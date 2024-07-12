Jeltoksan: «Я верю в способность музыки трансформировать язык»

Здесь есть и вопрос демократии: если ты знаешь только казахский, какие возможности у тебя будут? А каковы перспективы, если знать только русский язык? Разница есть, да. Если бы возможности были равными, я бы ничего не говорил. Но не получится работать в инженерной сфере, только зная казахский. Но если ты знаешь только русский – сможешь.

Ольга Логинова: В своих работах вы часто используете традиционные инструменты. Как вы начали их использовать, как работаете с аранжировками?

Бексултан Бакытжан: Мне всегда это нравилось. Когда я познакомился с ребятами из Steppe Sons, я удивился, насколько хорошо они знают инструменты. Они не хотят, чтобы музыка осталась в старой форме. Их посыл в том, что эти инструменты не должны оставаться в музеях, что они могут создавать новую музыку. Я думаю, в будущем мы продолжим с ними работать. Нет ничего эффектнее домбры и кобыза. Когда я их слушаю, то во мне пробуждаются особенные чувства. Мелодии кобыза звучат, как голос степи.

Ақбота Узбекбай: Вы выбрали для себя имя – jeltoksan, оно говорит о свободе. С какими трудностями вы столкнулись на пути к этой свободе?

Бексултан Бакытжан: Могу сказать, что я все еще борюсь. Но я хочу, чтобы моя музыка оставалась свободной, чтобы я писал только тогда, когда я захочу. Поэтому я ищу себе другие источники заработка.

Иногда в моменты, когда становится слишком сложно, думаешь: ну кому это нужно?

Я обычный парень из Атырау, я не рос среди творческих людей. Есть некие шаблоны среди моих друзей, есть и небольшое давление: вопросы «чем ты занимаешься?» и прочее.

Но в целом я горд тем, что поверил в себя и продолжил заниматься музыкой. Многое в моменте не понимаешь, осознание приходит позднее. Главное – верить в то, что ты делаешь что-то правильное, ты вносишь свой вклад в развитие культуры.