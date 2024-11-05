Саягүл Бірлесбек, акынка: «Айтыс продолжает быть инструментом пропаганды»

«Пытаются найти тему извне, не обращая внимания на реально важные вопросы в стране»

Саягуль, вы в 2008 году переехали из Китая в Казахстан. Можно ли сказать, что айтыс популярен среди этнических казахов в Китае?

В школе я училась на китайском языке, поэтому у меня не было возможности что-то разузнать про это искусство. На меня, наверное, повлияла моя бабушка, участвовавшая в различных айтысах. Я первый ребенок в семье, отчасти из-за этого меня воспитала она. Бабушка с детства играла на домбре, с 14 лет выступала на айтысах, но вышла замуж и забросила это занятие. Однако после смерти мужа, она была вынуждена кормить детей и вернулась в айтыс. Там, где мы жили, был холм «Мақан», его назвали в честь нее. Имя и творчество моей бабушки не сохранились в письменном виде, ничего не задокументировано. Однако я продолжила ее путь. Я и про нее сочиняю теперь: «с тобою ушли и твои стихи, и искусство твое».

Мы поселились в Усть-Каменогорске по программе «Нурлы Кош». Это был девятый класс. Когда были проблемы с учебой, я выпускала всю свою злость через стихи. Все были удивлены увидев в русскоязычном городе поэта-импровизатора. В то время я даже не умела правильно играть на домбре, затем мне стали предлагать выступать на школьных айтысах.

Все выходили с выученным текстом, я импровизировала и завоевала первое место. Так и пришла к большому айтысу.

Когда вы поняли, что ваши ценности не подходят к содержанию современного айтыса?



В какой-то момент пришло осознание, что хочу рассказывать о других сторонах происходящего в стране. У меня и среда такая, что все поддерживают права человека и поднимают политические вопросы.

В айтысе я участвовала около семи лет. Возможно, не продержалась так долго и из-за того, что приехала из другой страны. Айтыс содержит очень много запретов и традиционных ценностей. Следовать же собственным ценностям, которые для меня важны, было очень сложно. Там все должны следовать тому, что думает большинство людей. Это было не для меня.

Сейчас в айтысе участилась практика введения общественности в заблуждение: есть и религиозные акыны, которые активно пропагандируют религию. Среди них есть и те, кто прямым текстом говорят, что причиной насилия может послужить короткая юбка. Иногда затрагивают Россию, поднимая вопрос о том, как можно неправильно произнести имя президента Касым-Жомарта Токаева. Они пытаются найти тему извне, не обращая внимания на реально важные вопросы в стране.

Прошло много времени с тех пор, как Россия вторглась на территорию Украины, столько людей погибло. Но вопрос войны вообще не поднимается в айтысе. Говорят лишь: «Да здравствует Токаев, нашедший язык и медведя, и дракона, и тем самым хранящий мир в нашей стране».