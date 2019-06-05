Сенат, мажилис, маслихат, президентская гонка

Амангельды Таспихова в конце апреля кандидатом в президенты выдвигает Федерация профсоюзов Казахстана. Она участвует в выборах во второй раз, несмотря на крайне слабый результат на выборах прошлых и свое традиционное согласие с властью во всем. Таспихов – лидер регионального объединения профсоюзов в родном Западном Казахстане, на республиканском уровне он известен слабо, особенно после того, как десятилетие назад покинул столицу.

Таспихов родился в 1959 году в селе Кушанкуль Казталовского района Западного Казахстана. После окончания алматинского Политеха и короткой работы на АЗТМ, в 1983-м он вернулся в родной регион и поработал несколько лет на Уральском арматурном заводе. К концу 1980-х Таспихов – инструктор Уральского горкома Компартии, но партийной карьере он предпочитает работу на производстве и в 1989-м возглавляет уральский валяльно-войлочный завод, потом становится его президентом (завод перестал работать уже в середине 2010-х).

В конце 1990-х Таспихов избирается депутатом сената от Западно-Казахстанской области и отбывает в столицу, где задержится на несколько лет. После сената он работает в министерстве индустрии и технологий, руководит аппаратом партии «Асар», председательствует в союзе производителей пива. В 2004-м Таспихов избирается в мажилис и становится замруководителя фракции партии «Отан».

В 2007-м Таспихов был одним из депутатов, подписавших обращение к президенту с призывом распустить мажилис. Парламент тогда проголосовал за очередную конституционную реформу и депутаты заявили, что считают правильным, чтобы вместе с поправками страна обрела и новый состав мажилиса. Выборы закончились однопартийным парламентом, который, как и предыдущий состав, тоже попросил президента о роспуске за год до выборов. Таспихов в новый состав мажилиса не вошел.

В первые четыре года после работы в парламент Таспихов успел поработать в социально-предпринимательской корпорации «Батыс» и комитете промышленности Мининдустрии, а в 2011-м вернулся в Уральск и там осел – он возглавил местный производственный филиал «КазТрансГаза» и стал председателем совета директоров компании «Нуржанар», которой руководит сын другого бывшего сенатора от Западного Казахстана Рашита Ахметова.

В 2012-м Амангельды Таспихов поучаствовал еще в одной избирательной кампании – он избирался депутатом маслихата Западно-Казахстанской области от партии «Нур Отан», а в 2016-м переизбрался вновь.