будет применяться во всех агропромышленных предприятиях. Не грозит ли нашему АПК коллапс в виде сокращения рабочих мест?

Не искусственный интеллект и «цифра» убьют рабочие места, а специалисты, которые вытеснят не умеющих пользоваться современными инструментами работы. Конкуренция на рынке труда очень высокая и предпочтения будут в сторону того кандидата, который знаком с новыми принципами работы, в том числе и с искусственным интеллектом. Продуктивность и производительность человека, который использует цифровые инструменты, очень повышаются. Мы больше не тратим ресурсы на банальные и рутинные вещи, доверяя это машинам.

Вы участвовали в реализации международных проектов и управляли ими. За время работы в Казахстане определили для себя локальную идентичность ведения бизнеса?

Не могу сказать, что есть выраженные страновые особенности в ведении бизнеса, базовые принципы везде одинаковые. Есть небольшие черты, которые характеры для Казахстана, и в целом, для стран Центральной и Восточной Азии. Для нас очень важно знать с кем мы работаем, об опыте этих людей, кто стоит за тем или иным проектом. Мы очень ценим партнерские и дружеские отношения, зачастую обсуждаем проекты и планы лично. При ведении бизнеса в Европе можно запускать целые проекты ни разу не увидев своих коллег, полностью в удаленном формате. У нас же интерес к бизнесу определяется желанием встретиться с тем, кто его создает. У руководителей бизнес-компаний в Казахстане большая часть работы состоит из знакомств и общения.