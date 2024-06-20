Мы не говорим «умер»…

—Людям нужна любовь! Любовь! Всеобъемлющая, ласковая, понимающая, милосердная, теплая, как пуховая подушка, даже в чем-то наивная. Мы становимся детьми, когда мы беспомощны, - говорит Анжелика, когда я прошу ее ответить на тот же вопрос.

— Мы должны говорить человеку, что он уходит?

— Нет, не имеем права. Мы сократим жизнь. Мы усилим страх. Возражают: «А как же, попрощаться? Завещание составить? Вон посмотрите, как к этой теме относятся за рубежом». За рубежом, простите, чуть ли не с пеленок говорят на тему смерти. У них так. А мы люди советские, нам вытравили эти темы из головы. Мы росли с совершенно иными ценностями. И чтобы начать спокойно говорить о смерти, надо не одно поколение воспитать.

Поверьте, люди, которые глубоко в болезни, знают правду. Но маленькую надежду – она у них остается до последнего - мы не имеем права забирать. Это моральный садизм. Я ведь сама умирала, и, если бы в больнице мне об этом сказали, какие муки меня бы ждали! Физическая боль ничто по сравнению с душевной. Душу надо беречь. Хотя, конечно, о смерти и умирании нужно говорить. Жизнь и смерть, как две подружки, их разделять нельзя.

— Вы боитесь смерти?

— Я страшно боюсь смерти, потому что не понимаю, что ТАМ. Много гипотез. Хочется верить в самую лучшую: ТАМ есть жизнь, но…

Не хотела бы я знать, что смертельно больна, и примерно понимать, когда умру. Не верю людям, которые говорят, что не боятся – это понты. Я все время на лекарствах, куча диагнозов, сердце, как тряпочка – столько химий не шутка, и понимаю, что могу умереть внезапно. Честно скажу, завещание составила. Ни с кем не обсуждала, как бы хотела, чтобы меня проводили в последний путь, но начала писать кое-какие распоряжения, правда, пока никому не показывала. И про завещание только Михалыч знает. Даже фотографию подобрала. Но, понимаете, я до этого дошла сама, а вы спрашивали: «Можно ли говорить?» Нельзя. И подталкивать к этим мыслям нельзя.

— Кто-то знает, про фотографию? Про то, что это она та самая?

— Никто. Даже мой родной брат, очень близкий мне человек. Страшно с ним об этом говорить. Сглазить саму себя боюсь…