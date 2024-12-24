Ален Рахметалиев, сценарист: «У чата GPT не было тяжелого детства, он не сможет писать хорошие сценарии»

Так не за что ругать - фильм отличный, поэтому я была удивлена, что вы не продолжили режиссерскую карьеру.

Режиссер — это характер, это умение брать ответственность. Мне есть что сказать, но я пока не готов к этому всему. Знаете, все эти режиссеры только с виду улыбчивые, доброжелательные люди, а на площадке они очень требовательные, иногда даже жесткие. И это понятно, ведь у них на кону большие и притом чужие деньги. Это не дает им расслабиться. Я же пока хочу сосредоточиться на другом.

Вы стали креативным продюсером, а не просто сценаристом, что изменилось?

Теперь я работаю в компании Unico и на мне лежит ответственность за финальный продукт, не на режиссере, не на других сценаристах и даже не на продюсере, а именно на мне.

Я должен гарантировать качество и стать локомотивом, который тащит всю команду и следит, чтобы наша история не разъехалась в разные стороны. А что изменилось? Знаете, на этой позиции у меня впервые появилось ощущение будто бы мне развязали руки и все мои накопленные знания о кино, музыке, истории, наконец-то начинают пригождаться. И я счастлив. Теперь у меня есть власть над той или иной историей, и окончательная редактура материала закреплена за мной, я решаю, что войдет в окончательную версию.

Вы сейчас с Диасом Бертисом пишете сериал про браконьеров под названием «Территория», это кино об экологии?

Отчасти. Сеттингом там является браконьерство на Каспии, люди бездумно уничтожают осетров, а ведь это очень древний вид рыб, который существует еще со времен исчезнувшего океана Тетис. Но, по сути, «Территория» — это еще одна история о коррупции. Есть еще несколько больших проектов, о которых я пока не могу говорить, могу лишь сказать, что один из них о нынешних подростках. Как их назвать - зуммерами? Нет, зуммеры постарше…

Поколение квадроберов?

Ха-ха, назовем их так. Хотя сейчас пик развития соцсетей, казалось бы, много виртуального общения, все на виду, но, наоборот, эти дети не социализированы, закрыты и очень одиноки. Мне интересно узнать, о чем думают молодые, я имею в виду тех, кто младше меня на 10–15 лет. Для этого я начал набирать себе учеников из студентов, хочу обучить их тому, что сам знаю и с ними разгонять истории, интересные их поколению.